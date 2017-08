Agobiado desde días después que feliz como una lombriz salió de la oficina…

Soñar no Cuesta Mucho …es gratis

Benito Acosta Martel se siente agobiado desde días después que feliz como una lombriz salió de las oficinas del Departamento de Evacuaciones Tectónicas el Estado de Connecticut para acogerse a su merecido retiro.Su trabajo no había sido difícil y ya no tenía que estar sentado todo el día frente a la computadora mirando la pantalla y desarrollado el Síndrome de Nalgas Voluminosas (S.N.V.) que afectaba a muchos de sus compañeros. Aunque caminaban diez minutos para mantenerse en forma, les atraían los carritos sangucheros a los que le hace propaganda la Gran Laura de México y se cebaban comiendo pizzas, hot dogs misteriosos, donuts y mucha, mucha KK Kola.

Sin embargo Benito comenzó a sentir el peso de la realidad que aunque es imposible de medir por libras, se siente en el meollo interno del espíritu y eso duele.Con cierto tipo de decepción y desencanto profundos, pa’ rápido notó que la tarjetita del Medicare que había laminado y guardaba como un tesoro en su billetera no iba ni patrás ni pa’lante.“Nosotros no la cogemos” le dijo la mujer de la oficina dental mirándole como si tuviera en el rostro pústulas de viruela.

“Aquí nos jodimos,” dijo Cipriano pensando en su pobre esposa que tenía pendientes unos tratamientos de canal, tapaduras y un implante de molar que costaba $4,535.00 y que gracias a un especial de verano se lo dejaban en $4,530.00.

“No debí retirarme tan temprano, pero tampoco quiero me dejen cesante con estos del presupuesto atrasado,” se decía mientras caminaba por la vereda semi tropical.En ese instante y bajo un sol más pálido que la cara de Sessions el racista encargado del Departamento de Injusticias del Gobierno del que les dije; vio que aparcaba su Honda 2017 de esos con cámara de video para evitar los estacionamientos “al oído” consistentes en meterle cantazos al de atrás o de adelante que producen problemas con la uniformada; a un conocido que se había jubilado del Departamento de Motores y Vehículos que respondía al nombre de Carolo y que desarrolló un tic nervioso en la lengua debido a la presión del trabajo.

“-Como te va teenager,” le dijo a lo que Benito respondió, aunque sabía que no era una muestra de buena educación, aunque la usan mucho los peruanos y colombianos “no tan bien como a ti, pero esa no es tu culpa.”

-“No llores, no llores que pareces uruguayo o argentino bonaerense,” le dijo.“¿Y porque tienes esa cara de pescado?” le preguntó Carolo.

-“Tú sabes que nunca me han gustado los dentistas, pero si me llevo mejor con LAS dentistas.Ahora me llevarán a la ruina y me comerán los ahorritos con esto de los medicamentos y todas esas vainas.Para hacerle un implante a mi esposa me dijeron que ahora no aceptan las tarjetas Medicare que parece estuvieran infectadas por la plaga y debemos pagar enseguida, de inmediato, presto y veloz.¡Brother -“$4,000” billetes! Tendremos que olvídarnos de viajar a España a mirar las corridas.”

-“Pero, ¿no tienes el seguro de Cigna y de los seguros suplementos?”

“La misma cosa…brother. Ya me veo con caja de dientes y con aliento a zorrino.

Carolo le miró y luego como en un susurro le dijo: “lo que necesitas es el Affordable Senior Friendly Dental Medical Insurance ASFDMI.”

-“¿Es más barato y dan facilidades de pago que no sea esa de páguenos la mitad por la mañana y la otra por la tarde?” preguntó Cipriano con una luz de esperanza en sus ojos miopes y estigmáticos que arruinaron su carrera de boxeador.

“Para darte un ejemplo, hay un sistema de dos por uno de implantes que te permite hacerte los dos orificios y las muelas que se atornillan por solamente $1,809.00 dólares que puedes pagar en plazos de doce meses.Por este precio te hacen dos tapaduras gratis y tres limpiezas dentales,” dijo Carolo con un entusiasmo que menguaba las arrugas de su frente y mejillas, típicos de espíritus melancólicos que se dan el palo.

“Muchacho, ¿pero dónde está la treta porque ya no creo en pajarillos preñados?

“Pregúntame entonces ¿cuál es el meollo de la historia?,” le dijo Carolo.

“¿Cuál es el meollo de la historia?” preguntó Tristán.

-“Muy buena pregunta, muy buena pregunta.El detalle está en las citas que serán a horas inusuales, es decir entre la una y las seis de la mañana y solamente en verano, en los holidays y para Navidades” dijo Carolo.

-“¡No me importa, no me importa! dijo Tristán para el que la imagen de una tenebrosa caja de dientes, desaparecía en una neblina repentina en medio de un campo en Las Piedras.“Pero y aquí va la pregunta de los cien millones.¿Por qué tan temprano en la mañana y a horas tan inusuales e inusitadas?

-“Es que esta compañía de dentistas profesionales y súper acreditados, está compuesta por doctores que sufren de insomnio crónico, y por eso durante el día están agotados y de mal genio. Por la noche están llenos de entusiasmo y vitalidad.Han formado la Asociación de Dentistas Noctámbulos Capítulo de Connecticut, y todos tienen tremendas credenciales de Yale, Harvard y Columbia.

-“Coño” dijo Carolo con admiración.¿Y eso de los meses de verano y los feriados?

-“Simple.Como deben abaratar los costos, subarriendan oficinas dentales diurnos y no abren en los meses flojos cuando los clientes son más escasos o ellos están de vacaciones en Tanzania o Europa. Como los clientes nocturnos muchas veces de quedan dormidos, ahorran en anestesia.”

-“¡Muchacho! ¿y qué tengo que hacer para ser parte de este plan magistral?

-“Mas fácil que comer pan del Cielo.Mañana llamas a este teléfono, 203-469-3021 y haces una cita pa’ rápido.La compañía aseguradora tiene también médicos de distintas especialidades, incluidos los de cirugía plástica,” despepitó Carolo.“Mi esposa se levantará las dos nalgas y pa’ Navidades le afirmaran los senos,” dijo Carolo.Ves estas arrugas…muy pronto desaparecerán.”

-“Muchacho, gracias, gracias y gracias.Me has salvado el verano y los síntomas psicosomáticos y la inflamación hemorroidal se me ha aflojado solamente escuchando este grito de esperanza en el desierto del Sahara,” agregó Cipriano.“Una última pregunta.¿No estarán trayendo médicos dominicanos o esos graduados en Jamaica que jamás lograron ser admitidos por no pasar los exámenes en Connecticut?” inquirió Tristán.

-“No hombre, no hombre…rusos, ni tailandeses,” dijo el amigo de Cipriano que se despidió pa’ rápido para hacer la compra que le “sugirió” su esposa para antes de la una.

II

“Alo, alo, ¿Affordable Senior Friendly Dental Insurance whatever, Hello?

Cipriano se despertó con un gesto de hablar por su celular al que le había cogido miedo después del estudio ese que establece que afirma que la exposición a las ondas produce cáncer al cerebro y los nenes se están volviendo locos.

“¿Con quien hablas por celular Tristán?Te estoy velando, te estoy velando…” le dijo su esposa que le recordó lo de refinanciar la casa para pagar los gastos médicos.

Todo lo de seguros para los jubilados había sido un sueño, solamente un sueño y ahora Trump quería dejarlos sin nada.Es que le daban ganas de quemar la tarjeta del Medicare.