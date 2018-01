Alcaldes de Bridgeport y Danbury se declaran pre candidatos a Gobernación de Connecticut

Postura anti-inmigrante y corrupción son las sombras que persiguen a los candidatos

DANBURY. Joe Ganim, demócrata y alcalde de Bridgeport; Mark Boughton, republicanod, y alcalde de Danbury, tratarán de poner sus récords de alcaldes exitosos tal como lo hizo en su momento Dannel P. Malloy, ex alcalde de Stamford y actual Gobernador, para ganar la carrera a la máxima oficina de Connecticut.

Después de pasar la mayor parte del 2017 explorando la opción los dos alcaldes se unieron formalmente al campo de contendientes para Gobernador del Estado.

Ganim lleva tiempo observando un aumento en enero, mientras que Boughton está listo para participar en un debate de candidatos republicanos la próxima semana.

Ganim, un demócrata a quien los votantes de Bridgeport le dieron una segunda oportunidad después de su encarcelamiento por corrupción, se pasó el miércoles abogando por gobernador en New Haven, Hartford y Waterbury. Boughton, cuyas ambiciones gubernamentales se vieron frustradas dos veces, dio su inicio de campaña este martes en Danbury’s Place Theatre.

Ambos alcaldes tendrán que superar fuertes obstáculos políticos que van mucho más allá de los límites de su ciudad. Para Ganim, es la impopularidad del demócrata Malloy, el alcalde de Stamford. Para Boughton, la reacción violenta contra Donald Trump perjudicó a los republicanos en las últimas elecciones municipales de noviembre.

“Entonces la pregunta es, ¿qué candidato del partido tiene más espacio entre Trump y Malloy?”, Dijo el profesor asistente de ciencias políticas de la Universidad de Connecticut, Vincent Moscardelli.

En el 2014, Boughton se retiró de la carrera después de que no fue capaz de recaudar suficiente dinero para calificar para la financiación de campañas públicas, que otorga a los candidatos hasta 8 millones de dólares para las elecciones primarias y generales.

Ganim no es elegible para recibir financiación de campaña pública a través del programa de elecciones limpias del Estado debido a su condena por el delito grave de aceptar sobornos, pero no ha permitido que eso lo detenga. Él planea recaudar dinero a la antigua usanza mediante la recaudación de contribuciones de hasta 3.500 por persona.

“En un entorno urbano, creo que tiene un mensaje y una historia que contar”, dijo el representante estatal Chris Rosario, D-Bridgeport, que no hizo notorio su respaldo en la carrera. “Él puede llevar ese mensaje en el camino a ciudades como Waterbury, New Haven y Hartford, y puede obtener algo de tracción. No necesariamente lo descartaría “.

Desde la primavera pasada, Ganim ha estado viajando por el estado para vender a los demócratas la idea de que ha puesto a Bridgeport en el camino de la recuperación económica. Con frecuencia menciona un casino de 675 millones de dólares propuesto por MGM al lado del Harbor (paseo) Marítimo de la ciudad y planea convertir Harbor Yard, el antiguo hogar del equipo de béisbol de la liga menor de Bluefish, en un anfiteatro.

“La recepción ha sido alentadora”, dijo Ganim.

“Muchos de ellos creen que mi experiencia colectiva del gobierno equilibrando el presupuesto, atrayendo el desarrollo y creando empleos en lo que puede ser un entorno urbano difícil puede ser algo positivo para Connecticut”, dijo.

Boughton fue el compañero de fórmula de 2010 del republicano Tom Foley en la carrera del gobernador. Un autodenominado republicano de cuello azul que tiene más de 35.000 seguidores en Twitter, Boughton a menudo ha dicho que la séptima ciudad más grande del Estado ha superado la recesión económica mejor que la mayoría de sus pares. Ha propuesto una derogación del impuesto estatal sobre la renta mientras exploraba una carrera para gobernador y recaudó más de 200.000 dólares en el 2017.

Los candidatos deben recaudar 250.000 dólares de al menos 2.500 contribuyentes para calificar para el financiamiento público, algo que Boughton ha dicho que logrará antes de la convención estatal de los republicanos en mayo.

“Simplemente estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de todo Connecticut”, dijo Boughton. “Tuvimos un trimestre muy fuerte (recaudación de fondos). Todavía estamos contando en este momento “.