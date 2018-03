Academia de Liderazgo Latino celebra su segunda Graduación 2018

Por Carlos Resto

La Academia de Liderazgo Latino de Connecticut acaba de llevar a efecto su segunda graduación 2018, bajo el auspicio de los senadores Chris Murphy y Richard Blumenthal. La misión es preparar a los líderes emergentes en la comunidad latina de Connecticut para ser la próxima generación de líderes y activistas comunitarios. Los participantes en la Academia de Liderazgo aprendieron sobre el gobierno y el proceso de abogar a través de sesiones de capacitación que se enfocaban en políticas públicas, defensa de la base, campañas, redes sociales y asuntos que impactan a las familias latinas.

“Tenemos tantos defensores apasionados de la creciente comunidad latina de Connecticut. Este año en particular, hay mucho en juego. Estamos entusiasmados de que la Academia de Liderazgo Latino ayude a brindar a estos defensores las herramientas y el apoyo que necesitan para marcar la diferencia “, dijo el senador Murphy

El evento de la graduación contó con el apoyo y coordinación de los representantes de las oficinas del senador Murphy, Lee Reynolds, la representante estatal Hilda Santiago y la vicepresidenta del Caucus Hispano Demócrata Yolanda Castillo.

Entre los presentes estaban los representantes estatales: Hilda Santiago (Mariden), Chris Soto (New London), Bobby Sánchez (New Britain) y Juan Candelaria (New Haven). Norma Rodriguez-Reyes presidenta de C.H.D.C, familiares, amigos y público en general.

Los oradores fueron Yolanda Castillo, los representantes estatales Bobby Sánchez, Chris Soto, y Juan Candelaria, Norma Rodríguez, y Lee Reynolds; la maestra de ceremonia lo fue Hilda Santiago.

Las actividades procedieron con la graduación donde los diferentes describieron sus experiencias en sus respectivas carreras políticas y la importancia de mantenerse positivo y no frustrarse, porque es un gran reto cambiar el cuadro político y que los Latinos somos una nueva fuerza electoral a nivel municipal, estatal y nacional.

Antes de la graduación, la última clase fue llevada a cabo con tres presentaciones de 20 minutos simulando una conferencia de prensa en el lanzamiento de una candidatura a la posición de gobernador. Los grupos estaban compuestos de cinco estudiantes y los jueces fueron: Yolanda Castillo, Joey Rodriguez, Hilda Santiago y Chris Soto, Todos los grupos hicieron una presentación extraordinaria utilizando todas las herramientas que habían aprendido durante las semanas de clase de la academia.

Los nuevos graduados fueron: Fabio Mazo, Bridgeport; Lisette Valle, Bridgeport; Luis Delgado, Hartford; Katie Bonilla, Manchester; Candita López, Manchester; Marta Persia, Meriden; Angela Peralta, New London; Ashley Lauren Arriaga, North Franklin; Tiffany Fernandez, North Haven; Miriam Matos, Stamford; MaLisa Blasini, Waterbury; Raúl Erazo, Waterbury; Milagros Acosta, West Hartford; Leonora Rodríguez, West Haven; Shamila Santini, Willimantic; Sacha Gómez, Windham.

Las actividades fueron realizadas en las facilidades en las oficinas de la Junta de Educación de Meriden, Connecticut.