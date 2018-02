Congresista Rosa DeLauro ofreció un informa sobre su visita a Puerto Rico

NEW HAVEN.- Luego de una visita al suelo puertorriqueño retornó a New Haven, la congresista Rosa DeLauro, D-3, para hablar sobre las experiencias de su viaje y de lo que pudo captar en la isla luego del devastador paso del huracán “María”, que aún hoy tiene en problemas a un número elevado de su población.

Acompañada de la alcaldesa de New Haven, Tony Harp, de representantes de la organización “New Haven Puerto Rico”, y de otras personalidades e invitados, el lunes pasado la congresista Rosa DeLauro, llevó a cabo una rueda de prensa en el segundo piso del Palacio de Gobierno Municipal para rendir su informe, exaltando de entrada la labor de los miembros de “NH4PR”, a quienes llamó ángeles por su espíritu de sacrificio y colaboración para ayudar a sus hermanos en desgracia.

“Ellos han estado increíbles de la manera como han estado ofreciendo sus servicios. Tanto es así que ya han visitado varios pueblos y ciudades, lo mismo que zonas montañosas –que aún se encuentran inaccesibles-, para distribuir colchones y otras cosas que la gente necesita,” empezó diciendo la congresista.

Luego se refirió la ayuda que ha estado prestando la Agencia Federal de Manejo de Emergencias”Federal Emergency Management Agency(FEMA)”, de la cual dijo que Puerto Rico necesita más de su ayuda para proveerle alivio a la gente boricua en general. “Como todos sabemos FEMA tuvo un lento comienzo, pero últimamente se ha estado moviendo un poco mejor con relación a la reconstrucción de la infra-estructura de la Isla,” señaló DeLauro. “Ellos se han mostrado muy cautos con relación a los recursos qué se deben buscar, para así poder planear y edificar a término largo. Es que no se trata de hacerle parches a los puentes o de reparaciones con vendajes. ¡No! Ahora hay que mirar con sentido futurista para lograr un mejor desarrollo del suelo puertorriqueño”

Durante su informe, De Lauro hizo hincapié en el poder destructivo de “Irma” y “María”-, que en cuestión de días azotaron la región con vientos de hasta 190 millas por hora. “Aquí estamos hablando de una isla, a la cual se hace más difícil proveerla de servicios.”

“Y hay que tener en cuenta que Puerto Rico muestra ahora también la fragilidad de infra-estructuras pre-existentes, no solo en el plano físico, sino también en el plano educativo, la salud y los servicios humanos. O sea, que, si antes eran frágiles, ahora lo son más,” expresó la Congresista.

Hablando del servicio de electricidad para sus habitantes, Rosa DeLauro citó que “para fines de febrero o principios de marzo se habrá cubierto un 95 % de la población. Ellos nos dijeron que el otro 5% adicional -y que prácticamente son personas que viven en las regiones montañosas-, le será restaurado el servicio en el mes de junio.”

La congresista señaló también que el agua es filtrada en muchas partes, pero que hay otros lugares en donde tienen que hervirla para poder consumirla.

El asunto más importante aquí es una extensión suplementaria para FEMA, para que pueda hacer la reconstrucción de Puerto Rico, dijo DeLauro. “$ 81 billones fueron aprobados por la Cámara de Representantes –cerca del doble de lo propuesto por La Casa Blanca de $ 41 billones-, pero la medida se encuentra en estos momentos en las manos del Senado, esperando ser aprobada”

DeLauro señaló también que “Federal Emergency Management Agency”, va a realizar un estudio para remarcar las necesidades particulares de lo que tiene que ser la reconstrucción de Puerto Rico. “Y déjenme solo mencionarles el lado de la salud porque yo lo encontré con muchos, pero que muchos problemas,” expresaba ella. “Los centros comunitarios de la salud se encuentran muy preocupados porque muchos de sus fondos se encuentran en el limbo.”

