“Aliento del repulsivo me impulsa al divorcio” por La Tía Julia

Tía, espero que se haya mejorado del problemita de artritis que me informaron le está afectando la esparda. Eso sucede cuando caen los años encima y como Laura de América nos vamos poniendo viejas. Tome usted más vitaminas B-12, 10.000; que ayudan mucho demasiado.

Digo esto porque tuve la mala idea de casarme con un tipo que es dieciocho años mayor que yo, pero no creo que nada tenga que ver esto con el problema que noté pa’ rápido en plena noche de luna de miel. No se trata de la energía viril de mi esposo que le sobra y a veces abruma ya que es más bien panzón, sino por lo que llamamos en mi tierra el mal aliento o en otras palabras, el repugnante olor que le sale desde la con lengua, comúnmente llamada boca.

Cuando estábamos de novios no lo había notado tanto porque Jorge siempre se cuidaba y mascaba chicle, pero con el paso de los años y como en todo, así como algunos dejan de bañarse todos los días con la excusa de ahorrar agüita; Jorge no masca el chicle y de la boca le sale un aliento que un amigo pentecostal me dijo que era propio del averno, es decir endemoniado.

Yo había escuchado que a este salmón a quien le apodaban en en su tierra “azufre,” en las fiestas al aire libre le pedían que abriera la boca y cantara para espantar a los mosquitos. Uno de sus hermanos decía que cada vez que roncaba con las fauces abiertas los murciélagos sufrían de nauseas. Tía, yo no doy fe de esto, pero al aliento de mi esposo le debiera llamar “mata pasiones” y es cierto, ya que le obligo a que antes del acto, se coma tres chicle y aun así, la sesión no puede durar más de 7 minutos.

Con la edad, la cosa se ha puesto peor porque a veces se le olvida lavarse la dentadura y no desinfecta la caja de dientes. Además de esto, Jorge usa el mismo gabán con el que lo conocí cuando llegó del sur y como no cree en los desodorantes o colonias para los hombres porque dice que no es gay; imagínese usted con lo que estamos bregando. Sus olores me producen dolores en la mente y tengo que tomar aspirinas. Como soy cabezona, debo tomarme tres de una vez cuatro veces al día con medio galón de agua.

A esta fecha y como sufro de apnea porque he engordado debido a estos problemas, debo usar una máscara para los ronquidos como la que usan los astronautas y esto me ayuda en algo.

He conversado el tema con una amiga cuyo hermano es abogado en Puerto Rico y me ha dicho que tengo suficientes razones para pedir un divorcio porque lo que me está sucediendo me ha traído malas consecuencias emocionales, estoy frustrá, y con tanta aspirina me puede dar cáncer al hígado.

Mi familia no quiere saber nada del divorcio ya que mi mai es aleluya y dice que las mujeres debemos soportar todas estas cosas y otras peores que se dan en el matre. “Mija, eso no es ná ya que tu pai es toxico y le gusta el ataque por sorpresa” me ha dicho, mientras que una prima me ha hablado que a ella el tipo la ataca a traición por la espalda y hay días en que no se puede sentar.

Aun así tía, yo creo que me divorciaré del viejo hediondo porque todavía soy joven (tengo 36) y no tengo que vivir bajo esta tortura infinita. Por favor respóndame y se lo agradeceré mucho.

Susana

Respuesta

Querida Susana,

Hacía tiempo que no recordaba este hermoso nombre y aprovecho la oportunidad de informarte que no estoy sufriendo artritis, hinchazón, tumefacciones, reumatismo, raquitismo u otras dolencias relacionadas con las articulaciones de los huesitos.

Como en nuestros vecindarios hay personas a las que les agrada mucho demasiado exagerar y bochinchear; me parece que alguien me vio cojeando un día en que caminaba por una de las veredas de la calle Park y tropecé en un adoquín flojo lo que me produjo un esguince al que se denomina Costa-Lazu que lo cure con una pomada milagrosa que venden en El Mercado y se llama Súper Ubre.

Lo que sucede Susana es que si por allí por la Putnam te escuchan tosiendo dicen que estás escupiendo sangre y afectada de tuberculosis. ¡Negativismo puro mamita!

Esto de casarte con alguien 18 años mayor que tú no deja de ser un asunto importante por razones emocionales, espirituales, hormonales y fisiológicas que muchos ignoran mirando pal’ lado. En tu caso y a través de un simple cálculo aritmético observo que cuando tengas 46, el hombre tendrá 64 y aunque tratará en lo del matre no necesariamente podrá, o quizás si, como decía Santa Claus. ¿Me explico?

Por tu parte estarás en buen estado fisiológico y tan potente como la yegua de Pancho Villa, perdonando la comparación. Ya ves lo que pasa entre Donald Trump y su esposa Melania. Él tiene 72 y ella 50 y ya duermen y viven separados aunque a ella no se le conocen amigos por eso del servicio secreto

Ahora y con respecto al mal aliento, recuerdo el caso de un muchacho chiquito que tenía tan mal aliento en las fauces que la gente no sabía si era por lo de la boca o porque la peste le venía desde los zapatos.

Este mal no solamente afecta a tu esposo sino que incluso a políticos, periodistas, locutores, abogados, presidentes y artistas. Según dicen, el no beber agua de un modo frecuente podría causar el tufillo, y si la pestilencia continúa, deberíamos preguntarnos si el hediondo no estará afectado por una carie dental, un molar podrido y nauseabundo, una lengua sucia, o un problema intestinal severo acompañado por un estreñimiento crónico de los denominados tapo de tripas

Yendo a una solución simple, el frecuente uso diario de lo que se denomina cepillo de dientes y crema dental es altamente recomendable. Fíjate que este importante hábito sanitario comenzó hace 3,000 años en Egipto y el examen de la boca de las momias (ajjjj), demuestra que las personas provenientes de civilizaciones antiguas tenían una dentadura más sana porque no probaban el azúcar ya que no existían los DD ni las tiendas de las gasolineras, fuentes de la diabetes y de la obesidad.

Sin embargo se tiene noticias de que el cepillo dental comienza a introducirse en el 1780 en Inglaterra en una limitada producción que aumenta en 1857. La crema dental como nosotros la conocemos se inicia alrededor del 1920 y antes de esta fecha ésta consistía en un tipo de polvo compuesto por tiza molida, ladrillo pulverizado y carbón.

Antes de estas fechas, ¿cómo se limpiaban la boca y dientes? Se usaba básicamente el agua lo que no incluía el uso de hilo dental para retirar los trozos de alimento, especialmente de la carne; de los dientes o muelas. Por otra parte para blanquear los dientes se usaba vinagre y sal.

¿Hacia dónde voy con todo esto? Como decía el presidente cuando se le olvidan las promesas; antes de tomar la difícil decisión del divorcio debieran ir con to esposo a dentistas del área para que hablen con Jorge y bregue con su dentadura. Cuidarse los molares, caninos e incisivos con acciones preventivas prolonga esta existencia colmada de carnes, dulces, mantecados y chocolates que te dañan la dentadura y te lleva hacia los tenebrosos caminos del más allá.

Por la forma como estás tratando a Jorge, veo que ya no existe el respeto y además del mal aliento, debe haber otras cositas que obnubilan la comunicación fluida en una pareja. A mayor edad de uno de los esposos, más tiene que hacer el otro para cuidarlo y como están las cosas con el Medicare y el Seguro Social, hummmmm.

Suerte y recuerda que es mejor temprano que tarde.

La Tía Julia