Centro de Pequeños Negocios de la ciudad de New Haven expande su personal

Por Carlos Resto

NEW HAVEN.- La directiva de “Small Business Center” de la ciudad de New Haven realizó una conferencia de prensa para anunciar a la adquisición de Jerry Garcia como asistente a director del centro. Varias decenas de personas asistieron al evento. Se destacó la presencia de la alcaldesa Toni Harp, directores de agencias, oficiales gubernamentales y la gran mayoría dueños de pequeños negocios de la ciudad de New Haven.

Ana Nieves-Winn le dio la bienvenida a los invitados señalando que contenta estaba con los logros realizado por el Centro y lo positivo que veía el futuro para todos aquellas personas que tienen el sueño de crear un negocio.

Cathy Graves, directora del centro, describió los grandes éxitos que han alcanzado los pequeños negocios de New Haven, invitando a los presentes a usar todas las facilidades del centro, donde se les ofrecerá orientación de cómo establecer, administrar económicamente, evaluar el negocio y personal, exponer su identidad y expandir sus negocios a nivel local, estatal, nacional e internacional. Continúo la ceremonia cediendo el pódium a la alcaldesa Toni Harp.

“El extraordinario trabajo que Cathy Graves y su directiva han logrado en el último año, pero las metas del Centro son más grandes y para lograrlo tiene que añadir un personal diestro, sabio, tenaz y dispuesto a trabajar por la comunidad. Para hacer esto posible le estoy anunciando la bienvenida de Jerry Garcia en su función de asistente a director, un hijo de nuestra ciudad de raíces puertorriqueñas y especialmente educado en nuestras escuelas públicas y de la universidad de Yale. Sé que aportará al desarrollo de nuestros pequeños negocios por su extensa experiencia obtenida en el campo de las finanzas como analista financiero en New York City. Invito a nuestros ciudadanos que utilicen los conocimientos y servicios de todo el personal del Centro de Pequeños Negocios”.

Sin más preámbulo la directora Graves cedió las palabras al nuevo asistente de Director Jerry Garcia. “Buenas tardes, es para mí un honor ser parte del personal del centro ya que he visto como han ayudado a nuestra gente a realizar sus sueños en tener sus propios Negocios. Haré todo mi esfuerzo y utilizaré toda mi energía para que los futuros dueños de negocios no solamente provean a sus familias sino que aporten a sus comunidades y pongan la ciudad d New Haven en alto en el mundo de los negocios”.

Mathew Nemerson director de Desarrollo Económico de la ciudad de New Haven, fue la última persona que se dirigió al público diciendo: “New Haven ha sido una de las ciudades más positivas en el desarrolloeconómico, al igual que Boston. Los Logros alcanzados por nuestra hermosa ciudad han sido reconocidos nacionalmente. Y Todo comienza con el centro, al ver el talento que la alcaldesa Harp ha puesto, me hace recordar a los “Warrios” campeones de la NBA, donde el personal y los talentos y habilidades que poseen son incomparables. El futuro de los pequeños negocios está en buenas manos, pronto añadiremos éxitos a la lista de negocios que están triunfando globalmente. Jerry Garcia va poner al centro a altos niveles y los felicits a todos miembros por su gran labor”.

Los asistentes estuvieron deleitados con sabrosos aperitivos y refrigerios al ritmo de la música del grupo” Bill’s All Stars, intercambiando sus tarjetas y describiendo sus negocios.