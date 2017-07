Chile y Alemania, una Final de Impacto

Hoy será la gran final de la Copa Confederaciones, que se celebra en territorio ruso. Chile, el primer equipo clasificado a la final, llega después de librar una gran batalla con el conjunto luso, que vio como sus aspiraciones se desvanecían a medida que el arquero Claudio Bravo, detenía cada penal ejecutado por sus jugadores. Fueron 120 minutos de futbol, pero hubo un respeto mutuo, y una gran marca en la zona medular, que mantuvo el partido tenso y con pocas llegadas por parte de ambas selecciones. Y en las ocasiones de peligro, aparecieron los hombres que ayudaron mantener los números en ceros: Claudio Bravo y Rui Patricio, de gran actuación en sus respectivos pórticos.

Los australes, mostraron un orden táctico en todas sus líneas, se les acredita que fueron más verticales que los portugueses, y crearon más oportunidades de gol que los mismos campeones de Europa con Cristiano Ronaldo.

Cuando no era Rui Patricio, que atajaba las llegadas de los rojos, era el poste quien se erigía como el salvador de la Selección de Portugal, evitando en dos ocasiones que el balón ingresara y terminara en el fondo de la red.

Fueron el “gy el mismo Alexis Sanchez, quienes inquietaban el arco de los europeos, además fueron la columna vertebral de un elenco chileno, que no se desconcentro, y estuvo muy alerta a las llegadas de Andre Silva, Andre Gomes, Bernardo Silva y hasta el mismo Cristiano Ronaldo. Es sorprendente el correr de Arturo Vidal por todo el terreno de juego. Colabora en la zona defensiva, quita y arma al mismo tiempo, y le sobra para irse al ataque. Impresionante su labor futbolística, y su despliegue físico por toda la cancha. Esta Chile, que tiene en su haber tres procesos (Bielsa, Sampaoli y Pizzi), sigue más sólida que nunca, y con un arquero Claudio Bravo, que se volvió impasable y sobre todo un líder único dentro del seleccionado. El nivel de los australes no es nuevo, lo demostró en la pasada Copa Mundial y, además, ganar dos Copas Américas consecutivamente, no cae del cielo, ni tampoco se gana por méritos, se gana por la labor dentro del terreno de juego. Ellos han sabido aprovechar toda la experiencia que le dejo el argentino Marcelo “El Loco” Bielsa, Sampaoli y el técnico actual Juan Antonio Pizzi. Creo, que son tres procesos muy ricos en técnica, táctica y orden. Se ha mantenido una columna vertebral inamovible, que en cada partido se consolida y se convierte en una de las mejores selecciones del mundo.

Chile está preparada para esta nueva odisea, y sé que, frente a los germanos, dará la misma pelea para conseguir esta Copa Confederaciones, como lo ha hecho en todos los certámenes al cual ha asistido.

Suerte para los chilenos en este duro partido frente a la nueva sangre alemana, que son velocidad, fuerza y goles.

Por el otro lado, clasificaron los alemanes frente a un seleccionado manto flojo en su zona defensiva. Se les critica a sus muchachos su lentitud, la falta de fuerza, lo opacos en marca y el poco esfuerzo en reacción. Peco, Juan Carlos Osorio, en escoger esta línea defensiva. No podemos culpar a nadie en esa zona, porque todos estuvieron erráticos y culpables de la derrota ante los alemanes que sí fueron rápidos, precisos y efectivos.

Esta Alemania, está llena de juventud, talento y hombres que juegan con la experiencia de un hombre de mil batallas. Se les acredita su velocidad, sus pases en colectivo y su excelente definición en lo individual. No necesitan de muchos toques y saben interpretar cada uno su papel sobre el terreno de juego. No dan espacio en su cuarteto defensivo, y saben presionar sin el balón. Y lo más importante, es que vienen con ganas de ser protagonistas de este torneo, para ganarse un puesto en la Alemania que llegara al Mundial FIFA Rusia 2018.

Será un partido de infarto, un duelo entre dos selecciones con dos estilos diferentes: La primera es una escuela joven y de excelentes alumnos; y la segunda, es de una escuela de jugadores graduados en Sudamérica, que no dejarán los novatos sorprenderlos en esta finalísima de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Los australes ya han estado en estas instancias, y ya saben cómo sortear en estos momentos de presión.