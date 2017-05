¡Soy Una Emprendedora Disruptiva!, por Carolina Soto

¿Cómo generas tus ideas? ¿Cómo surge ese proceso creativo? ¿Cómo utilizas tu talento para dejar un legado? Preguntas poderosas que todos nos hemos hecho en algún momento. Seas emprendedor, profesional o te consideres “alguien normal”.

Ahora, en algún momento le has comentado a un familiar o amigo, de tu gran pasión por emprender y te han dicho: “Pues que sea tu hobby”. Literal, se nos “desencaja las facciones del rostro”.

No somos ni funcionamos igual que “alguien normal” Más que el dinero, nos mueve la pasión. Esto en ocasiones nos lleva a caminar por encima de lo que los otros piensen. Recuerdo en una ocasión que me dijeron “que estaba jugando a ser una emprendedora”.

Hacer o no hacer. No sirve intentar, solo hacer”

Yoda, Maestro Jedi

Tal vez seas un “Emprendedor Disruptivo” y no te has dado cuenta…

Aquí algunas de las señales más evidentes.

Certeza: Estas dispuesto(a) a contar tus ideas porque piensas, que son NADA, hasta tanto no se sometan al bombardeo de críticas, digo… “escrutinio” de otras personas. Incertidumbre: El miedo es un lugar que hay que visitar y el fracaso es una bebida que se debe de tomar rápido. Entre más rápido, mejor. Riesgo: Nunca sabemos en donde nos estamos metiendo, con que nos encontraremos y aun así, seguimos hacia adelante. “Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces te vas a arrepentir” – Catherine Cook, cofundadora de My Year book. Estamina: No importando lo que está sucediendo a tu alrededor, sigue. “Si estás pasando por un mal momento, sigue adelante”- Winston Churchill, Primer Ministro de Inglaterra. Recompensa: En ocasiones la única y mayor recompensa es saber que no nos quedamos con las ganas de intentarlo. Salga bien o salga mal, igual lo intentamos.

Peter Thiel es un emprendedor tecnológico y co-fundador de PayPal, autor del libro “De Cero a Uno”, el cual recomiendo a todo emprendedor, nos deja un mensaje claro:

Es mejor arriesgarse por audaz que por trivial.

Un mal plan es mejor que ningún plan.

Los mercados competitivos destruyen los beneficios (así que no caigamos en la tentación de meternos donde todo el mundo entra).

Para concluir, tenemos la responsabilidad moral más que todo de ser quien en realidad somos. Nuestros valores, creencias y vivencias están ahí por una razón muy poderosa: “ES NUESTRO ADN”. Disruptivo o no, evita ser una copia más. No tomes prestado el sueño de nadie. Vive, lánzate, experimenta, cáete, pélate las rodillas, sacúdete pero no sucumbas a la idea de no realizar tus propios sueños aunque te llamen: “Emprendedor Disruptivo”.

“Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, atrapa los vientos favorables en tus velas. Explora. Sueña” – Mark Twain.

Caroline Soto, MBA

Estratega de Negocios y Profesional de Recursos Humanos