Celebran aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico

Por DAVID SEPULVEDA

Un animado Daniel Díaz, cofundador y presidente de Arte Inc., recorrió los pasillos del auditorio de Fair Haven School con el fervor de un televangelista.

Su mensaje – que no debemos olvidar la historia de la esclavitud en Puerto Rico, que debemos aprovechar sus lecciones y avanzar para construir puentes de entendimiento – cautivó a la asamblea de estudiantes, maestros y de los miembros de la comunidad que asistieron a un evento celebrado para conmemorar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico el 22 de marzo de 1873. El evento, parte de la lección de historia, parte de celebración cultural, fue originalmente programado para la semana pasada pero fue pospuesto debido a las inclemencias del tiempo.

Patrocinado por United Inc., (PRU) de New Haven, una organización que ha revitalizado y reinventado el espíritu y el legado de los desfiles puertorriqueños en la ciudad con una celebración más concentrada en New Haven Green durante los últimos dos años, el evento también presentó tambores en vivo y baile de bomba con Movimiento Cultural, una organización cultural local dirigida por Kevin Díaz.

Según Joseph Rodriguez, cofundador y presidente de PRU, que trabaja en la oficina del Senador Richard Blumenthal y recientemente nombrado miembro de la Junta de Educación de New Haven, la asamblea especial de la escuela no solo fue diseñada para conmemorar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y resalta las influencias africanas, pero para “promover y preservar la cultura puertorriqueña”, especialmente a raíz de los estragos ocasionados por el huracán María el otoño pasado.

“New Haven es una ciudad que da la bienvenida a todos: New Haven es una ciudad diversa”, dijo Rodríguez antes de presentar a Díaz ante un público mayoritariamente hispano. Según el director Heriberto “Ed” Cordero, la escuela Fair Haven sirve a una población quemás del 80 por ciento es latina. “Todos tenemos un deseo innato de conectarnos con nuestras raíces: es importante saber de dónde vienes, aprender del pasado para ayudarnos a seguir adelante en nuestras actividades”, dijo Cordero antes del inicio del programa.

Hablando con pasión y urgencia, Díaz, quien es puertorriqueño, discutió la confluencia de tres culturas, la española, la africana y la taína, los habitantes nativos de la isla, y el “horrible” legado de esclavitud que siguió.

“Los españoles”, dijo, “trajeron una rica cultura”. Díaz describió la llegada de España a la isla en 1493 no como un descubrimiento, sino como un encuentro. “Los indios taínos tenían su propia cultura. Tuvieron muchos avances, tenían su propia religión, tenían sus propios dioses “.

Díaz también habló sobre la esclavitud de los taínos, una serie de revueltas y los líderes que los lideraron, lo que condujo a la liberación final de los taínos. Un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico también registraría a los colonizadores españoles recurriendo a la trata de esclavos en el Atlántico para importar trabajadores de África Occidental en apoyo de sus operaciones.

“La esclavitud en cualquier forma es horrible”, enfatizó Díaz. “Queremos asegurarnos de que no nos olvidemos de la esclavitud porque sucedió, pero use ese momento horrible de la historia para crear mejores relaciones entre nosotros como estudiantes, para crear un mejor New Haven, que luego creará un mejor Connecticut, un mejor EE. UU. y un mundo mejor “.

Díaz distribuyó un póster colorido a los educadores que ilustraban una lista de palabras como mofongo, bomba y merengue, palabras de origen africano que han enriquecido y unido el idioma español hablado en Puerto Rico.

La breve lección de historia de Díaz finalizó con la presentación de los invitados musicales Movimiento Cultural por el miembro de la Junta de PRU y Feny Taylor.

Después de varios números musicales y un baile de bomba, que expresa una poderosa interacción y sinergía entre el baterista y el bailarín …

… los estudiantes fueron invitados a unirse a un baile cultural.

El jolgorio de la audiencia se aceleró cuando algunos maestros se dirigieron al escenario para participar en el movimiento de celebración.

Como señaló anteriormente Diaz desde el escenario, “cualquiera en el mundo … no importa dónde estén, si tocas un tambor, comienzan a moverse”. Y eso te muestra cómo estamos conectados a África … Cuando oyes esos tambores, es cuando vas a ver que estás conectado el uno con el otro “.