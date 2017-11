220 libras de drogas recupera la ciudad

El alcalde Martin e Ingrid Gillespie, con el apoyo del Departamento de Policía, juntaron más de 200 libras de drogas durante el evento nacional para recuperar medicamentos expirados recetados o no.

STAMFORD. La ciudad de Stamford participó en el Día Nacional Día para Recuperar drogas” con el apoyo del Departamento de Policía, quienes lograron recuperar 220 libras de medicamentos recetados no utilizados.

“Con el abuso de opioides a niveles epidémicos, es muy importante para la seguridad de los residentes dejar a un lado medicamentos no deseados, innecesarios o caducos”, dijo el alcalde Martin.

El programa de “Eliminación correcta de medicamentos” protege a los residentes y sus seres queridos de actos ilícitos, además protege el medio ambiente, dijo Ingrid Gillespie de Comunidades Seguras en Acción, en la campaña por proteger contra la epidemia de opioides para reducir el uso indebido de drogas.

“Los medicamentos no utilizados en los botiquines son una fuente primaria de abuso de medicamentos con receta. Seguimos viendo un aumento en sobredosis y muertes relacionadas con los opiáceos, que se ha denominado “Una epidemia que comienza en el botiquín”, dijo Michael Botticelli, ex director de ONDCP. Por estas razones, es muy importante que la gente se deshaga de los medicamentos que no se usan “, acotó.

El abuso de drogas está en niveles epidémicos en el pais. Por eso la iniciativa “Take-Back” (devolver nuevamente) de la DEA es una de las varias estrategias de la ley de eliminación segura y responsable de drogas desde el 2010, con el fin de reducir el abuso de drogas recetadas para propiciar la diversión en la nación.

Las estrategias de la DEA incluyen educación de proveedores de servicios de salud, pacientes, padres y juventud; establecer programas de monitoreo de medicamentos recetados en todos los 50 estados; y una mayor aplicación para abordar los métodos ilícitos de desviación de drogas recetadas.