444 jóvenes se gradúan de la escuela secundaria

STANFORD.- Minasdine René tenía apenas 10 años cuando un terremoto catastrófico golpeó su país natal de Haití. Ella estaba en su iglesia local haciendo la tarea cuando el terremoto de magnitud-7 retumbó bajo sus pies. “El edificio comenzó a temblar, pero nadie pensó que era un terremoto, así que nos quedamos dentro”, dijo. “Cuando finalmente salimos, el edificio cayó.”

Ella dijo que su casa no fue dañada significativamente, lo que considera afortunada ya que algunas áreas todavía están excavando siete años más tarde. Pero el desastre natural le dio a su madre el impulso final necesario para trasladarse a Stamford, donde su padre ya había estado trabajando durante varios años.

Rene comenzó a la mitad del quinto grado en la Escuela Primaria Roxbury, pasó a la escuela Cloonan y se graduó en Stamford High School y luego irá con una beca académica a la Universidad de Fairfield. Ella será la primera de su familia en asistir a la universidad.

“Haití no tuvo tantas oportunidades para mi familia. La educación era limitada “, dijo René. “Tengo suerte de que hayamos venido aquí y tengo una gran educación. Hay muchos estudiantes como yo (en casa) que no tienen las mismas oportunidades, y no van a la universidad “.

Minasdine René y Camille Martínez tienen sus diplomas mientras sonríen para una foto durante la ceremonia de graduación de la secundaria Stamford High School (SHS) en la arena del estadio M.A Boyle.

Minasdine, después de la escuela, compitió en el equipo de pista y campo de SHS en tiro y jabalina y trabajó con consejeros y estudiantes en Future Five, un programa comunitario que ayuda a los estudiantes de primera generación a prepararse para la educación superior.

René también se unió al capítulo AVID de SHS, una organización sin fines de lucro enfocada en la educación dedicada a alentar a más estudiantes a buscar oportunidades de educación postsecundaria. Fue su trabajo con AVID lo que inspiró a René a iniciar su propio programa de divulgación, llamado el Club de Avance.

Este club basado en Stamford se apoya en el enfoque de AVID en la educación postsecundaria mientras anima a los estudiantes de SHS a devolver a la comunidad.”Estamos diciendo a los estudiantes que hay algo más que ir a la escuela”, dijo René. “Hablamos de diferentes actividades de servicio comunitario, hicimos una campaña de ropa mientras trabajábamos con estudiantes en el proceso de solicitud de la universidad”.

Rene irá a la Universidad Fairfield en el otoño, donde espera estudiar en el programa de enfermería. Se graduó en el Top 5 por ciento de su clase SHS de 444 estudiantes como miembro de la Sociedad Nacional de Honores, la Sociedad de Honores de Música TRI-M y recibió la Medalla Mujer de Valor por tener más de 30 horas de servicio comunitario este año.