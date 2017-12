“Comprar regalos nos angustia mucho demasiado”, por La Tia Julia

Consulta: Tía Julia.Lo primero que nos angustia con mi esposo es la situación de mis familiares de Adjuntas y que según me cuentan, todavía tienen problemas por la falta de luz y del agua que me dicen está más contaminada que la Casa Blanca.Al menos estamos enviando paquetitos con baterías para el flash light y la radio, algunos medicamentos permitidos y otras cositas tales como habichuelas, tuna, salmón, y desinfectantes.Mi abuelo Elpidio que tiene ochenta años nos dice que la cosa se parece a cuando él tenía 8 años y los pantalones se los hacían con tela de sacos de trigo. ¿Se imagina?

Tía, tenemos dos hijos y una hija que están en la edad difícil donde exigen mucho, reclaman, pero no dan un tajo y pasan pegados a los I-phones o al plasma.El otro día mi esposo Pedro le pidió a los mayores de 15 y 16 años que palearan la nieve del frente de la casa y se quejaron de que tenían problemas con la espalda y las manos se les enfriaban mucho.

Mi esposo se enojó y les dijo que esa noche no habría cena.¿Sabe lo que hizo el menor?Llamó a DCF y llegaron unas señoras que nos dijeron que éramos crueles con el niño, que nos abrían un caso, y visitarían el hogar cada semana por tres meses para chequear.¿Qué me dice usted?Mi esposo dijo que no le hablaría más a Memo porque está enfogonado pero yo sé que lo quiere mucho y se le pasará aunque tendremos que ir a consejería para unas terapias.

Ahora, y a menos de 11 días de la noche de Christmas; estamos con el brete de los regalos.Con mi esposo abrimos en septiembre una cuenta en el banco para comprar obsequios para los nenes.Yo no tengo problemas porque a Pedro le regalo un surtido de ropa interior (calzoncillos y camisetas), jeans, una chaqueta de cuero y botas para la nieve.Con esto se pone contento y yo ya le dije que quería solamente un perfume Channel número 5.

Con mi hija tengo problemas porque quiere que le renovemos el i-phone que lo tiene más usado que puerta de supermercado.Consultamos en varios lugares y cuestan 450 dólares porque incluyen varios apps.El otro nene desea un simulador de vuelo de aviones de guerra que requiere un nuevo computador y ya nos dijo que prefería la marca Lenovo.Todo esto no baja de los $1,000.

Tía, estos pedidos son mucho para nosotros y nuestro ahorro para Navidad es de solamente $1,000 billetes.Con mi esposo somos de origen humirde y Pedro me cuenta que siempre se quedó con las ganas de que Santa le trajera una bicicleta, pero la mamá le dijo que el caballero no llegaba a Jayuya porque era muy caluroso. Yo recuerdo me conformaba con ropa y zapatos nuevos, pero ahora estamos en otra época.Habíamos pensado comprar un plasma gigante para toda la familia pero los nenes ya nos dijeron que preferían tres, uno en cada habitación.

Tía, las cosas no están fáciles y nos hemos hecho el propósito de no meternos en esto de las tarjetas de crédito que son como dice usted “pan hoy y hambre mañana.”Hemos pensado hablar con los tres nenes y explicarles lo que es la triste realidad.A Pedro en el taller no le dan bonos de Navidad aunque hace chivitos de mecánica.Yo me fajo en un CVS donde el farmacéutico es una carne de puerco.

El otro problema es que los cumpleaños de los muchachos son todos en el mes de marzo y ya me hablaron de que esperaban la visita de los Tres Reyes que quizás este año vuelvan en camello a la calle Park en Hartford; pero quizás yo tenga que viajar a Puerto Rico a ver a mi abuela de Adjuntas y los pasajes están todavía muy caros en JetBlue.

Salúdeme a Don Gracia, a la señora Norma, a Don King y a todos los que se fajan en La Voz que se merecen un reconocimiento de parte del alcalde Bronin y el gobernador Malloy.

Claudia

Respuesta

Querida Claudia, realmente siento como si fuera mía la preocupación por tu familia de Adjuntas a la que ayudan con paquetitos que además de lo que contienen, son una muestra de amor y solidaridad.Realmente para nosotros los puertorriqueños es un fin de año difícil y esperemos que el 2018 se componga.

