Conductor temerario recibe multa y una explicación

Por Paul Bass

Jason Newton insiste que nunca vio la señal de límite de velocidad.

Newton, de 33 años, salía de su turno de noche donde trabaja en un hogar con un grupo de niños autistas, cuando conducía su vehículo Toyota hacia el sur de un tramo de Yale Avenue en Westville. Jason Newton iba en camino a ver a su madre.

El oficial Héctor Valentín estaba de vigilancia en la avenida, cerca de la Escuela Edgewood, manejando un radar de velocidad. El departamento de policía ha asignado a Valentín, un veterano con 19 años y medio de experiencia, y a otros oficiales de patrulla para mantener a conductores temerarios fuera de las áreas escolares, ahora que ha comenzado el año académico. (Haga clic aquí para leer sobre ese esfuerzo). Según David Hartman, portavoz de la policía, el departamento se ha comprometido a “cubrir por lo menos una escuela al día” dependiendo de la disponibilidad de los oficiales de tránsitos.

El departamento de policía se está concentrando en escuelas como Edgewood, donde los autobuses permanecen en la calle mientras se desmontan los estudiantes, y en escuelas donde se han presentado quejas.

El miércoles por la mañana el radar 20/20 de Valentín detectó a Jason Newton condiciendo a 45 millas por hora. El límite de velocidad es 25. Así que detuvo a Newton.

Valentín informó calmadamente a Newton que iba a recibir una multa de $186.

Newton estaba disgustado. Mientras Valentín regresaba a su vehículo para escribir la multa, Newton sostuvo que no había visto la señal de límite de velocidad. Describió la multa como una injusticia, que muestra cómo el gobierno le quita el dinero a la gente.

“Deciden poner estas pequeñas paradas. Pero no están haciendo nada para que se respete la ley”, insistió. Soy un contribuyente. Me siento frustrado por cómo se llevan remolcando los autos de las personas que viven en New Haven y deben impuestos. “¡Nuestras carreteras son una mierda! Nuestros niños no tienen programas después de la escuela. Ellos imponen estas multas, y usted tiene que ir a la corte, pero no se preocupan por las cosas grandes”.

Al otro lado de la calle, mientras escribía la multa, Valentín reflexiona sobre sus obligaciones como policía de tránsito.

“Tengo hijos, ¿sabes?”, Dijo. “Mis hijos van a la escuela. Quiero que los niños estén protegidos.

“No estamos aquí para ser los malos. Estamos aquí para educar a la gente”.

Mientras Valentín hablaba, el oficial John Palmer (en la foto) estaba deteniendo a una conductora por exceso de velocidad. Esta lo tomó de mejor manera.

“Estaba equivocada. Yo no debería haber acelerado”, dijo la mujer (que prefirió no ser identificada). Ella tenía un niño en el asiento trasero; ya había dejado a otro niño en una escuela de West Hills, y se dirigía a otra. Reconoció que no es divertido recibir una multa, pero dijo que se lo merecía.

Mientras tanto, un venado salió de los bosques de Edgewood Park.

“¡Mire eso!”, Exclamó Newton desde el asiento delantero de su Toyota. El venado se dirigió a la avenida Yale. No superó el límite al cruzar la carretera. No recibió una multa por exceso de velocidad o por cruzar indebidamente.

Los espíritus de Newton se habían iluminado cuando Valentín regresó con la multa. El oficial señaló la escuela de la cuadra. Habló sobre cómo los policías están tratando de mantener a todos a salvo –tanto a los niños, como a los conductores que manejan demasiado rápido.

Conmovidos, se estrecharon la manos.

“Ese es un buen oficial”, comentó Newton sobre Valentín antes de marcharse.

A lo que Valentin respondió: “Es un buen deporte”.