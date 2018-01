Conmemoraron en Hartford el Día dedicado al Dr. Martin Luther King

Las tradicionales ceremonias conmemorativas dedicadas al Dr. Martin Luther King que se efectúan cada año en el Capitolio Estatal, Centro de Convenciones, Museos e Instituciones educativas estuvieron impregnada este recién pasado lunes por la indignación que sintió la comunidad afroamericana y los líderes políticos con los insultos con los cuales el presidente Donald Trump se refirió durante una reunión con senadores en Washington; a las 54 naciones africanas, países del Caribe y las repúblicas de Latinoamérica.

Lamentablemente para la comunidad afroamericana, las ofensas gratuitas en contra de un continente desde el cual llegaron millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños arrancados por los traficantes de seres humanos de su terruño; fueron un triste baldón a las actividades de reconocimiento de la cultura africana y al legado del Dr. King.

Al Desayuno Anual número 33 dedicado a las Becas Martin Luther King que se llevó a cabo temprano el lunes en el Centro de Convenciones de Hartford, asistieron unas mil personas.

La reverenda Sara A. Sneed de la Iglesia Bautista Shiloh de Hartford dijo en su alocución que el “Dr. King fue asesinado en 1968, el mismo año en que por primera vez una mujer de la raza negra fue elegida al Congreso de los Estados Unidos y también el año de la aprobación del Acta de los Derechos Civiles también conocida como el Acata de la Vivienda Justa.”

Por su parte el alcalde Luke Bonin reconoció durante el evento las obras del mártir afroamericano, pero también dijo que a los cincuenta años en que Martin Luther King describió sus sueños para una sociedad futura más justa; hay en el gobierno de los Estados Unidos un presidente que ha calificado a los mexicanos como violadores y asaltantes sexuales, a los puertorriqueños unos malagradecidos, agregando que Estados Unidos no necesita de inmigrantes de Haití o África; y que hay “gente buena” en los grupos nazis y supremacistas que han provocado crecentes disturbios sociales.

“Esta no es la tierra prometida a la que se refería el Dr. King ya que el Congreso controlado por los republicanos dejará a millones de niños sin servicios médicos, pero que premia con excepciones tributarias a las grandes corporaciones y a las familias más acaudaladas de la nación,” dijo Bronin.

Palabras similares y expresiones de indignación fueron dichas en la misma ocasión por Richard Alimental que recordó las palabras de King, “la oscuridad no nos saca de nuestra ceguera, sino que solamente la luz. El odio no nos libra de nuestros rencores, ya que solamente el amor puede hacerlo.”

Ambos oradores estuvieron también con más de cien líderes afroamericanos en el Capitolio Estatal donde se llevó a cabo la “32 Annual Bell Ringing of the Liberty Bell” el mismo lunes 15 a las once de la mañana.

En la oportunidad y con la presencia de legisladores y reverendos de la comunidad afroamericana se entregaron las distinciones “Dr. Martin Luther King Jr. Holiday Commission” a Lisa Tepper Bates, directora ejecutiva de la Coalición de Connecticut para Acabar con el Flagelo que condena a ciudadanos a vivir sin hogar; Evelyn Green, y Johanna. Price.

Llamó la atención en este acto la frase introductoria del senador Blumenthal en su discurso: “vivimos momentos en que está en peligro la democracia.”

Las repugnantes afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a ciudadanos que no son de la raza blanca movieron al gobernador Dan Malloy y al alcalde Luke Bronin a izar el emblema nacional haitiano tanto en el municipio de Hartford como en la Residencia Gubernamental.

Entre otros eventos, el Museo Wadsworth proveyó una interesante jornada familiar en la que los padres pudieron participar en actividades educativas con sus hijos y disfrutar de una serie de presentaciones dedicadas a la figura del Dr. Martin Luther King.