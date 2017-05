Cómo convertir una situación negativa en una positiva, por Carolina Soto

Anoche me sucedió algo bien curioso que si no hubiese sido por mi ACTITUD, hubiese arruinado las dos excelentes oportunidades que conseguí posterior al evento.

Una de mis clientas, la cual represento había sido invitada a contar su historia de transformación. Cuando llegamos, ya listas, luego de haber ensayado por varios días, ella no estaba en la agenda del programa. Ella había viajado en auto por una hora y media para llegar a su presentación. En ese momento me pasaron un millón de cosas por la cabeza. Era el momento de respirar profundo. Hable con la persona encargada y trate de llevar la situación de la mejor manera. Minutos antes había ido a la imprenta en donde regularmente me hacen toda la promoción y por un error, no tenían lista la promoción que yo repartiría en esta actividad. Así que iba una secuela de eventos que me dejaban ver que tenía que poner mayor atención a mi actitud, para no perder el control.

Todos recordamos al personaje “HULK”, cuando se enojaba se transformaba en otra persona. Una que no contenía sus emociones.

Recordemos algunas de sus frases celebres:

“No soy yo cuando me disgusto” ¡YO SOY EL DESTRUCTOR!

Entonces, debemos vencer a HULK, dejándolo en la parte de atrás de nosotros. Nunca delante.

¿De dónde vienen las emociones negativas?

Casi todas las emociones negativas dependen de culpar a alguien o algo más por las situaciones negativas que nos suceden en la vida. El problema es, que la gente se aferra a esas emociones negativas y hasta se justifica por utilizarlas.

Entonces, la clave es eliminar las emociones negativas.

La clave para eliminar las emociones negativas es la siguiente:

Tome la responsabilidad de sí mismo, de sus reacciones y de su situación. No puedes asumir la responsabilidad de tu vida, tu situación, tus reacciones y ser negativo al mismo tiempo. Tu mente sólo puede concentrarse en un pensamiento positivo o negativo a la vez, no en ambos.

Así que cada vez que te sientas que un pensamiento negativo pasa por tu mente, repítete a ti mismo, una y otra vez: “Yo soy responsable”. En esta situación que mencioné al principio yo fui responsable porque pude haber llamado y confirmar que todo seguía tal cual fue planeado.

En cada situación, ya sea que te involucres directamente o no, siempre eres al menos parcialmente responsable de lo que sucedió.

Estás en la situación, te quedaste en la situación, hiciste o dijiste ciertas cosas en la situación, por lo que no eres completamente inocente. Tuviste algo que ver con eso.

Aquí hay otra posibilidad:

Digamos que no tuviste nada que ver con la situación negativa, tal vez no estuviste involucrado en absoluto. Aún eres responsable de cómo respondes a ella.

Esto es lo que se llama su “capacidad de respuesta”

Tu capacidad de responder de una manera positiva, es tu exclusivamente tu responsabilidad.

Tienes Absoluto Control

La verdad es que nadie puede “sacarte el HULK” que llevas dentro. Sólo tú tomas la decisión de hacerlo.

IMPORTANTE: Tienes control absoluto sobre la forma en que te sientes, la forma en que responde a cualquier situación y las cosas que piensa en cualquier momento del día.

Ejerce la capacidad para responder positivamente.

Asume la responsabilidad en situaciones negativas

Deja de lado los sentimientos negativos.

Parte de convertir las situaciones negativas en positivas tiene que ver con el nivel de confianza en tí mismo.

Antes de concluir, me gustaría dejarte con una idea para compartir con sus amigos y seguidores:

Toma la decisión de que la actitud trabaje para ti.