En referencia a los regalos, mucha gente en nuestros vecindarios y en las mima familia están convencidas de que el amor y afecto se expresa únicamente obsequiando prendas de oro, ropas y zapatos importados, artículos electrónicos que pasan de moda cada tres semanas, plasmas extra gigantes, motoras, y lujos que ven en las películas de familias de clase media o alta.

Para hacer más fácil la compra de “cosas,” hoy la gente las adquiere sin ir a los malls ya que con facilidad los consiguen a través de aparatos y apps virtuales que les muestran los productos y catálogos directamente en la comodidad de su hogar.De esta manera y armados de una tarjeta de crédito, consumen y consumen“cosas,” (en inglés se usa la palabra es “stuff”) que desecharán en menos de doce meses.

Ahora bien y hablando de la adquisición de productos de un modo repetido e innecesarios, los Estados Unidos es uno de los países donde la gente compra, para darte un ejemplo; muchos zapatos.De acuerdo a las estadísticas, cada individuo, hombres y mujeres de esta nación, compran más SEIS pares de zapatos al año, incluidas las zapatillas, sandalias y otras modalidades de calzado.

Mencionas lo del peligro de las tarjetas de crédito y tienes toda la razón.En el año 2016 el total de DEUDAS ocasionadas por el uso de tarjetas de crédito alcanzó a la suma de 3.766 TRILLONES de dólares.En cuanto a televisores, en este país se calcula que en cada hogar hay un mínimo de tres televisores plasma lo cual es mucho demasiado.Todos estos gastos han movido a cientos de miles de individuos a declararse insolventes e irse a bancarrota y de este modo chavar su crédito.

También sucede que diariamente los adultos, muchachos y nenes están bombardeados por anuncios comerciales y de este modo las personas no compran artículos que necesiten, sino que “stuff” o cosas que desecharán e irán al zafacón de la basura contaminando el ambiente.

Probablemente y como han dado a conocer las estadísticas, tu nena como millones de otras esté activando su i-phone OCHENTA veces al día, hablando horas acerca de “stuff” importantes como el novio y chismeando.

Claudia, estamos viviendo un problema grave.Ahora y después de otros estudios se comprueba el daño que hace en niños y jóvenes la exposición a la televisión, sus programas y películas donde se predica la violencia y la solución de los conflictos a bofetadas o balazos.El actual presidente ya conocido como un depredador sexual, utiliza el Instagram y el tweeter para hostigar a otros, ponerle sobre nombres y mentir. Este es un ejemplo terrible para las nuevas generaciones.

En tu caso y el de otras personas que se angustian y sufren por esto de los regalos a hijos, nietos y bisnietos les recomiendo que usen la terapia de la realidad diciéndole sobre todo a los manganzones y manganzonas lo que hay, es decir que estos tiempos no son para lujos.

¿Ropa, botas, parcas?Estas son cosas necesarias y justas.Los plasmas individuales para cada cuarto, i-phones con capacidad satelital, simuladores de cohetes espaciales, apps, y otras cosas no son absolutamente NECESARIAS y si realmente las desean, que cuando llegue el momento se consigan un trabajito de verano y reúnan los chavitos.

Un amigo mío llamó a sus cuatro hijos adolescentes y preadolescentes y les dijo como se batía el cobre.Acto seguido le asignó a cada uno un bono navideño de $100 billetes y “se van en coche.”También les sugirió que con los cien billetes abrieran una cuenta de banco, que hay trabajos para repartir los periódicos y palear la nieve donde hay viejitos que están dispuestos a pagar.

Por otro lado las fiestas en la casa es trabajo extra para la mamá o la esposa y como decía una mujer a quien Trump le dejó los dedos marcados en las piernas, “ya está bueno y hay que parar el abuso.”

Les deseo suerte y felicidades y, según como haya estado el trimestre en la escuela; $100 billetes son más que suficiente.Lo que haya en ahorros es para ropa.He dicho y nos veremos pronto. ¡Oh! Pregúntale a las señoras de DCF si esto constituye crueldad.

Julia