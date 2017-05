Arquidiócesis de Hartford anunció cierre de parroquias y fusiones de iglesias

La Arquidiócesis de Hartford anunció oficialmente el domingo pasado, 7 de Mayo/2017, que docenas de parroquias católicas romanas pertenecientes a los Condados de Hartford, Litchfield, y New Haven, van a ser fusionadas, y que otras cerrarán sus puertas.

De acuerdo a lo anunciado, cerca de 150 centros de esta religión se van a fusionar entre sí en un plazo de unos 45 días, en medio de una reorganización sin precedentes de la Arquidiócesis de Hartford, que actualmente cuenta con 212 parroquias. Sin embargo, para finales del próximo mes de Junio, solamente 127 continuarán prestando sus servicios a la feligresía de estos tres condados, y 68 de éstas no se verán afectadas por las modificaciones que se estarán haciendo.

En informe suministrado a “La Voz Hispana de Connecticut”, las autoridades eclesiásticas dejaron saber que 144 centros de esta religiosidad serán fusionados, lo cual dará lugar a la aparición de 59 nuevas parroquias

También se supo que más de dos docenas de edificios parroquiales serán clausurados, lo que significa que las misas regulares no se ofrecerán más en los mismos. Las edificaciones serán puestas para la venta o serán utilizadas con otros propósitos.

Ésta re-estructuración obedece a que el número de feligreses ha estado disminuyendo paulatinamente en los últimos años. Además, ahora hay menos sacerdotes, algo que muchos líderes religiosos reconocen.

Se dijo que se producirán tres uniones en Hamden, y que una de tres fusiones en Waterbury colocará a seis Iglesias juntas.

Estos son los cambios que se estarán presentando en algunas de las Iglesias de las localidades que comprenden el Gran Condado de New Haven. Hay que tener en cuenta que algunas contarán con la llegada de nuevos párrocos, a partir del 29 de Junio de este año.

EAST HAVEN

En esta ciudad convergerán bajo el mismo techo las Iglesias “Our Lady of Pompeii”, “St. Vincent de Paul”, y “St. Clare”. La parroquia llevará el nombre de “St. Pio of Pietrelcina”, y su nuevo líder espiritual será el Rev. Jeremiah Murasso

HAMDEN

Esta localidad contará con tres consolidaciones, que son:

“Our Lady of Mt. Carmel” y “St. Joan of Arc”, cuyo prebístero será el Rev.Michael Dolan;

“St. Rita” y “St. Stephen”, bajo el nuevo nombre de iglesia “Divine Mercy”, y la cual estará dirigiendo el Rev. Joseph DiScciaca;

“Blessed Sacrament-Ascencion”, “St. Ann” y “St. John the Baptist”, serán unidas en una sola, teniendo como nombre “Christ The Bread of Life”, que contará con la orientación del Rev. C. Kelichi Anyanwu.

NEW HAVEN

En la ciudad de New Haven se van a realizar cuatro fusiones. “St. Joseph Church” es una de las que se verá afectada, ya que será unida a la feligresía de “St. Mary”, y bajo este mismo nombre. El párroco de la misma lo será el Rev. John Paul Walker.

Otra de las consolidaciones de parroquias en esta ciudad se hará por parte de la iglesia “

St. Francis”, que se une a “St Rose of Lima”, con el nombre de “Our Lady of Guadalupe”. Su nuevo pastor lo será el Rev. Carlos Echavarría.

Otras de las que se fusionan son “St. Aedan” y “Brendan”, y cuyo líder espiritual lo será el Reverendo Robert Morgewicz; y “St. Anthony” y “Sacred Heart”, que funcionarán bajo el primer nombre, con la dirección del Rev. Francis Snell. De otro lado, “St Martín de Porres”, continuará como tal, bajo los auspicios del Rev. Joseph Elko.

WEST HAVEN

En esta localidad se consolidarán en una sola “St. Louis Church” y la iglesia d St. Paul”. Juntas funcionarán bajo el nuevo nombre de “St. John XXIII Church”, y la cual será orientada por el Rev. José Mercado.

Además, “Our Lady of Victory” y “St John Vianney”, caminarán juntas bajo la batuta del Rev. Kevin Dillon.

“El anuncio llega como resultado de un esfuerzo de planeamiento pastoral de dos años, que envolvió consideraciones profundas y consultas amplias acerca de los dramáticos cambios de la última media centuria, la cual continua hasta el día de hoy, y que ha tenido un impacto mayor en la vida de la iglesia,” decía la Arquidiócesis en un despacho de prensa.

La mayoría de los feligreses afectados con esta nueva reforma no están muy contentosl al respecto. “No se trata solamente de cerrar edificios a los cuales no podemos sostener sino de revigorizar la comunidad,” expresaba el Rev. Leonard Paul Blair, Quinto Arzobispo de Hartford.

Esta es la lista de las ciudades y pueblos que contemplan la fusión de algunas de sus Iglesias

Brandford, Bristol, Broad Brook-East Windsor, Canaan-Lakeville-Norfolk, Cheshire, Derby, East Hartford, East Haven, Enfield, Glastonbury, Granby, Hamden, Harwington-New Hartford, Kensington, East Berlin, Litchfield-Goshen-Bantam, Manchester, Meriden-Wallingford, Milford, Naugatuck, New Britain, New Haven, Newington, North Branford, North Haven, Rocky Hill, Seymour, Sharon-Cornwall-Bridge-Kent, South Windsor, Suffield, Thomaston-Terryville, Washington Depot-Roxbury, Waterbury, West Hartford, West Haven, Wethersfield, Windsor, Windsor-Locks, Wolcott, y Woodbury-Bethlehem.

La restructuración en el seno eclesiástico también traerá dos consolidaciones de escuelas católicas parroquiales.