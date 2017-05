13 libros para el Día de la Madre, por Carlos Riveros

Para este domingo venidero, Día de la Madre, prepárate. Alista tus flores, tu tarjetita sentimental, ponte la mejor ropa que tengas, o la más limpia al menos, y dedícale el día entero a esa mujer especial que da y haría todo por ti. Porque el sentimiento materno es el más grande y el más puro, y a veces no somos merecedores de tanto. Y mientras esperas el domingo, aquí tienes una lista de libros que te ayudarán a entender a ese milagro que llamamos mamá.

• Maxim Gorki – La madre: Rusia vivió otras revoluciones previas a la de 1917; la que tuvo lugar en 1905 la recrea Gorki en esta novela que narra la historia de Pelagia, la madre del joven obrero Pavel. A través de sus páginas asistimos a la politización de la protagonista, en un principio temerosa y poco decidida a luchar, pero después aguerrida y convertida en madre simbólica de todos los compañeros de su hijo.

• Julián Herbert – Canción de tumba: Pretender hablar de nuestra madre sin hablar de nosotros mismos es tarea casi imposible. El escritor mexicano Julián Herbert es consciente de ello y por eso se propone indagar en su propia biografía a lo largo de esta narración sobre la vida de su madre, Guadalupe Cruz, ex prostituta que ha enfermado de leucemia. Ahondar en la relación con su madre le lleva a hacer lo mismo con respecto a su propio país, un México violento y corrupto.

• Ismaíl Kadaré – La muñeca: El escritor albanés Ismail Kadaré se acerca a la figura de su madre, a quien apoda “la muñeca” por su aparente fragilidad durante su juventud. Esta muñeca de carne y hueso, casada desde los 17 años por imposición familiar, asiste al derrumbamiento del mundo que conoció en la pequeña ciudad albanesa de Gjirokaster y a la vez tiene la generosidad y valentía de darle alas a su hijo para que persiga su vocación literaria.

Doris Lessing – El quinto hijo: Un hijo con problemas es uno de los más duros acontecimientos vitales para una familia. En este caso, los Lovatt, cuya vida transcurre apaciblemente en una casa victoriana con sus cuatro hijos, sufren las enormes dificultades de salud y carácter de su quinto vástago. Lessing, Premio Nobel de Literatura, confesó que sudó sangre para escribir esta novela, “una historia de terror”, según su autora.

• Margaret Drabble – La piedra de moler: Considerada por los críticos del diario británico ‘The Guardian’ como “la novela feminista crucial de los años 60”, en ‘La piedra de moler’, su narradora Rosamund, una joven doctoranda inglesa de clase media, relata su primer año de maternidad tras un embarazo inesperado. Su pasión por los poemas isabelinos, tema de su tesis, ha de compartirla con la absorbente experiencia de la crianza de su hija en solitario, lo que le llevará a descubrir emociones completamente nuevas.

• Roland Barthes – Diario de duelo: Es frecuente que, tras el fallecimiento de la madre, al hijo le surja la necesidad de aclarar sus emociones dolorosas por escrito. Y más aún si el hijo es Roland Barthes, quien, al día siguiente de fallecer su madre, comenzó este ‘Diario de duelo’ que concluyó dos años después y cuyo fruto son 330 anotaciones realizadas en una pila de pequeños papeles que él mismo recortó para destinarlos a este proyecto.

• Silvia Nanclares – Quién quiere ser madre: Alguien tenía que escribir sobre el calvario que para muchas mujeres supone la reproducción asistida, un “aquelarre químico”, en palabras de la protagonista de ‘Quién quiere ser madre’. Silvia Nanclares se propone en esta novela abordar sin pelos en la lengua y con espíritu crítico las desavenencias entre la biología y el fuerte deseo de ser madre presente en algunas mujeres.

• Merrit Tierce – Que me quieras: Madre jovencísima sin planearlo, la protagonista de esta novela trabaja de camarera para ganarse la vida y alimentar a su pequeña, de la que ha perdido la custodia por sus excesos con las drogas y el alcohol. Una historia de aprendizaje sin un ápice de moralina y con toneladas de sinceridad.

• Antonio Altarriba – El ala rota: El patriarcado ha hecho estragos en vidas como la de Petra, la madre del guionista de esta novela gráfica. Su propio padre intentó matarla cuando nació y esto le dejó como secuela la inmovilidad en un brazo. Petra mantuvo en secreto su defecto con resignación y espíritu de sacrificio, y su hijo, que no lo descubrió hasta muy tarde, trata de reparar esta situación. Además, ‘El ala rota’ da cuenta de la historia de la España del siglo XX, desde el inicio de la Primera República hasta bien entrado el franquismo.

• Natalia Carrero – Una habitación impropia: Las cinco protagonistas de los relatos de este libro de Natalia Carrero son complicadas, lo que las convierte en excelentes personajes literarios. La maternidad sobrevuela estas historias de mujeres que, en palabras de la propia autora, tienen ganas de “mandar a la mierda tanta felicidad, tanta maternidad responsable, fidelidad inevitable…”, entre otros muchos tópicos de comportamiento que se espera de ellas.

Colm Toibin – Nora Webster: Viuda a los 46 años y con cuatro hijos, Nora Webster trata de hacer frente a una existencia nada sencilla en una pequeña ciudad de la Irlanda de los años 60 del siglo XX. Un nuevo comienzo vital en toda regla para una mujer a cuyo duelo y reinvención asistimos como lectores de esta novela cuya protagonista está inspirada en la madre del autor.

• Angelika Schrobsdorff – Tú no eres como otras madres: Reconstruir al detalle la vida de su madre, Else, es lo que hace Angelika Schrobsdorff en este libro que ha arrasado entre los lectores alemanes. Else fue una mujer mucho más rebelde que sus coetáneas: nacida a mediados del siglo XIX en Alemania en el seno de una familia judía, tuvo tres hijos con distintos hombres. Uno de los grandes méritos de Schrobsdorff en esta biografía de su madre es haber captado y transmitido a la perfección las ansiedades e inquietudes de la sociedad alemana entre los años 20 y la Segunda Guerra Mundial.

• Orna Donath – Madres arrepentidas: Desde la sociología examina la israelí Orna Donath uno de los grandes tabúes de la civilización: renegar de la maternidad. La autora da voz en este ensayo a veintitrés mujeres que, tras ser madres, no han experimentado esa mágica autorrealización que tan insistentemente se les prometió. El debate está servido. Fuente: elpaís.es