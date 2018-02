“Amo a Yaritcika pero estamos incomunicados”, por La Tia Julia

Estimada señora, Tuve la oportunidad de encontrar una copia de su prestigiosa y afamada publicación que según me dicen no se vende ni se compra.Me encantó la heterogeneidad de opiniones e información fidedigna que demuestra un alto oficio de la labor periodística que no es farándula e histrionismo.

Hace algunos años llegue a estas tierras desde un país europeo en el que me gradué de estudios filológicos y lingüísticos avanzados.Esto es una ventaja académica, pero me ha provocado ansiedad suma y desazón en estos importantes asuntos del amor.

Tía, reconozco que soy un sentimental que entregó el musculo cardiaco de un modo intenso y físicamente riguroso sin pensarlo dos veces.Creo que esto se debe a que mi abuelo era torero y llevo en mi pecho la vehemencia del madrileño.Así me sucedió con esta muchacha Yaritcika que para mi modesto gusto y deleito, pareciera una mora con salero y desplante de gitana.

Tía, un día la vi, ella estaba en el bar, yo le sonreí y le quise hablar, me dijo que no, que otra vez será.Estos pensamientos se me impregnaron en las células del cerebro, allí donde descansa el hipotálamo cuando en un viaje a Buenos Aires la escuché en un bar interpretada por el gran Leonardo Favio que a diferencia de Palito Ortega hablaba mejor el castellano.

Para dejar las cosas más claras que la cosa blanca de un huevo o la esclerótica del ojito de un baby, esto mismo ocurrió en Kasona, un sitio donde los clientes van con linterna ya que no se ve mucho en la pista de baile lo que es una ventaja y desventaja.Desventaja es cuando prenden las luces y luminarias, y la realidad de la faz de quien bailabas se muestra con un golpe cruel y perverso de la dura realidad.

No fue esto lo que sucedió con Yaritcika a quien las refulgencia que arrojaba una ampolleta la mostró en toda su plenitud de doncella joven, con una dentadura enchapada en perlas y un cabello que se deslizaba como una cascada de oro sobre sus hombros desnudos.

Como le expliqué, y aunque noté que después de bailar se fue con dos amigas y no había otro varón en el horizonte; aproveche que me escribiese su correo electrónico en una servilleta para enviarle un romance amoroso octosílabo y consonante que se acostumbran mucho en mi tierra y aunque algunos les llaman obsoletos, merecen se utilicen tanto como los versos de escarnio, las églogas, y el soneto.He aquí lo que le envié.

A TUS OREJAS

¡Oh doncellita sin igual!

Con una piel de caramelo,

Tus ojos de tono profundo,

Y sobre tus hombres el pelo,

Cabellito de oros,

Cascada de agua purita,

¿Quién pudiera besar tu cuello,

Y darte una mordidita?

Te quiero pa’ gratis mi cielo.

A los pocos días me llegó su respuesta en una mescolanza caótica más compleja que una ensalada de octópodo mediterráneo.Le prometo que no entendí nada y se me ha caído la capa y lo otro, mientras que mis emociones y sentimientos están más quebrantados y desmañados que una muela en deterioro mortal.

He aquí la respuesta.

Martin

Respond a tu e-milio that you send it to me.Iu ser + raro que a crazy cat meaow.It is true que we dance pegaos como el rice que hace my grandma y your descriptioan about my piel no gustar (caramelo) because I am diabetic.Creo you ser dumb pero I like to meet you with my boyfriend Catino pa que nos expliqu el poem.Greetings Yaritsika.

¿Tía, está mi doncella parándome el carrito después que me lo paró a mí con el merengue “Empújame despacito, pero seguro”? ¿Cómo debo interpretar lo del novio? ¿Le regalo 24 rosas para San Valentín? Tanto es mi amor que la he comenzado a seguir en mi carro cuando va al colegio de downtown para aprender a ser inteligente.

Con respeto y deseándole un Opulento Día de los Enamorados, se despide de usted,

Tito Vallano

————————————-

Repuesta: Tito, como digo siempre, lo primero es lo primero y para tu información y conocimiento no soy señora, sino que “señorita,” título que no les agrada a mis amigas feministas que me acusan de conservadora anticuada.Le envié tu generosa opinión al editor del periódico que me pareció honesta e inteligente.Nosotros nos somos amantes de la farándula ni publicamos fotos del abuelo del fotógrafo que estaba de cumpleaños, ni del bautizo del hijo de zutano.

