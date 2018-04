Cinco pasos para liderar efectivamente en tiempo de caos, por Caroline Soto, MBA

Liderar hoy día es uno de los desafíos con los que nos encontramos en todo tiempo. Esto como resultado de la gran cantidad de información que se genera y las múltiples fuentes que las proporciona. Por esa razón es que debemos optar por simplificar nuestra manera de liderar. Y por “simple” no me refiero a cosas tontas.

Ahora, pero no es tan sencillo. Nuestra mente, y lo digo por experiencia, complica todo en muchos de los casos. ¿Te ha pasado?

Steve Jobs decía:

“Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro manteniendo tu mente clara para hacer las cosas simples. Vale la pena llegar hasta el final con esto, porque cuando terminas puedes mover montañas.”

¿Poderoso no?

Esto se “complica” un poco más cuando optamos por trabajar en equipo. Los días de “el conocimiento es poder individual” han dado paso al pensamiento en donde “la inteligencia del equipo” produce más y mejores resultados. Nadie puede saberlo todo, así que cada vez somos más dependientes el uno del otro.

Esto significa que si quieres unir a la gente, un nuevo pensamiento se ha generado esta frase: “la claridad es poder”.

Ahora, sabes que has alcanzado la claridad cuando un concepto o idea que era complejo y confuso ahora es sencillo.

La disciplina es necesaria para lograr la sencillez y vencer el caos en todo lo que haces, la necesitarás para ofrecer a tu equipo la claridad, que necesitan para tomar medidas efectivas y que produzcan resultados.

Te quiero compartir 5 principios que me han ayudado en este proceso:

Aclara el resultado antes de tomar acción

Te ha pasado que tienes tantas ideas en tu mente que quieres transmitir a tu equipo pero te quedas en solo eso, tratar de transmitirlas. Sin comunicar los resultados que esperas de esas ideas.

Es natural querer tomar acción rápido. Sin embargo, tomar el tiempo para aclarar los resultados que desea y que necesita para lograr los resultados puede ayudar a trabajar más inteligentemente. Esta es una práctica simple pero importante. Te ayuda a que estén pensando, actuando y conduciendo a otros estratégicamente.

Aplica la regla de tres

La regla de los tres se basa en el concepto de que la gente sólo tiende a recordar tres cosas. Los grandes oradores, representantes de ventas y los grandes estrategas de negocios lo sabemos. Si desea que se recuerde un mensaje, refina tus pensamientos e ideas a una lista de tres.

Esta regla la aplico cuando tengo que realizar una planificación estratégica, cuando establezco metas, como ahora para el segundo trimestre de 2018 y para conversaciones de negocios.

¿Qué consigo con esta regla de tres?

Enfoque

Reduzco la confusión

Ahorro tiempo

Aplica el principio de menos es más en la comunicación. Si usted es como yo, que probablemente tenemos una mente desordenada (por la gran cantidad de ideas que tenemos en ella) y nos cuesta enfocarnos, si extendemos las conversaciones la posibilidad de que obtengamos los resultados que esperamos, se va a reducir drásticamente. Debe de ser capaz de llegar al punto. Sí, puedes utilizar una historia para despertar el interés en las personas, pero ten cuidado de que no te extiendas demasiado. Mantente flexible, evolucionando con las circunstancias y evitando posiciones rígidas e intransigentes. Las crisis, además de ¨movernos el tapete de debajo de los pies¨ y alterar la mayoría de los presupuestos con los cuales hemos planificado y trabajado, vienen repletas de oportunidades. Solo si sabemos abrazar el momento, si nos adaptamos como el bambú, lograremos sobrevivir y salir airosos. Desarrolla empatía, conectar con la gente, comunicarse, valorar y respetar opiniones y sentimientos ajenos. La empatía es la mayor virtud. Desde ella, todas las virtudes fluyen. – Eric Zorn. Las crisis revuelven por dentro y por fuera a todos y cada uno de los miembros del equipo. El líder necesita asegurarse de mantener su legítima conexión con las personas que le acompañen. Ponerse en los zapatos del otro refresca la perspectiva y acerca, construyendo relaciones más reales y sólidas.

¨Trata de comprender antes de ser comprendido. ¨ -Stephen Covey.

¿Qué tal si comenzamos expresando el compromiso con ayudarlo a resolver su situación? Establece ese compromiso. Y con el genera empatía. La empatía no solo vencerá el caos sino que lo evitará y convertirá entornos en unos innovadores.

¡Liderar esta en todos! Todos tenemos la capacidad. La diferencia está en cuanto quieras desarrollarla mediante técnicas efectivas como estas que te compartí.

Ahora te toca. . .

¿Qué te ha resultado o te esta resultando en los desafíos que se presentan y que pueden convertirse en un caos?

Hasta la próxima,

Tu amiga y Estratega de Negocios

Caroline Soto, MBA

Querer, Creer y Hacer es todo lo que necesitas para que las cosas sucedan.