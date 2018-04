Apoyan proyecto ley que ayudará a las mujeres encarcelas

HARTFORD.- Varias mujeres que han sido encarceladas en la Institución Correccional de York, la única prisión de mujeres de Connecticut; abogaron este pasado miércoles por la aprobación del proyecto de ley S.B.13 Un Acta Para el Tratamiento Justo de Mujeres Encarceladas.

Alexandra Brown, ex encarcelada y ahora integrante de ACLU of Connecticut Smart Justice dijo que en más de una ocasión se le negaron acceso a productos higiénicos. “Cuando le pregunté a un guardia en la prisión York por artículos higiénicos femeninos me dijo que usara mis calcetines,” testificó Brown.

En la actualidad estos productos se han hecho accesibles a las mujeres, pero en ocasiones los deben comprar o simplemente no usarlos.

“Este no es un asunto político que tenga que ver con demócratas o republicanos, sino que materia de respeto a la dignidad y respeto por las mujeres,” dijo un legislador de New Haven.

La dramaturga Judy Dworin del Colegio Trinity, ha estado presentando en los últimos años dramatizaciones acerca de la realidad de las mujeres encarceladas en actos de danza, música y teatro donde participan bailarinas profesionales y mujeres que han vivido la experiencia de la cárcel.