Las preocupaciones en este sentido se refieren específicamente a los programas del Medicaid, de los que miles y miles de personas dependen. Dijo que 1. 6 millones de habitantes que tiene Puerto Rico, más de las dos terceras partes de los pacientes de estos centros comunitarios de salud tienen Medicaid, mientras que un 12% no tiene seguro. “Sería catastrófico si se acaban los fondos para el cuidado médico en la isla,” aseveró.

Otro de los señalamientos que hizo Rosa DeLauro, tuvo que ver con la partida de los profesionales del cuidado de la salud que están abandonando la isla, lo mismo que la tasa de suicidios entre la juventud. “Yo me siento muy preocupada por la tensión y salud mental de los pequeños, y por los servicios que no están siendo proveídos,” explicaba. “Yo fui a escuelas donde vi niños hermosos, vibrantes de salud y de ganas de vivir, pero lamentablemente hay otros que no van a los centros educativos por el miedo de alejarse de sus padres o porque no quieren levantarse temprano para ir a las escuelas que se encuentran operando.”

Con relación a la salud mental de la niñez y juventud boricua, la Comisión Para la Prevención del Suicidio en Puerto Rico reveló que la cifra de muertos el año pasado por esta causa aumentó en un 16%. “Como vemos, estos son problemas que verdaderamente nos tienen que preocupar”, puntualizaba la Congresista del Distrito 3.

En la reunión estuvieron presentes dos familias que fueron evacuadas de Puerto Rico y que se encuentran ahora en New Haven, donde reciben asistencia de las autoridades competentes. Entre éstas estaba Karla Pantoja y su esposo Edwin Hernández, con sus dos pequeñas hijas, Mia y Zoe Hernández. También estuvo presente Ferdinando Voltaggio, quien al día siguiente –martes 30 de enero-, tenía que hacerse una cirugía para removerle una glándula que le permitirá ser puesto en una lista de espera para un trasplante de riñón. “Si no fuera por la ayuda que me han brindado aquí, yo en Puerto Rico estuviera muerto por la falta de atención,” nos decía.

Danny Diaz, Coordinador en las Escuelas Pública de New Haven, y quien es parte de “New Haven 4 Puerto Rico”, dijo que la organización ha ayudado a enviar unos 200 colchones, 40 refrigeradores y 40 estufas para algunos de los residentes de 30 pueblos de la isla. “San Juan luce bello, pero la devastación es elocuente en las montañas en donde no hay servicio eléctrico. Hay lugares donde la gente duerme en colchones llenos de moho o en el suelo, y muchas de esas personas son discapacitadas,” expresó. Cuando les llevamos los colchones, evitaron quitarle el plástico que los cubría, porque esa es la única forma de protegerlos de la lluvia, por la falta del techo.”

Paula Serrecchia de JUNTA dejó saber New Haven ya le ha dado la bienvenida a un total de 806 personas que decidieron evacuar la isla después del desastre causado por los huracanes “Irma” y “María”. La mayoría de estas familias han estado recibiendo hospedaje en hoteles del área de Long Wharf, como es “La Quinta” y “Resident Suites”. Otras familias desplazadas conviven con familiares y grupos de soporte de la región.

Edwin Hernández y Karla Pantoja, quienes llegaron aquí procedentes de Vega Alta, Puerto Rico, expresaron que estaban muy agradecidos por el trato y el apoyo que la familia ha recibido, desde su arribo a la ciudad el 12 de noviembre. “A nosotros nos han ayudado bastante aquí en lo que concierne a ropa, comida y los medicamentos para nuestra hija más pequeña,” explicaba la esposa.

“Nuestros planes son quedarnos acá por el bien de nuestra nena, porque allá de verdad las cosas están difíciles,” agregaba Edwin Hernández. “Mia es una niña que sufre de convulsiones y no puede estar sin sus terapias y sus medicamentos, que allá escasean. Con el dolor del alma tuvimos que dejar a nuestras familias allá en Puerto Rico, pero aquí llegamos tratando de echar hacia adelante….”