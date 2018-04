Concejal latina más joven de los EE.UU preside Comisión de Ordenanzas Municipales y crea Comisión de las Artes

NORWALK. En el noticiero radial de las 8 de la mañana En Vivo con Maricarmen Godoy, a través de 103.5FM con su repetidora en Face Book Live, la concejal latina más joven de los Estados Unidos, Eloísa Meléndez, que preside la Comisión de Ordenanzas Municipales, habló sobre cómo logró que se cree por ley la Comisión de las Artes y con esto le dio a los artistas locales la posibilidad de que participen en las becas (grants) del Estado y puedan desarrollar sus proyectos artísticos.

La joven concejal, que va en su tercer período en el Concejo Municipal y que forma parte de la Comisión de Salud y Seguridad Pública; Comisión Zonal y Planificación y preside la Comisión de Ordenanzas Municipales, seno en donde se crean las leyes municipales.

Resaltó que ser la única latina en el Municipio tiene un peso muy fuerte sobre sus hombres y que no quiere seguir siendo la única en la silla municipal; cree que las razones por la que sus conciudadanos NO se involucran en la política es porque no hay un interés por salir a votar, acorde con su experiencia en las calles pero también según una clase que está tomando en la Universidad de Connecticut, que analiza la conducta de los latinos en la política.

A esto, Jennifer Wiesner, la Primera Bailarina de Stamford, que formó parte del panel de entrevistados del noticiero, consideró que otra de las razones por las que los inmigrantes no se interesan por los asuntos políticos se debe a que NO se conoce en forma real cómo funciona el Gobierno y cómo funciona la política estadounidense. A esto, la periodista Godoy acotó: “En América Latina la política es sinónimo de corrupción y no nos queremos ver involucrados en esto”.

Wálter Dionisio, fundador de La Tertulia de Stamford, parte de los entrevistados, tambié, consideró que no involucrarse en política –en parte-debe ser porque hay ignorancia y también porque la mayoría viene a trabajar y con esto se olvida de otros aspectos que marcan la vida cotidiana dentro del territorio nacional.

Meléndez también habló sobre las razones por las que –aparentemente- no abanderó el programa de Ciudad Santuario para Norwalk, debido a que un estudio demostró que la uniformada local tiene una cultura de antaño de proteger a su ciudadanía y paralelamente a esto se estaba demostrando que el Presidente Donald Trump estaba retando a las grandes metrópolis declaradas ciudades santuarios. “Mantener Perfil bajo a nivel nacional”, era la consigna del Municipio.

“Si a usted le pasa algo. Si es víctima de un crimen debe ir a la Policía y ellos no le van a preguntar si usted tiene papeles, si es documentado o no”, dijo Meléndez, para defender su postura al no haber participado para que Norwalk sea Ciudad Santuario.

Al hablar sobre la Comisión de Ordenanzas Municipales, lugar en donde se elaboran, cabildean y se aprueban las leyes municipales, Meléndez anunció que entre sus primeras gestiones como Presidenta de la Comisión, fue asegurarse de que sea aprobada la Comisión de las Artes, puesto que anteriormente las Artes era una junta adscrita a la Oficina del Alcalde y si es que el burgomaestre de turno NO le interesaban las artes, simplemente NO se trabajaba ni se apoyaba ningún proyecto.

“Fui la primera en sorprenderme que las Artes no tenía una Comisión formal e inmediatamente empezamos a trabajar para que mis colegas leyeran el proyecto de ley y aprobaran”, indicó Meléndez, aunque admitió que los concejales NO se opusieron a la iniciativa y que solamente se demoraron mientras trabajaban en redacción y en los detalles de la pieza de ley.

Seguidamente, Jennifer Wiesner, se comprometió a apoyar a la Comisión puesto que su compañía de arte (Studio Arte) está asentada en Norwalk; pero recalcó que esperaba que la Comisión esté conformada –en su mayor parte-por artistas-porque es necesario que hayan personas que estén empapadas y embuídos en las artes.

Wálter Dionisio ratificó que el gran problema de La Tertulia de Stamford, es no contar con un lugar de reuniones y también la falta de subsidio a las artes.

En ese momento, Will Suárez, residente de Stamford, vía telefónica pidió a la Concejal Meléndez que abogue con sus colegas para conseguir un espacio físico y poder reunirse en forma continua y poder seguir montando piezas teatrales, recitales poéticos y conversaciones de problemas del mundo contemporáneo.