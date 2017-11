Anabel Figueroa, la única mujer hispana del Concejo vuelve al ruedo

Salida de los sindicatos de trabajadores, Anabel Figueroa, concejal por el Distrito 8, volvió a ganar la silla municipal pero deberá enfrentar al llamado grupo de “Reformistas” y lidiar con las obras públicas del Estado, que paralizan las calles y negocios de su vecindario y con él los reclamos directos a la edil.

STAMFORD. Anabel Figueroa, que va en su cuarto término como concejal del Municipio de Stamford, agradeció a sus mandantes del Distrito 8, por haberla elegido como su representante en el cuerpo de ediles y con ella el número de la bancada demócrata se suman a 32 dejando solo 8 puestos para los republicanos.

Anabel Figueroa, no se solo se convierte en la única mujer hispana en ocupar una silla en el Concejo Municipal de Stamford, sino en la única inmigrante nacida en América Latina (El Salvador) razón por la que en este período se convierte en un reto mayor seguir ahí; luego de que Willie Giraldo, de origen peruano, su compañero por dos términos seguidos en el Concejo perdiera las elecciones.

“La pérdida de Willie no es porque él no haya hecho campaña ni porque no haya hecho lo suficiente por su distrito, la razón es porque él tuvo dos contrincantes de la agrupación que se llama la “Reforma” y obviamente fue muy difícil competir en esas condiciones”, dijo Anabel.

El reto de Anabel, por ser de origen hispano, siempre se centra en la educación asegurándonse que haya el dinero suficiente para los programas bilingües, el programa de almuerzos gratuitos y el servicio de buses escolares. “Hay mucho apoyo de la Policía y del alcalde y el apoyo a la seguridad ciudadana es fundamental sobretodo en mi sector que tiene un alto por ciento de inmigrantes . constructora no previó que debajo de la tierra había cables y tubos de una construcción antigua.

Otra de las preocupaciones de Figueroa está en el avance de la construcción del parque Cornell, adyacente a la salida I-95 y la forma cómo el tráfico está viéndose intolerable en el sector. “Esperamos que la East Main se rehabilité prontamente y que los parqueos para el público no sigan siendo un dolor de cabeza. La obra debe estar terminada el 25 de diciembre. Esperamos que así sea”, respondió Figueroa.