Tu forma de escribir me parece interesante y mi impresión es que yendo a la Kasona después de bailar bachatas en la oscuridad y ya con la luz y luminarias en todo su esplendor, caíste bajo el flechazo de Cupido.

Como tú lo sabes Cupido representa al amor en la poesía latina y de acuerdo a la mitología romana este nenito en pelotas se representa con los ojos vendados, un arco, una flecha y la aljaba.Se dice en la mitología que es hijo de la hermosa Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad que estaba casada con un dios violento, Don Marte al que le gustaban las pendencias y de allí viene la idea de que el amor es ciego, apasionado y puede ser hasta violento.

Leyendo tu poema octosílabo con rima consonante y esto de la “mordidita,” me parece que te destapaste expresando tus sentimientos hacia una muchacha que recién conocías y que te prendó, es decir te enamoró.No se cuán intenso fue el baile en la oscuridad en Kasona, pero allí fue, te enamoraste.

La muchacha escribe como lo hace ahora alguna juventud, un lenguaje caótico, enredado, anárquico, perturbado, pero eso es lo que hay.Con razón los profesores de los colegios universitarios se preocupan cuando llegan estudiantes de la escuela superior que no saben armar una oración que haga sentido y con verbos activos.El texteo es una maldición y la sepultura del lenguaje escrito que se va traspasando al lenguaje oral y afectando el cerebro.Vamos ahora a lo caliente.

Yarítsika te acusa en el e-milio de ser más extraño que un pez con hombros y reconoce que bailaron ligados el uno con otro más fuerte que la hiedra.No le gustó tu imagen donde dices que su piel era color caramelo ya que al parecer es diabética.Para rematar la misiva electrónica enfatiza que al parecer eres idiota y aquí bien los más grave.Desea que te reúnas con ella y su novio para que expliques tu poema.

No te recomiendo que vayas ya que te las dijo más claras que el agua bendita que aun así dicen que está contaminada en ríos donde los peces brillan de noche.

Tus posibilidades con ella de uno a un millón son menos de uno y te recomiendo que te dejes de seguirla porque por acá hay tipos que no saben controlar su rabia y que saben tanto de poesía amorosa como yo de la lengua de Vankutialef que dicen es mitad señas y la otra mitad monosílabos.Acuérdate de las posibilidades de denuncias a la poli por acoso. Huyyyyyy.No le envíes nunca más e-milios que después los presentan con pruebas en tu contra frente a la Jueza y como ya lo sabes, Trump odia a los extranjeros.

Te debo advertir Tito que en los bailes y bares pasan muchas cosas ya que allí la gente no llega a rezar rosarios sino a darse el palo y levantar.Los acuerdos en la oscuridad son rápidos y después del hecho de yacer que antes era un acto sagrado, cada uno se va por su lado y si te vi no me acuerdo.

Te recomiendo que vayas a eventos literarios, tertulias literarias, eventos culturales en universidades o iglesias.Como les digo y repito a las nenas o nenes sin experiencia: ¡Cuídense pero no se amedrenten!

Averiguaba fíjate que de acuerdo a la organización Ascoflores (no sé porque usan el prefijo ASCO) cada año para San Valentín exportan desde Colombia 600 millones de tallos de rosas o su equivalente a 35,000 toneladas.También los comerciantes dicen que se debieran regalar una docena de rosas que cuestan nada más que $30 billetes (dos entradas para ir al cine de la New Park).El nombre de San Valentín en el Día de los Enamorados lo decidió el Papa Gelasio I un 14 de febrero.En cuanto al negocio de las tarjetitas lo inauguró en Estados Unidos Esther Angel Howlart en lo que en muchos países del orbe se denomina Día del Amor y la Amistad.

En mi caso prefiero regalar galleticas con forma de rosas con una baja dosis de azúcar y manzanas maduras.A Cupido lo considero muy violento y me han dicho que los del KKK amigos del Trump, lo representan ahora con una capucha blanca y un rifle.

La Tía Julia que les quiere mucho.