Brianna Brochu, ex estudiante de U Hartford irá a probatoria

HARTFORD.- Esta joven de la raza blanca que fue acusada de acoso a una compañera de cuarto de la raza negra, deberá cumplir 200 horas de servicios a la comunidad, incluidas 50 horas en alguna agencia de alfabetización y otras 50 horas en una agencia de servicios sociales.

El juez Omar Williams de la Corte Superior de Hartford expresó que si Brianna cumple este programa acelerado de rehabilitación y no se involucra en problemas con la ley; las acusaciones de disturbios a la paz y travesura criminal serán eliminadas después de dos años.

La ex estudiante fue acusada por su ex compañera de cuarto Chennel “Jazzy” Rowe de haber derramado fluidos humanos en su mochila.Esta joven que estuvo presente en la audiencia judicial manifestó que no se oponía a la solicitud de Brianna Brochu a una rehabilitación acelerada.

Brochu del pueblo de Harwinton no podrá tener ningún contacto con Rowe y tiene que someter a la Corte los resultados de una evaluación psiquiátrica.

Rowe alegó haber sido afectada por el “acto de odio” que le produjo pesadillas e incapacidad de confiar en otras personas lo que a su vez creó problemas en sus estudios.

Thomas Stevens, abogado de Brochu dijo en Corte que debido a las acusaciones que pendían sobre su clienta, ésta había perdido la beca que le permitía estudiar en la Universidad de Hartford, no podrá asistir nuevamente a esta universidad y había además perdido su trabajo en esa casa de estudios.

Brochu ha conseguido otro trabajo y está reuniendo dinero para pagar sus deudas con la universidad.

El abogado dijo que su clienta está enojada consigo misma por haber permitido que su relación con Chennel, su compañera de cuarto sufriera una ruptura y que las consecuencias de esta experiencia, incluidas amenazas de muerte; le han brindado una dolorosa lección.Brochu dejo saber a través de su abogado que se disculpaba con Chennel.

La Oficina del Abogado de Connecticut ha manifestado que los reclamos del abogado de Chennel y de la organización NAACP para justificar una demanda en contra de Brochu por “odio racial,” no contaba con una base ya que la Oficina no lidia con casos personales ni motivados con fines políticos.

El juez del caso que dictó la sentencia, recomendó a la ex estudiante que aprendiera acerca del tema de diversidad y tolerancia entre personas de distintas razas y que la sentencia es una oportunidad para lograr estos propósitos y continuar su vida normal sin tener que comparecer en Corte.

Scot X. Esdaile presidente de la organización NAACP que estuvo involucrada en este caso, repitió después de la sentencia, que Brochu debió haber sido acusada de odio racial y haber perpetrado acciones provocadas por su falta de tolerancia.

“Lo que hemos visto hoy día (la sentencia de rehabilitación acelerada) es que hay un sistema judicial para la gente blanca y otro para la gente negra y esto lo vemos todos los días,” dijo Esdaile frustrado por la sentencia.

Los abogados de la víctima del acoso también se quejaron de la lenidad de parte de las autoridades de la Universidad de Hartford que no escucharon a tiempo los reclamos de Chennel que habrían permitido relocalizarla en otro cuarto dormitorio.