¡Celebra a Cristo!, por la Lic. Liliana D. González

La Semana Santa es para los creyentes cristianos, sin importar su denominación particular, tiempos de reflexión, confesión y gratitud, puesto que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No son días para recordar con tristeza lo que Jesús padeció ni verlo como algo que sucedió hace más de dos mil años en otra cultura. Los cristianos celebramos la Semana Santa porque ¡Cristo vive!

Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, un miembro del concilio supremo judío, que no había estado de acuerdo con las acciones de los líderes religiosos y que además era discípulo secreto de Cristo, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en una roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue.

Los principales sacerdotes, preocupados de que el cuerpo de Jesús pudiera ser robado, fueron a ver a Pilato para pedirle que sellara la tumba. Entonces el gobernador ordenó a los soldados que sellaran el sepulcro e hicieran guardia por turnos durante tres días seguidos para protegerlo. Ellos querían impedir que Cristo resucitara como lo había prometido.

Pero Él resucitó. Estas son las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Aprovecha esta Semana Santa para alabar a Dios y agradecerle por el gran amor que mostró hacia la humanidad cuando envió a su único Hijo a la cruz para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna (Jn 3:16).

La Semana Santa es un tiempo para la meditación, la oración y el arrepentimiento de pecados. Inicia el domingo de ramos (momento que nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por el pueblo con cantos y palmas) y culmina el domingo de resurrección (día de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado de la humanidad). Es una época oportuna para acercarte a Dios.

Reflexiona sobre esto: ¿cómo es tu relación con Jesucristo, cercana o distante? ¿Apartas un tiempo especial cada día para orar y leer la Biblia? ¿Obedeces los mandamientos del Señor?

El camino cristiano no es un andar de una semana, es una vida entera honrando con obediencia el sacrificio de Jesús. “Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Jn 5:11-12 NTV). ¡Celebra!, porque puedes descansar en la promesa de un hogar eterno en el cielo confesando a Jesús como Señor y Salvador.

