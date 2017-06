Soñar no Cuesta Mucho …es gratis

Carlino Ferrer Vélez revisaba con atención un libro recientemente publicado en junio del 2017 por la editorial Esplendorosa y dedicado a todas las personas que llegaran a avecindarse a los Estados Unidos de Norteamérica y potencias mundiales tales como Rusia, China y Corea del Norte.

De un formato atractivo y tapas duras el título era sugerente, sugestivo, pero crudo: “Como sobrevivir en una sociedad mentirosa.”

En la portada del ejemplar que encontró en la Biblioteca Pública, destacaba una reproducción del muñeco Pinocho con una nariz monumentalmente morrocotuda pero cuyo peinado era semejante al del presidente. Los ojos ingenuos del muñeco de madera se veían distintos como los de un jabalí en celo y afectado por estreñimiento.

Carlino a quien le deleitaba leer los libros de un modo inquisitivo y acucioso, notó que en la tercera página había dos citas que el autor Benigno del Carmen Cintrón había considerado importantes para que el lector viera por donde iba el hilo de la cañuela.

“Nadie debiera hacerse llamar cristiano si es que está obsesionado con la construcción de murallas en vez de puentes,” que había enunciado con suma claridad el Papa Francisco; y otra proveniente de la Biblia dirigida a que quien creara escándalos merecía que se le colgara una piedra de molino en el cuello y se le arrojara a un pozo.

Después de un prólogo del filósofo mexicano Tristán Albur Bermúdez acerca de la ética en la sociedad Azteca, Carlino revisó acápites importantes de la obra y la lista de sugerencias para sobrevivir en sociedades intrínsecamente mentirosas, características del periodo en que se establecieron las colonias dependientes de imperios que extraían como vampiros los recursos naturales a los países “colonizados,” y a las otras como la británica que emergieron en la cresta de la ola naciente del capitalismo y su compulsiva acumulación de ganancias y la funesta práctica de la explotación de la mano de obra.

He aquí algunos de los párrafos más notables.

– Para el mentiroso lo que llamamos realidad tangible no existe y desde allí el embustero se acomoda para crear la tergiversación, el subterfugio y la ambigüedad. Usted amigo inmigrante escuchará con frecuencia frases como “el presidente no dijo que hubo o no hubo fraude electoral en 21 estados de la nación durante las pasadas elecciones de noviembre, sino que todo lo contrario.”

– Las autoridades máximas de estas sociedades en las que reina la mentira usualmente recurrirán a un tipo de amnesia selectiva para negar algo que dijeron. Expresiones tales como “yo jamás he dicho eso,” “eso lo dijo el otro sin mi autorización,” “estas son mentiras creadas por los reporteros maliciosos que no me quieren,” serán frecuentes en los medios de comunicación dependientes de gobiernos mentirosos a través de portavoces oficiales que saben poco de nada.

En política internacional y referida a bombardeos sobre la población civil indefensa escucharán afirmaciones como las siguientes. “Nosotros jamás hemos bombardeado pueblos o ciudades. Lo que sucedió es que hubo espías que le cambiaron los mapas a los pilotos.”

– Ese muchacho de 22 años estaba afectado de migraña y por eso le sometimos a un tratamiento que usamos en Corea del Norte consistente en encerrar a los pacientes por diez meses en un sótano oscuro aplicándoles golpes de corriente en la cabeza. También usamos la terapia del ruido y se le expone por dos meses a un sistema consistente en audífonos que se aplican al paciente a quien se amarra, y se le obliga escuchar ruidos tales como los de las motoras, aviones jets en ascenso, y ruidos de bombardeos.

– “Este gobierno no está en contra de la idea de proveer a cada ciudadano de este hermoso país con un servicio médico universal para todos. Estamos por el contrario utilizando un método restrictivo de acuerdo a si el paciente tiene más de 65 años, o son residentes de un color de piel que no sea el blanco. Estos pacientes son más resistentes a las enfermedades que la población blanca por lo cual les evitamos la vergüenza de decir en las farmacias que están enfermos o caer en la dependencia.

– “Jamás nos hemos negado a que los periodistas traigan cámaras fotográficas, de video o grabadoras a las conferencias de prensa en la Casa Blanca. Lo que estamos intentando promover es regresar a los hermosos orígenes del acto de reportear en los que los profesionales utilizaban solamente el papel y el lápiz. Eso sí que pueden traer otros medios electrónicos, pero estos se confiscarán al comienzo de la conferencia de prensa y se les devolverán al final de la misma. Este nuevo sistema les ayudará a practicar la sana práctica de memorizar y evitar la creación de noticias falsas.

– Jamás dijimos que fomentaremos la idea de que trabajos bien pagados se quedarán en los Estados Unidos para lo cual llegaríamos a un trato con industrias y corporaciones. Creemos que es un deber compartir la riqueza con otras naciones siempre que no sea México cuyo gobierno se niega a pagar por la construcción de la muralla. El presidente sí expresó que aumentará considerablemente los empleos de 20 horas a la semana (sin beneficios, vacaciones o días de enfermedad para promover la disciplina laboral) en cadenas comerciales tales como los DD, McDonald’s, Wal-Mart y Súper Stop and Shop. La idea de “trabajo para todos” es utópica y propia de agitadores demagogos tales como Bernie Sanders.