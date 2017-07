Bruce Arena regresa a recuperar el terreno perdido, por John Jairo Bermúdez

Que alegría me dio al saber que el técnico alemán Jurgen Klinsmann, fue despedido de la Selección de futbol de los Estados Unidos, y más alegría me dio, cuando me enteré de que el técnico era Bruce Arena. Un hombre que le dio una identidad grande al futbol norteamericano, y que siempre lo mantuvo en el tope de todos los torneos de la Concacaf, y de otros torneos al cual fueron invitados.

Su labor hace tiempo atrás dejó una gran gama de jugadores, y con un nivel futbolístico sin precedentes. Los dirigió en los mundiales del 2002, donde los llevó a los cuartos de final, y en el 2006, pese a tener un mal mundial, se le acredita que su selección siempre fue aguerrida, con orden táctico y muy sorpresiva.

Arena, que nació en Brooklyn, New York, ha dirigido al DC United, New York Red Bulls y al LA Galaxy, todos estos equipos son de la liga de futbol de los Estados Unidos, llamada MLS (Major League Soccer).

Y el regreso de Bruce Arena, se dio por el fracaso del proceso que llevaba el alemán Jurgen Klinsmann con esta selección por más de cinco años. Desde que el bávaro, llegó a tomar las riendas del seleccionado, se comenzó a sentir esa tensión entre jugadores y cuerpo técnico, porque el ego del alemán era superaba sobre los jugadores y la misma afición.

Su proceso consistía en acabar con el futbol de los norteamericanos, llevarlos a practicar un futbol fuerte, de velocidad y poco toque de balón, algo que ellos no sabían y estaban poco acostumbrados, porque se habían memorizado un futbol más alegre y eficiente que los había llevado a dos mundiales.

También comenzó su batalla contra el jugador más importante del futbol norteamericano Landon Donovan, al que se negó a convocarlo a la selección por iniciar un proceso con jugadores jóvenes, pero sin experiencia. Esto causó un retroceso muy inmenso en el seleccionado del Tío Sam, y comenzaron las quejas y los abucheos de los mismos aficionados que reclamaban un mejor proceso o al menos, recuperar lo que se había logrado bajo otros técnicos norteamericanos como Bob Bradley y el mismo Bruce Arena.

Con Klinsmann, la selección fue desdibujada, golpeada y brutalmente goleada por el seleccionado manito, en un partido por un cupo a la Copa Confederaciones en Pasadena California. También se le sumo el mal inicio en el Hexagonal, que da un cupo al Mundial de la FIFA Rusia 2018.

La presión ejercida por varios directivos de la Federación de Futbol de los EEUU, obligo a su presidente Sunil Gulati, rescindir de su contrato, que le había costado hasta el momento a los norteamericanos más de 20 millones de dólares según el informe presentado ante los medios de comunicación. Los números fueron los siguiente durante sus cinco años: 55 ganados, 27 perdidos y 16 empatados.

Inmediatamente, que se le anunció sobre la cancelación de su contrato al alemán Jurgen Klinsmann, se tenía sobre la carpeta el nombre del neoyorquino, porque conoce este futbol, sabe sus raíces, ha trabajado con los jóvenes y con los experimentados, de esta liga. Además, trae el alivio para los aficionados, que lo quieren, lo aprecian y saben de su trabajo como director técnico. Este nuevo llamado para Bruce Arena, le devuelve la confianza a su selección, a sus directivos y a la misma afición norteamericana, que se sienten más tranquilos y confiados con Arena.

Y es esta Copa de Oro, la que está confirmando que Bruce Arena, llego con paso firme y recuperando todo ese terreno cedido a nivel futbolístico durante el proceso de Klinsmann. Termino en el primer lugar del Grupo B, donde se encontraban Panamá, Martinica y Nicaragua.

Después de pasar a la siguiente fase donde tuvo que enfrentar a una renovada e inspirada Selección de El Salvador, el onceno de las estrellas, lo venció (2-0), demostrando una vez más que la mezcla de los jóvenes como Eric Lichaj, Matt Hedges, Justin Morrow, Paul Arriola y Gyasi Zardes, entre otros; con los ya conocidos y consagrados Tim Howard, Michael Bradley, Jozy Altidore y Climt Dempsey, el resultado tendrá que ser muy favorable.

Esta Copa de Oro, sirve como preparación para las eliminatorias rumbo al Mundial de Futbol de la FIFA Rusia 208.

Conozco a Bruce Arena, desde hace muchos años, y se dé la calidad de técnico que es con los jugadores, con los medios y con los hinchas.

Este fue el preciso momento de recuperar el rumbo y de devolverla la identidad al futbol practicado por los norteamericanos en épocas pasadas y mejores.