Conceden estadía en los Estados Unidos a madre de 3 niños que sería deportada esta semana por Inmigración

CONNECTICUT.- Madre albanesa residente en la ciudad de Litchfield, evitó esta semana ser deportada a su país de origen gracias a la intervención de varios congresistas y a la solidaridad de su comunidad. La señora Denada Rondos estaba supuesta a montarse en un avión que la llevaría a su país de origen, el lunes 13 de noviembre en las horas de la noche. Sin embargo, a unas cuantas horas de iniciar su forzado viaje, a ella le fue concedida una estadía de emergencia en el suelo a donde entró con una visa temporera hace ya 15 años.

En una conferencia de prensa realizada ese lunes en las horas del mediodía, la familia de Denada Rondos, su abogada, y algunas figuras destacadas de la política estatal y nacional, anunciaron que la mujer, quien es madre de 3 hijos, y de 32 años de edad, podrá por ahora permanecer en los Estados Unidos, hasta que se resuelva lo contrario, o gane su caso.

Tal como citamos antes, Denada Rondos, ha estado recibiendo un gran respaldo de la comunidad, y esto seguramente influyó en la sorpresiva decisión del Departamento de Inmigración. La noche anterior, domingo 12 de noviembre, se había realizado una gran manifestación en la ciudad de Cheshire, en donde las personas que la apoyaban se reunieron portando velas encendidas y entonando canciones de esperanza.

La familia de Denada vive en Litchfield, pero su esposo es propietario de un popular restaurante de Cheshire, motivo por el cual son muy conocidos en ambas comunidades, y los clientes del negocio sabían de las luchas y sufrimientos de su dueño, quien se aferraba a un milagro para lograr que ella pudiese estar legalmente en este país, lo que por ahora ha logrado.

Denada, emigró de Albania a los Estados Unidos en el 2002. Su abogada, Erin O’Neil Baker, dijo que ella se vino de su tierra natal por la violencia imperante allí, además de que en su país no hay respeto para las mujeres, y menos, oportunidades.

“Ella vino aquí porque su vida corría peligro allá,” declaraba de otro lado a los medios de prensa su esposo Virón Rondos

La pareja tiene tres hijos, todos ellos nacidos en Connecticut.

Antes de que le concedieran su estada de emergencia en los Estados Unidos, Denada Rondos, oraba porque se le diera una oportunidad más para que su familia no fuera separada. “Nosotros vamos a ir a un país diferente, en el cual yo no tengo un hogar; en donde no tengo dónde vivir y en donde mis hijos no hablan el idioma. Y lo más importante de todo esto es que ellos van a tener que vivir sin su papá”, reclamaba Rondos. Su esposo Viron, es ciudadano americano.

El Senador Richard Blumenthal, expresó en la rueda de prensa que el hecho que Denada Rondos hubiera estado tan cerca de su deportación, es una evidencia más de que el sistema migratorio de los Estados Unidos está destrozado.

La madre albanesa ha estado luchando por permanecer en territorio estadounidense desde el 2007. Esa fue la primera vez que las autoridades de Inmigración le pidieron formalmente que abandonara el país. Desde esa fecha hasta acá, a ella le habían estado concediendo estadías temporales, pero eso cambió el 13 de septiembre cuando “La Migra” le avisó que tenía que irse a su país en cuestión de dos meses.

“Este alivio temporero es muy gratificante, aunque es solo un pequeño paso”, remarcaba Blumenthal. “Nosotros vamos a continuar luchando por esta familia, para que se mantengan juntos en este país, en donde tienen un negocio y en donde han estado contribuyendo con la comunidad”.

Ahora el caso de Denada Rondos, está de regreso en los escritorios de las autoridades de Inmigración para ser estudiado de nuevo. Por ahora, ella y su familia, respiran tranquilos.