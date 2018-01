Patrulleros estadounidenses derraman agua de migrantes ilegales

AGENCIAS.- Las imágenes fueron capturadas por cámaras instaladas por una ONG que ayuda a los migrantes otorgándoles recursos alimenticios. Fuente: YouTube/No More Deaths

El grupo de ayuda denominado “No More Deaths”, traducido al español: No más muertes, denunció a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por destruir una serie de provisiones que la organización había almacenado en un campamento desértico con el objetivo de ayudar a los migrantes ilegales que llegan al país estadounidense desde México.



Según informó la vocera de “No More Deaths”, Mary Ada Vallet, los videos fueron captados mediante cámaras activadas por el movimiento. Asimismo, el vocero de la Oficina de Aduanas, afirmó que no aprueban conductas como las reveladas por el video y que los involucrados serían investigados, ya que tienen instrucciones directas de no entorpecer la ayuda humanitaria. LaTercera.com