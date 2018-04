“Cena con serios conflicto de vibras”, por La Tia Julia

Titi Julia, Yo no soy una lame ojo ni chupamedias como decía un amigo que falleció comiéndose un muslo de pollo porque se atoró.Por este motivo evitaré elogios innecesarios e incluso le envío un poema de veinte estrofas en él que resalto sus cualidades intelectuales, morales y espirituales.Le envío solamente una estrofa con rima consonante con deseos de que haya disfrutado Pascuas. ¡Ah! gracias por la explicación acerca del conejo Easter.Me imaginaba que eso era cosa de paganos.

¡Oh Tía mía! llena de sapiencia,

Admiro su verba y también la paciencia,

El pueblo la consulta sin ninguna reticencia,

Porque a usted no le gusta la bochinchienchia.

El último verso me salió difícil porque no encontraba palabras que rimaran.

Anyway.Para Pascua invitamos con mi esposo a varias parejitas de familiares que yo no conocía muy bien, porque si los hubiese tratado antes, nos habríamos ido con Rumaldo y mis dos hijos al Dunkin’ Donuts donde está Érica y venden los bagels frescos.

Yo serví lechón, vianda, arroz con gandules, y un plato de morcillas que a Rumaldo le encantan.Tía, usted no se imagina lo que pasó.La segunda esposa de mi compadre Tico resultó que es una de esas tipas veganas reventás que apenas vio el pernil comenzó a dar una charla gratuita acerca de las inconveniencias de comer carne y especialmente el lechón.

“El lechón es un animal que ya en la Biblia se describía como inmundo, es carnívoro, come ratas, e incluso excrementos,” dijo la tipa y a mi hija esto le produjo náuseas y no quiso comer.A mi hijo le dio un ataque de risa y estornudó encima de la comida.

Para desgracia nuestra, un muchacho que es el novio de mi prima y que estudió ciencias mortuorias o funerarias que es jaquetón y se cree cirujano; cogió el tema de la muerte de nuestro Señor Jesús Cristo y se explayó hablando de la importancia que tenía en los tiempos bíblicos enterrar los cadáveres el mismo día ya que debido al clima, estos se descomponían pa’ rápido.Después de una breve descripción de porque él no creía que Jesús resucitó, metió la cuchara en la conversa, un señor de unos 70, amigo de mi comadre, que dijo que eso era cierto y que él, aunque no resucitara, deseaba que lo cremaran bien cremado ya que no le agradaban los gusanos.

Tía, le juro que poca gente se comió mi pernil ni las morcillas que prepara una señora en la que le tengo mucha confianza porque es limpia y hace los mejores pasteles de Connecticut, aunque no da el teléfono a cualquiera por esto de Sanidad.

Tratando de cambiar el tema, le pregunté a mi prima Soledad como estaba su hijo de 18 que estudia en el community college.¡Mala idea!

Allí Anaballe comenzó a quejarse de que el muchacho se había puesto degenerado y que ya tenía como tres novias distintas en lo que va del semestre y que no pasó un examen de fisiología porque en un test respondió por equivocación que una operación de las amígdalas implicaba extirpar los testículos.Todavía le duele la “F” que le dieron por bruto y distraído.

Tía, a la hora de los postres yo había preparado un flan cuya receta se transmite de boca a oído y de oído a boca a través de generaciones en mi familia que es de la islas Canarias.Para que fue eso.La vegana comenzó a dar una charla acerca de los peligros del azúcar y unos estudios que dicen que a los hombres con diabetes no se les para. Allí mismo mi esposo dijo “más respeto,” y se fue para el segundo piso con trompa y no bajó.

No voy a entrar en más detalles acerca de una discusión entre mi primo que dijo que los mormones eran más inteligentes.En fin.

Menos mal tía que ya a las cinco de la tarde toda esa gente se había ido, mi hija y mi esposo bajaron de sus cuartos a comer pernil y nosotros pudimos disfrutar finalmente de las morcillas y el flan.

¿Por qué la gente después de estas cenas no da ni las gracias? ¿Cree usted que yo pude evitar este problema de malas vibras? ¿Está nuestra gente contagiándose con las brutalidades que dice el presidente?¿Es la Coca Cola un factor en el desarrollo de la estupidez humana?”

Gracias

Alianoira

Respuesta,

Alianoira.

Tu nombre es una hermosa combinación de idiomas y después te diré porque.

Gracias por el poema y no te preocupes por el último verso y la cadenciosa palabra “bochinchienchia” que viene de Bochinche.Recuerda que los poetas tienen licencia literaria e inventan vocablos que después de siglos los inquisidores de la Real Academia de la Lengua con sede en Madrid, la incorporan.

En esto de invitar gente a cenar o a una fiesta, hay que tener mucho cuidado y es tarea de los dueños de casa y la familia hablar del tipo de intereses comunes de los convidados.

De partida, yo excluiría a la gente fanática que les gusta controlar los ambientes, sean estos pentecostales, veganos, estadistas o abogados picapleitos.Yo jamás invitaría a expertos en ciencias funerarias por lo de las autopsias y embalsamamientos, dentistas que le hacen propaganda a los implantes, gente jaquetona que lo sabe todo, o fanáticos de equipos de béisbol.Si quieres, invita a simpatizantes de los Yard Goats de Hartford que no van para ningún lado y son indefensos.

Debes siempre dar preferencia a la gente que no hable disparates, esto del fin del mundo, los dos universos en contracción, cacatúas del apocalipsis, o tipos que hablan mal de los gays y con esto me refiero a los pentecostales que al parecer no interpretan bien la Biblia y se quedan con las enseñanzas del Levítico.Jesús vino a predicar el amor y nunca discriminó ni favoreció a las macro iglesias donde los pastores se hacen millonarios cobrando los diezmos.

Antes de organizar una cena o una fiesta, hagan una lista minuciosa de gente de buen humor, desprejuiciada, graciosas, que no sean fanáticas ni se lo pasen tomando fotos que después publican en el Facebook sin permiso.

Excluye de partida a los filósofos o psicólogos que enredan las cosas y ten cuidado con los trabajadores sociales que siempre salen hablando de diagnósticos, prognosis y otras yerbas que no le interesan a nadie.

Tampoco invites a la misma fiesta a gente calva y a tipos que hagan chistes de estos pobres seres humanos que sufren en el invierno ya que no faltara el que cuente el chiste de la señora que dejó calvo a su esposo ya que cada noche le sacaba pelos diciendo “me quieres mucho (un pelo sacado), poquito, nada, etc.

Al parecer tú estabas traumada con el grupito, pero como dueña de casa tienes el derecho de decir, “con el permiso, no vamos a hablar de cadáveres ahora ni tampoco de las desventajas del marrano, ¿por qué no conversamos de los cambios climáticos o del número excesivo de candidatos a gobernador?La otra solución es poner música a todo jender para acallar a los extremistas.Evita los temas de sexo y las posturas.

La próxima vez invítame ya que me encanta el lechón y el flan aunque mi doctora me dijo que me comiera una rosquilla dulce una vez al año.

Les quiere como ustedes no se lo imaginan,

Tía Julia