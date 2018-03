Cómo opera en forma colectiva Inmigración a la hora de arrestar y deportar

…es elcambio más importante del Gobierno de Trump

NEW HAVEN.- Desde que asumió la Presidencia Donald Trump, lo que ha cambiado a la hora de uan redada o un arresto hecho por parte de los agentes de Inmigración (ICE) a un individuo con orden de deportación, es que ahora los federales investigan los datos personales de todos los presentes y si éstos no pueden demostrar su instancia legal en el país, pues, en ese momento ellos también quedan bajo arresto expuestos a una orden de deportación.

El pánico colectivo que ha ocasionado la actitud grotesta, desafiante e intimidadora del Presidente Trump hacia la comunidad inmigrante indocumentada, es el mayor de los temores que él produce a nivel de la síquis colectiva, sin embargo, su poca organización y su poco liderazgo para conducir ICE, contrasta con el Presidente Obama, quien en forma silenciosa deportaba diariamente a mil inmigrantes, mientras que Trump llega a doscientos solamente, fue el análisis que hizo el abogado, experto en Inmigración, Felipe Berns,en el programa radial ¡En Vivo! con Maricarmen Godoy, el pasado sábado en el noticiero matutino del sábado, en el dial 1035FM y Face Book Live.

Para sorpresa de los panelistas del programa ¡En Vivo!, basándose en la Enmienda a la Constitución sobre el derecho a la libertad de expresión y los hechos sobre el manejo del Gobierno Federal en Washington DC., Berns calificó en forma directa al Presidente Donald Trump como: “incapaz, desorganizado y porquería”.

Y después de arremeter contra Trump y de contar cómo se están produciendo los arrestos colectivos a ciudadanos que tienen orden de deportación, Berns pidió al público que NO dejen de hacer llamadas telefónicas y enviando cartas a sus congresistas, pidiéndoles que arreglen la Acción Diferida Presidencial para los jóvenes estudiantes indocumentados (DACA), en respueta a que el pasado 5 de marzo la Cámara y el Senado debió responder al Presidente sobre ellos.

Y luego hizo un análisis sobre las demográficas de los once millones de indocumentados y la forma en cómo ellos aun no teniendo “papeles”, pueden influir en los cambios de ley en forma pro-inmigrante.

“Todos conocen un amigo, un patrón, un vecino que es ciudadano estadounidense y que por tanto tiene el derecho al voto. Pues, eso: ¡Votar! es lo que hace la diferencia para que haya autoridades o no como Trump”, dijo Berns y explicó que si cada persona dentro de la comunidad, incluyendo indocumentados o documentados, logran llevar a alguien más a las urnas, ahí está el inicio del cambio.

Sobre las próximas elecciones a representantes estatales, Berns informó que los 435 legisladores y varios senadores están en riesgo de no ser elegidos este año de elecciones, “entonces, si es que la ciudadanía se organiza y logra -con su voto-sacar a los legisladores que no son pro-inmigrantes, simplemente, ellos NO volverán a sentarse en la Cámara de Representantes y no decidirían nada”.

Otro de los explicaciones que Berns dio acerca del TPS, DACA y el aunicio de que están deportando cuando alguien va a la Corte, sin opción a defenderse con otra apelación, señaló que el Gobierno necesitaría 150 años para deportar a los once millones de indocumentados, basado en el supuesto de que a partir de esta fecha NO ingresaría ni una sola persona más al país. “El chance que ICE agarre a la gente sin ninguna razón es casi nula. Solamente se produciría esto si es que esa persona está o vive con alguien que cometió algún crimen y éste tiene una orden de deportación”.

Y dijo como un dato importante que como parte de los Derechos Constitucionales, un ciudadano sea extranjero o no, tiene el derecho, aun si el oficial de Inmigración lo solicita, de NO mostrar ningún documento personal ni de responder ninguna pregunta. Lo úico que debería decir es el nombre y pedir la presencia de su abogado.

“No existe una ley en los Estados Unidos que obligue a una persona a portar ni a tener cédula o tarjeta de identidad (ID). Esa ley es sólo si conduce un vehículo de motor, pero si está en su casa o caminando, NO está obligado a portar ni a tener ningún papel, por tanto el ICE no tiene porqué saber de qué país proviene”.

Para poder escribir una carta a su congresista en forma directa, puede visitar la página web de varias organizaciones comunitarias que prestan este servicio en forma gratuita: Caridades Católicas o la Raza. Si desea llamar personalmente a su legislador puede hacerlo marcando el (202 ) 224-3121, (866) 529-7628.