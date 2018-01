Balacera a iglesias y en recintos educacionales en USA, motiva adiestramiento preventivo en Hartford

La noticia y su comentario

Connecticut sufrió el 14 de diciembre del 2012 un atentado sin precedentes en su historia, que no solamente traumó a la ciudadanía del estado sino que impactó a toda la nación. Las víctimas fueron 20 niñitos y niñitas, además de 6 maestras y las administradoras de la escuelita Sandy Hook localizada en el pueblo de Newtown.

La masacre fue perpetrada por Adam Lanza, un adolescente afectado por serios problemas mentales quien antes de llevar a cabo el fatídico y ominoso acto; había asesinado a su madre quien paradojamente le había enseñado a usar armas de fuego.

Nuestro estado aún está de duelo por estas pérdidas humanas, especialmente de niños entre las edades de 6 y 7 años. La reacción de horror y duelo tanto de la ciudadanía, las autoridades y los padres de las víctimas ante esta masacre, motivaron una campaña para limitar la venta de armas que aún continúa pero sin éxitos mayores debido a la oposición de congresistas y senadores que reciben jugosas donaciones en dinero de parte de los cabilderos de las compañías fabricantes de armas, como de la Asociación Nacional del Rifle quienes insisten en que cualquier ciudadano tiene derecho a poseer un arma de fuego.

Después de la masacre de Sandy Hook, algunos sistemas escolares contrataron guardias de seguridad armados, se procedió a la demolición de la escuelita, pero la comunidad de Newtown nunca ha vuelto a ser la misma.

Sin embargo otros atentados posteriores no se han llevado a cabo en contra de establecimientos educacionales o colegios universitarios, sino que a templos religiosos lo que ha llevado a las autoridades de Hartford a proveer adiestramiento a 71 clérigos de iglesias locales a quienes preocupa la repetición de la masacre de 26 feligreses acaecida en un iglesia de Texas el pasado mes de noviembre.

Este suceso motivó a que varias personas integrantes de la Hartford’s Faith Based Initiative, una coalición de iglesias; llamaran a Eli Mercado presidente de la organización; señalándole que estaban preocupados por estos eventos que podrían acaecer en cualquier otra iglesia.

“Hace dos o tres años atrás este temor a ataques a iglesias no existía,” dijo Mercado que es el pastor asociado de la congregación New Life Worship Center de Hartford; pero dada las circunstancias, este pasado martes, tres meses después del fatal tiroteo en la First Baptist Church localizada en Sutherland Springs de Texas; 71 clérigos locales se reunieron para recibir adiestramiento y recomendaciones por parte de los sargentos Michael Chauvin y Steve Austin del Departamento de la Policía de Hartford quienes programaron la sesión.

“La idea es prevenir situaciones trágicas en lugares donde no se habían experimentado este tipo de atentados,” manifestó Chauvin a la prensa.

Además de su profesión como policía, este agente fue parte del equipo de emergencias SWAT de Hartford quien advirtió a la audiencia que “el lenguaje que utilizaremos en esta sesión para referirnos a estas medidas preventivas puede ser fuerte y difícil de escuchar,” advirtió Chauvin.

Las estadísticas son sorprendentes ya que CADA SIETE DIAS se produce una balacera masiva en los Estados Unidos la cual dura aproximadamente entre 7 y 12 minutos. Al equipo de emergencia SWAT le toma entre 35 y 45 minutos para prepararse y actuar, dijo Chauvin, brindando así un cuadro realista de lo que puede suceder ya que producido el atentado y la llegada de refuerzos policiales, pasa mucho tiempo.

Siete o doce minutos es mucho tiempo ya que los fusiles de combate automáticos capaces de disparar cientos de tiros en un periodo corto de tiempo; provocan rápidamente la muerte de decenas o cientos de personas.

Uno de los consejos del oficial de la policía fue la necesidad imperiosa de “mantener la calma.” “Sé que estoy pidiendo mucho de acuerdo a estas circunstancias,” manifestó Chauvin quien describió el método como “corre, escóndete, pelea.”

La primera regla es “si ves algo inusual, dilo y comunícalo.” En el caso en que el feligrés esté lejos del centro del baleo, se recomendó que corra y salga del lugar. Si es que no se ha podido esconder, debe buscar protección de los proyectiles escudándose detrás de muebles, bancos u otros obstáculos. “Solamente como último, último recurso; enfréntate a la persona que dispara y has algo para detener la acción del pistolero,” dijo Chauvin.

Para los participantes en esta inusual sesión de adiestramiento que no tuvo nada que ver con teología o rituales, el adiestramiento sirvió el propósito de ponerles en estado de alerta y evitar que se las personas se paralicen en los templos y durante los rituales, siendo entonces presa fácil del tirador.

Muchos observadores piensan que la venta indiscriminada de armas continúa proliferando en los Estados Unidos ya sea a través de las armerías locales, el sistema Amazon, o el mercado negro de venta de armas. Por otra parte los mensajes en contra de otras razas por parte de Donald Trump, están sembrando el odio en las comunidades.

En otros casos, como el del tirador que disparó con una ametralladora en contra de una multitud durante un concierto en las Vegas, el perpetrador ha perdido la razón y dada la facilidad para conseguir armas en USA, se crean los elementos de la “tormenta perfecta.”

En lo corrido de este año 2018, se han producido ONCE tiroteos en recintos escolares lo que es un record estadístico. En uno de estos asaltos acaecido este recién pasado 23 de enero, un estudiante de 15 años en la Escuela Superior de Marshall County en Kentucky disparó su arma asesinando a dos estudiantes y dejando mal heridos a otros 17. El 22 de enero en Italy, Texas, un estudiante de 16 años mató a una jovencita que afortunadamente sobrevivió al ataque.

Estos fatídicos e inesperados ataques requerirán sistemas de detección de metales y probablemente personal armado tanto visibles, como encubiertos. Por ahora el inestable clima político que viven los Estados Unidos bajo un presidente que incentiva el odio racial, constituye el caldo de cultivo de posibles atentados. Debemos estar preparados.