“Como están la cosas le tememos a Halloween, por La Tia Julia

Titi Julia, me gustaría conocerla personalmente a usted, a Elvis y a Don Felo Vizcarrondo de La Voz Hispana para invitarlos a mi casa y saborear lechón asado con habichuelas y arroz que me quedan muy bien.Mi esposo estaría complacido de estar con ustedes y hablar de las cosas que están pasando y que mi sobrina Tufa que es aleluya me dijo que pasarán.

Tufa dejó de ir a la iglesia del hermano Darío porque tiene un hijito gay que no se lo admitieron dizque por afeminao.El pastor dijo que si lo llevan, lo curarán de esa maldición y eso que dijo nos cayó más pesado que la caja de dientes de King Kong.

Cada año a Trinito le gusta participar en el tricky tric pero este año en que se estaban poniendo de acuerdo acerca de cómo se iban a disfrazar, Trinito dijo que se vestiría como la JLo o sino de japonesita.Mis hijos y sobrinos no tienen problema con eso, pero Juancho al que le gusta la política, nos informó que saldría a la calle con una máscara con la cara de Trump en la que este parece un demonio.

Tía, y pensando cómo están las cosas en el país, no sé si será una buena idea que Trinito se vista de mujer ni que Juancho vaya al triqui con una careta del presidente porque se ha visto por aquí en East Hartford a unos tipos blancos y colorados montados en unas camionetas rojas con doble cabina con una banderas roja, otra blanca, y una que tiene menos estrellas que la de los Estados Unidos.El otro día no más en Manchester, mi hijo Tulio caminaba con su primo Leo que es más bien trigueñito y unos tipos blancos y jinchos desde una troca le gritaron malas palabras y les mostraron el dedo.

Vea usted lo que pasó en un casino de las Vegas donde mataron a más de cincuenta inocentes y es que como hay tanta pistola y ametralladoras circulando por allí; no les vayan a disparar por equivocación a las comparsas de disfrazados cómo ha pasado en el Norte de Hartford donde unos juveniles están aprovechando para dispararle a los de otras pandillas por esto de la heroína con fentanyl y usted sabe eso de las “balas perdidas” que cantan en una canción mexicana, ¡híjole!

Hemos estado pensando en disfraces inofensivos que no provoquen a otras gentes y enseguida dejamos de lado un disfraz de Lawrence de Arabia ya que la gente puede creer que mis nenes son terroristas.A otro sobrino que es chiquito y cabezón y al que querían disfrazar de presidente coreano les dijimos que no ya que también pueden darle una pela en la calle por lo de las bombas atómicas.

Finalmente hemos llegado al acuerdo de que los nenes se vistan de piratas y las nenas de gitanitas.Mi esposo que siempre les acompaña, se disfrazará de locutor de radio y su compadre Fabio de camarógrafo de televisión con una maquina JVC más vieja que el frio, pero que parece profesional.

¿Cree usted que estos disfraces son inofensivos?El año pasado nuestra trulla fue a West Hartford donde reparten más dulces, pero la pregunta es si hay un pueblo seguro.Si yo participara me vestiría de momia ya que lo que necesito es que me venden con gazas y mi hermana Otilia se puede disfrazar de fantasma con una sábana vieja que ya le conseguimos en el hospital.

Por favor oriéntenos en estos tiempos de confusión y malos entendidos.

Zulma

Respuesta

Querida amiga Zulma,Le mencionaré acerca de tu gentil invitación a Felo aunque como tiene problemas estomacales, gases y flatulencias, lo que está comiendo son papas majadas, carne de pollo picado y cositas blandas, incluido el tembleque que le hace muy bien.

Ahora bien, esto que pasó en esa iglesia con Trinito que es gay, es un acto brutal de rechazo que se practica en muchas congregaciones, pero según me he informado, con más frecuencia en la denominaciones pentecostales por algo que aparece en el libro Levítico.Sin embargo y según estudios recientes, la tendencia homosexual en hombres y mujeres no es una enfermedad, vicio ni pecado, sino que una condición biológica/genética que nada tieneque ver con malas costumbres o indecencias, como tampoco con la pedofilia que es el abuso de niños o niñas.

