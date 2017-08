2da. Gala Anual de Puertorriqueños Unidos Inc.

Por Carlos Resto

NEW HAVEN.- “Puerto Ricans United Inc.” celebró su segunda Gala Anual la pasada semana para reconocer a la ciudad de Coamo Puerto Rico. Familia con raíces coameñas, líderes sociales y organizaciones que promueven la cultura, el arte, la educación y costumbres boricuas, estuvieron presentes en el evento. Alrededor de 200 personas asistieron al evento, entre ellos oficiales políticos municipales y estatales, directores de agencias y organizaciones sociales y agencias gubernamentales, líderes comunitarios y público en general.

El presidente de Puertorriqueños Unidos, Inc. Joseph (Joey) Rodriguez dio la bienvenida a los presentes diciendo: “Me siento extremadamente orgulloso de nuestra joven organización y todos los miembros de la directiva, pero es más profundo mi orgullo con ver a mi gente boricua apoyando esta Gala en honor a nuestra cultura y raíces. El propósito principal de esta noche es honrar a la ciudad que nuestro Festival Puertorriqueño ha dedicado este año. Coamo una ciudad del centro-sur de nuestra bella isla que desde su fundación ha aportado grandes valores a nuestra tierra. También quiero introducir al maestro de ceremonia de esta noche, nuestro representante estatal Juan Candelaria”.

El maestro de ceremonia Juan Candelaria después de saludar a los invitados procedió a describir la ciudad galardonada Coamo, sus tradiciones, personajes ilustres y eventos históricos. Candelaria tomó el primer segmento para reconocer todos los oficiales políticos que se encontraban en la Gala. Hizo el llamado al Jefe de Personal de la alcaldía de New Haven, Tomas Reyes Jr. quien entregó una proclamación a todos los galardonados de parte de la alcaldesa Toni Harp.

Tomas Reyes comenzó su discurso diciendo: “Primeramente, es un gran honor estar con todos ustedes esta noche, no como oficial político sino como boricua. Quiero pedirle excusa a nombre de la alcaldesa Harp que no pudo asistir esta noche por motivos de compromisos hechos con la visita en otro estado. Antes de reconocer a los galardonados con la proclama, deseo usar este momento para expresar a toda nuestra comunidad hispana que los puertorriqueños si protegemos y luchamos por los derechos de todos los latinoamericanos. Una iglesia cristiana boricua y con un pastor boricua convirtió su iglesia en un refugio santuario, protegiendo a una emigrante y creando conciencia de la injusticia que se comete contra todos los inmigrantes honestos y grandes aportadores a nuestra nación. A todas aquellas organizaciones latinoamericanas que nos acusan (los puertorriqueños) que no hacemos nada por ellos, quiero decirles que llevamos más 119 años peleando por todos ellos, porque, aunque somos ciudadanos americanos, nos han tratado con la misma injusticia y aun siendo ciudadanos americanos, nunca duden de nuestro compromiso con nuestro pueblo Latino”.

El representante prosiguió el itinerario llamando a que se invocara una oración por la cena que iban a disfrutar. Al concluir el tiempo de disfrutar tan exquisitos platos, Candelaria procedió a reconocer los galardonados. El alcalde de la ciudad de Coamo envió una nota de agradecimiento al comité y la organización “Puerto Rican United, Inc.”. La familia Ortiz de origen coameños y residentes de la ciudad de New Haven, fueron los segundos en recibir su proclamación.

El premio “Community Nonprofit” fue otorgado a Cornell Scott Hill Center, donde sus representantes llegaron al pódium al recibirlo a nombre de los 550 empleados que brindan servicio a la comunidad.

Kevin Diaz fue el siguiente en recibir el Community Service Award y con mucho sentimiento expresó su agradecimiento a la organización. Arte, Inc. recibió el Arts and Culture Award, Danny Díaz agradeció a miembros de la directiva, expresando que se sentía muy orgulloso de que los boricuas estén unidos y reconozcan a organizaciones que continúan enseñando el arte a los futuros líderes. Cuatro miembros de Arte, Inc. describieron sus experiencias en los talleres que participaron en el verano y como los han ayudado a ver sus raíces de una manera diferente.

La Directiva de Puerto Rican United, Inc. La componen: Joey Rodríguez- presidente, Edwin Martinez Vice-Presidente, Frank Alvarado –Tesorero, Tiana Ocasio- secretaria. Junta de directores: Jhonathan Rivera, Samary Polnett, Feny Taylor, Edwin Meléndez, Maribel Aguilar, Juan Candelaria, Mónica Arroyo, Eddie Cajigas, Magaly Cajigas, Juan Carlos Soto.

Al concluir las entregas de los premios, los invitados llenaron la sala de baile al ritmo de salsa, merengue, bachata y otros ritmos latinos.

Por Carlos Resto: Texto y fotos