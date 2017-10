5 consejos para elevar tu creatividad en momentos de crisis, por Caroline Soto, MBA

Con tantos sucesos lamentables que han estado sucediendo a través de todo el mundo hemos tenido que activar nuestra creatividad para continuar viviendo.

“La creatividad es contagiosa, pásala.”

Albert Einstein

Rediseñándonos para darle un giro de 180 a nuestros negocios y poder seguir operando. La fortaleza y ganas de seguir luchando una vez más quedaron demostradas a través de todos estos sucesos.

Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí te ofrezco 5 consejos para que este proceso fluya no tan solo en tiempo de crisis sino que todo el año.

1 – Mantén tu autoestima y cree en ti mismo

¿Quieres un solo consejo para hostigar tu ser creativo? Sube tu autoestima y ya verás como toda la creatividad aparecerá como si fuera por arte de magia. Cuando en una clase de niños de entre las edades de 5 a 7 años, le preguntan que si saben dibujar, todos levantarán la mano hasta sin pensarlo, porque simplemente se lo creen. Si crees que eres creativo lo serás. Si confías en tus capacidades, las tendrás. Si te da igual lo que piensen los demás, lo conseguirás…todo esto es autoestima y confianza en todo lo que haces.

2- Mente abierta

Una de las claves de la creatividad es tener una mente abierta. Ser capaz de ver la vida con mucha flexibilidad y tolerancia para poder asimilar todo lo que nos da. La mente abierta significa ser receptivo (sin ningún tipo de prejuicio) a cualquier estímulo, perspectiva, información, solución, pensamiento, ideas…Y claro, cuanto más absorbas, más capacidad de crear tendrás.

3- La imperfección es valida

La perfección es uno de los cánceres de la creatividad. El miedo al fracaso, a la imperfección, a lo anormal, al error…es lo peor que le puedes hacer a la creatividad. Así que fuera miedo al error, el error es clave en la creatividad y aprende a aceptarlos como un buen optimista. Suena contradictorio pero es cierto.

4- Optimismo

El optimismo es una actitud que lleva una mirada positiva hacia el futuro, de que las cosas mejoren o que algo buena ocurra (la esperanza es la emoción asociada a esta actitud). Crear a veces no es tan fácil como a uno le gustaría y obviamente que sin un análisis crítico, podemos perder fácilmente el norte pero necesitamos una actitud positiva hacia el futuro que nos ayude a pensar que lo vamos a conseguir, el optimismo es por lo tanto la clave para poder conseguir que nuestro ser creativo este siempre presente.

Multitud de estudios han comprobado los beneficios del optimismo, incluidos una mayor concentración, mejor rendimiento, mayor eficiencia, somos más pro activos, más resistencia ante situaciones de estrés, un mayor enfoque hacia el objetivo, aumento de la sinergias en el equipo, mayor nivel de persistencia…todos ellos elementos que ayudan a ser creativo.

5- Persistencia – ¡Mi favorita!

“Ninguno de mis inventos llegó por accidente. Veo una necesidad interesante que necesita satisfacerse, y hago una prueba detrás de otra hasta que sale. El resultado es uno por ciento de inspiración y noventa y nueve por ciento de transpiración.” Así relató Thomas Alba Edison, en una entrevista, el cómo trabajaba en uno de los mayores inventores de la historia. La fortaleza de la persistencia es condición más que necesaria para la creatividad, si no insistes una y otra vez en la creación de una formula, una receta de cocina o un proyecto de negocio, no podrás concretar lo que buscas. Si no persistes ante los errores, si no persistes ante los obstáculos que puedas encontrarte en el camino, si no persistes ante tus propias dudas creativas, nunca llegarás hasta el final.

Mis respetos para todos los héroes que de algún modo han tenido que hostigar la creatividad para el beneficio común. Esta es una de las mayores virtudes.

