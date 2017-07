10 años de cárcel para migrantes que quieran reingresar a Estados Unidos

STAMFORD. La agresiva política anti inmigrante, la administración de Donald Trump ha presentado un proyecto de ley denominado “No Sanctuary for Criminals Act,” Acta/Ley para No Santuarios para Criminales” que en esencia obligaría a los Estados, ciudades y pueblos santuarios a no interponerse a una legislación federal, so pena, de no recibir ayuda económica del gobierno federal, adicionalmente; obligaría a los oficiales del gobierno (entiéndase Policía principalmente) para que reporten cualquier actividad relacionada con migrantes indocumentados, pudiendo solicitar identificación y estatus legal a quien ellos elijan, y teniendo como obligación, reportar a estos migrantes indocumentados al ICE (Departamento de Seguridad Nacional que maneja inmigración)

Cabe recordar, que las ciudades santuario, son ciudades en donde actualmente prohíben a sus policías recabar información sobre el estatus migratorio de una persona, con la nueva ley presentada, esta misma policía tendrá la obligación de llevar un registro y entregarlos al departamento de inmigración para su procesamiento (ya sea deportación o encarcelamiento)

El segundo proyecto de ley, llamado Kate’s Law o Ley de Katy tiene como función principal, el encarcelamiento de migrantes indocumentados que traten de reingresar a Estados Unidos cruzando la frontera o cualquier otro medio, así, por ejemplo; si un migrante fue deportado y trata de reingresar y es detenido o encontrado en los Estados Unidos, lo encarcelarán hasta por 2 años con multa o las dos, en otro acápite de la ley, se menciona, por ejemplo;

Reentry after Repeated Removal (Reingreso luego de remociones repetidas). Cualquier extranjero que ha sido negada su admisión a los Estados Unidos excluido, deportado o removido por 3 o más veces y por tanto trata de entrar, intenta entrar, cruza la frontera o de alguna forma es encontrado en los Estados Unidos, será penalizado bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos, encarcelado por no más de 10 años, o ambos.” (texto literal)

La pena más dura presentada en este proyecto de ley es para aquellos migrantes indocumentados que traten de ingresar a los EEUU pero que han cometido actos criminales como son: asesinato, violación, secuestro, o felonía. Para estos la pena es hasta los 25 años de cárcel y multas o ambos.

DEFINICIONES

Felonía. El término “felonía” significa cualquier ofensa criminal (penal) castigable por un término de prisión mayor a 1 año bajo la legislación de los Estados Unidos, cualquier Estado, o por un gobierno extranjero”

William Murillo, ex ministro de migrantes y vocero de la organización, se mostró preocupado por la agresiva legislación presentada en contra de los migrantes indocumentados en el país:

“Si esta ley es aprobada, las consecuencias en las familias ecuatorianas será devastadora, porque conocemos decenas de casos de ecuatorianos que han sido deportados y que se han vuelto a ir por las fronteras ya que tienen toda su vida en EEUU; familia, hijos, negocios y con esta legislación, prácticamente los sentencian a quedar fuera de una forma inhumana y hasta ilegal” sentenció Murillo, además agregó, “recordemos que los hijos de ecuatorianos que han nacido en otro países como en EEUU, también tienen la nacionalidad ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de velar no solo por nuestros migrantes, sino por los ecuatorianos indocumentados en ese país, y los niños con doble nacionalidad que dependen de apoyo y soporte de sus padres para defender sus derechos”

Desde 1800migrante.com hacemos un llamado al gobierno nacional, a las organizaciones de derechos humanos y civiles para que se unan y trabajen en conjunto para encarar esta nueva arremetida de la administración Trump en contra de los migrantes indocumentados.