En algunas iglesias y voy a mencionar la Episcopal, respetan esta condición, e incluso hay pastores o pastoras que no son rechazados por su inclinación sexual.

Explicaba hace algunos meses que unas gentes que se dicen “terapistas clínicos” estaban llevando a cabo unas llamadas “terapias de conversión,” pero en Connecticut les pararon el carrito porque la elección u orientación del género sexual no es una enfermedad mental o moral como se creía en el pasado.En otras palabras Medicaid no pagará por la terapia.

En lo referente a la tradición de Halloween lo que se hacía hasta hace poco era disfrazarse y mirar películas de terror tales como “La Momia,” “El Dr. Frankenstein,” “Drácula,” y en las últimas décadas cintas que tienen que ver con zombis o sucesos apocalípticos que presentan el así llamado fin del mundo, tema más confuso que un plato de linguini.(Para tu información y quizás ya lo sabes, lo del acabo de mundo se esperaba el año 1000, después el 2000 y finalmente el 2012, pero no pasó nada.)

Volviendo al asunto, la celebración de Halloween se cree tiene su origen en las culturas celtas del Norte de Europa, especialmente en lo que es ahora Inglaterra.

En éstas se cree que Halloween es el tiempo del año en que lo mágico es más potente y que los espíritus pueden hacer contacto con el mundo de los vivos.También en la cultura cristiana, actualmente criticada por ciertas denominaciones; es la víspera del primero de noviembre, Día de Todos los Santos que los inmigrantes irlandesesy escoceses trajeron a los Estados Unidos.

En este periodo del año la tradición era el tema de los fantasmas, esqueletos que caminan y que representan el contacto entre los vivos y los muertos.Las figuras humanas se representan como brujas y magos a quienes se les adjudica el poder de comunicarse con los espíritus.

A esta tradición también se ha agregado la infame ejecución de las así llamadas “brujas” en el pueblo de Salem, desafortunado suceso llevado a cabo por algunos puritanos temerosos del demonio y que confundieron a parteras y mujeres de buena voluntad que sabían de las propiedades de las yerbas con la llamada magia negra y el culto a Satán..

La cultura mexicana ha aportado con toda una dimensión especial a la celebración del Día de los Muertos cuando por la noche las familias van en grupos y procesiones a visitar las tumbas de sus seres queridos a los que llevan regalos, cantan y les hablan como si estuvieran en este mundo.

De esta manera los disfraces que mencionas me parecen inofensivos, pero por favor repítele a los niños que no hagan daño a los gatitos a quienes se atribuyen tendencias maléficas.Lamentablemente en algunos colegios universitarios y menciono de inmediato al Trinity; algunos manganzones dañan tumbas, y los racistas de otros pueblos y que nunca faltan, destruyen las tumbas de los judíos.Esto es increíble pero cierto.

Para evitar caminar de noche, en la mayoría de las escuelas hay eventos dedicados a Halloween que son seguros y bien supervisados.En el caso de las comparsas o trullitas, es bueno que se limiten a barrios conocidos e iluminados y bajo la supervisión de padres o adultos.

En relación al comentario acerca del lenguaje usado en la Biblia, es posible que la edición que le regalaron al que consultó sea una antigua traducción de Cipriano de Valera en la que se usa el castellano antiguo y formas de hablar del centro de España.

En cuanto al texto mismo este corresponde al libro del Apocalipsis, Capitulo XIX y el primer combate escatológico con una serie de simbolismos y una batalla entre las fuerzas de la Bestia y los reyes de la tierra en contra de un ángel de Dios.Le sugiero que se haga asesorar por una persona que tenga más conocimientos de estos textos que se han puesto de moda con esta idea del acabo de mundo.

Finalmente Zulma el temor es una emoción propia y legítima de los seres vivientes cuando se producen cambios políticos, sociales o ambientales.Por eso la precaución es recomendable, pero que el miedo no les inmovilice.

Tía Julia