CESAR BLANCO: “Si los equipos de “volleyball” se unieran, New Haven sería una potencia a nivel nacional”

Por: Hernando Diosa

A nuestra redacción llegó el señor César Michael Blanco, un peruano de mucho orgullo y convicción, nacido en el Departamento de Junín, y quien, después de cuatro años de haber arribado a los Estados Unidos, hoy día se dedica a entrenar a niñas y jovencitas de bajos recursos para que aprendan a jugar volibol. Precisamente, por estos días, su equipo “Take a Chance-New Haven”, se encuentra aun celebrando su primer campeonato a nivel interestatal. Para hablarnos de las huellas que dejó en su patria y lo que está logrando en Esta área de la nación, nos regaló esa visita, la cual nutrimos con las declaraciones que nos suministró.

Señor Blanco: ¿Antes de embarcarte para estas tierras qué era lo que hacía en su tierra natal?

-Mira, yo en Perú trabajé 20 años como entrenador de “volleyball”, como lo llaman aquí. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de obtener campeonatos nacionales y a la misma vez pude desempeñarme como preparador físico de la selección juvenil de mi país.

¿O sea, que usted llega aquí con grandes pergaminos, señor Blanco?

-Claro que sí. Justamente yo de aquí les doy gracias a esas personas que en su momento me brindaron su apoyo, como lo fueron los señores Hugo Gabino y Luzco Sedano, que son personajes que a mí me han ayudado mucho para lograr los objetivos que ahora tengo.

¿Y usted arribó aquí a la zona del Grand Condado de New Haven, primero que todo?

-No. Primero estuve residiendo en Stamford por tres meses, y luego me mudé al área del Gran Condado de New Haven, donde me quedé.

Con ese bagaje de aciertos en su país de origen, ¿Cuándo es que usted empieza a forjarse la idea de formar un equipo de volibol para New Haven?

-Mira, Acá en América el volibol es un deporte caro. Y al ver que entre las niñas de esta región no existe mucho de esta actividad atlética, decidí tomar cartas en el asunto y formé un grupo femenino de volibol, el cual cuenta ahora con 16 jugadoras entre los 10 a los 17 años. Claro que el equipo competitivo lo conforman las jugadoras entre los 16, 17 y 18 años, con las que participamos en los campeonatos locales y nacionales.

¿Entonces a qué se dedican las chicas entre las edades de los 10 a los 15 años?

-Ellas están en los talleres que formamos en donde aprenden el volibol para que en un futuro. puedan empezar a participar. En otras palabras, ellas son las que van a remplazar a las que se nos van.

¿Y ella tienen que pagar por pertenecer a su organización deportiva?

-Realmente “Take Chance Foundation” y nuestros patrocinadores hacen una labor muy grande con estas muchachas, ya que son de hogares de pocos recursos económicos. Ellas pagan algo simbólico, y el resto lo cubre nuestra organización y los que nos apoyan.

¿A quién representa su equipo?

-Nosotros trabajamos para la organización “Take a Chance Foundation”, y contamos con el apoyo de este semanario, Boulevard Flea Market, los padres de familia y la comunidad en general.

¿Las muchachas a su cargo son todas latinas o hay variedad?

-No. Allí además de tener hispanas, tengo algunas jugadoras anglosajonas.

Ahora. Háblenos del desempeño de su equipo en el campeonato nacional que se celebró hace poco en Boston.

-Bueno, nosotros competimos en ese campeonato nacional que recién fue celebrado en la capital de Massachusetts, y en donde participaron más de 500 equipos. Allí nosotros tuvimos la oportunidad de quedar en cuarto lugar en la categoría de 18 años entre 60 conjuntos que se disputaban la corona.

¿Y en dónde fue que se ganaron el otro campeonato?

-Eso fue en la ciudad de Bristol hace ya dos semanas. Allí competimos con ocho equipos ya clasificados y provenientes de diferentes regiones de la Nueva Inglaterra y de todos éstos “Take a Chance-New Haven”, quedó en primer lugar.

¿Y fue verdad que la final la disputaron equipos de New Haven?

-Sí. Nuestro rival final lo fue el conjunto de las “Pequeñas Ligas Hispanas de New Haven”, el cual me pareció muy competitivo. El partido fue espectacular, y ahí me pude dar cuenta lo mucho que está creciendo la práctica de este deporte en nuestra área. Ellos tienen un buen equipo.

¿Ustedes cuando practican señor entrenador”

-Nosotros practicamos los lunes miércoles y viernes. Los lunes y viernes estamos en Clinton High School, y los miércoles entrenamos en New Haven College.

¿Cree usted señor Blanco, que ya debería haber una liga de voleibol oficial en este estado?

-A mí me encanta esa idea. Esa es mi ilusión. Si las tres organizaciones que existen de este deporte en New Haven se unieran, esta ciudad no tendría que envidiarle nada a lo que tiene Miami, Texas, o al mismo Minnesota que tiene buenos equipos. Con esa unión tendríamos un buen “team”. En estos momentos lo que estamos tratando de hacer es ordenar a las niñas y educarlas en el volibol. Yo espero tener poco a poco conversaciones con esos equipos para tratar de unificar fuerzas y poder hacer que New Haven sea una potencia a nivel nacional.

Para más información sobre el equipo de voleibol “Take a Chance-New Haven”, pueden llamar al teléfono 203-570- 2278