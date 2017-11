Banco de Alimentos pide donación para comprar quince mil pavos

Kate Lombardo, directora ejecutiva del Food Bank (Banco de Alimentos), pidió a la ciudadanía donaciones para poder adquirir quince mil pavos que serán entregados en la canasta familiar semanal en honor al Día de Acción de Gracias.

STAMFORD. El Banco de Alimentos está pidiendo a la ciudadanía que colabore económicamente para adquirir quince mil pavos que serán donados a las familias que residen Stamford, Greenwich, Stamford, Wilton, Norwalk, Darien y New Canaan; quienes podrán festejar con una cena el Día de Acción de Gracias.

El Banco de Alimentos es una de las principales organizaciones que se preocupa por aliviar el hambre de las vecinos del área del Bajo Fairfield, proporcionando alimentos a cualquier agencia sin fines de lucro, ubicadas en Darien, Greenwich, New Canaan, Norwalk, Stamford y Wilton; que presten servicios a personas de bajos ingresos a través de comidas colectivas o bolsas de comestibles. Estas agencias incluyen comedores populares, refugios para desamparados, despensas de alimentos, guarderías infantiles, programas para después de la escuela, centros para personas mayores y programas de rehabilitación.

El Banco de Alimentos colecta, clasifica, almacena y distribuye alimentos donados por fabricantes nacionales, comerciantes locales, unidades de alimentos estatales y locales e individuos. Además, The Food Bank compra ocasionalmente carne y aves de corral a granel a muy bajo costo para la redistribución a las agencias miembros. Almacena la comida en su bodega ubicada en Glenbrook Road en Stamford y la distribuye a sus agencias miembros que alimentan a los miembros de la comunidad. Sus socios”compran” en la bodega de The Food Bank de lunes a viernes y pagan una tarifa de mantenimiento compartido de 19 centavos por libra.

Las agencias miembros del Food Bank incluyen Salvation Army en Stamford y Norwalk, Pacific House en Stamford; Open Door Shelter en Norwalk; New Covenant Center en Stamford; Servicios para familias judías en Stamford; Person to Person en Darien y Norwalk; Fundación Domus en Stamford; Inspirica en Stamford; Faith Tabernacle Pantry en Stamford; Neighbor to Neighbor de Greenwich; y Abilis en Stamford y Greenwich, por mencionar solo algunos.

Durante el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2017, The Food Bank distribuyó más de 1.2 millones de libras de alimentos a sus agencias y programas miembros con un ahorro de más de 2.1 millones de dólares sobre el costo mayorista de los alimentos. Estas agencias informaron que sirvieron más de 5 millones de comidas a más de 200.000 personas (no duplicadas solo dentro de cada agencia) durante este período.

Se estima que en el condado de Fairfield, una familia de cuatro (dos adultos y dos niños) necesita un salario anual de aproximadamente 71.000 dólares para evitar ser “inseguro en alimentos”, es decir, carecer de acceso confiable a una cantidad suficiente de alimentos asequibles y nutritivos.

A menudo, los trabajadores pobres ganan solo el salario mínimo de Connecticut, que en 2017 será de 10.10 dólares por hora. Con el salario mínimo de 2017, ambos adultos tendrían que trabajar 10 horas al día, 7 días a la semana durante todo el año, solo para ganar 70.700. Por ende, esta familia no puede llegar a fin de mes a pesar de que ambos adultos trabajan 10 horas al día. Ante este dilema, muchos deben elegir entre comer nutritivamente o pagar la renta. Por lo tanto, se ven obligados a obtener alimentos a través de despensas de alimentos, comedores de beneficencia y albergues que son agencias miembros del Banco de Alimentos del Condado de Lower Fairfield.

La mayor parte de mensajes que reciben vía Internet o con cartas enviadas a través del correo postal dicen así: “Mis hijos y yo estamos siempre agradecidos por la ayuda que recibimos. Estamos prosperando y no lo habríamos logrado sin la ayuda de The Food Bank of L.F.C. Con gratitud” (familias de la comunidad).

HORARIO PARA ENTREGAR DONATIVOS

Viernes, 17 de noviembre 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Sábado, 18 de noviembre, de 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Lunes, 20 de noviembre, 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Martes, 21 de noviembre de 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Miércoles, 22 de noviembre, 8:00 a.m. – 3:00 p.m.

Acción de Gracias 23 de noviembre Cerrado

Viernes, 24 de noviembre Cerrado