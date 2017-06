Connacionales repatriados podrán abrir cuenta bancaria en el AICM y once puntos fronterizos

Frente al esquema de repatriación impulsado por el Presidente Donald Trump que podría afectar a un millón de compatriotas, las autoridades mexicanas se han tomado muy en serio la protección financiera para los connacionales puesto que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) dirigido por Vigilio Andrade, ) y el Instituto Nacional de Migración (INM) inauguraron el módulo de atención en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros once puntos fronterizos, el modulo “Debicuenta Migrante”, que no cobra comisión por apertura ni manejo de cuenta, cuya política implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), permitirá que los mexicanos deportados no comiencen de cero su historia financiera en tanto inician una vida laboral en el país.

Virgilio Andrade detallo que el objetivo es evitar que los connacionales traigan “cargando” dinero en efectivo durante el trayecto a su punto final de destino, además de proteger los vínculos sociales y culturales, lo cual les permitirá tener un regreso digno, productivo y benéfico, mediante la apertura de cuentas bancarias, operaciones de compra-venta de divisas, liquidación de remesas, depósito y retiro de recursos, entre otros servicios financieros.

Refirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la constancia de recepción de mexicanos repatriados que expide el INM como medio de identificación oficial para realizar este trámite, que incluye dos microseguros gratis. Un seguro de vida por muerte accidental por 750 dólares y otro de gastos funerarios por siete mil 500 pesos.



“Cuatro mil dólares mensuales es el tope que ha establecido la autoridad bancaria, así es que pueden abrir la cuenta hasta esa cantidad, Pueden seguir depositando posteriormente y, lo más importante, pueden abrir la cuenta sin necesidad de dinero”, subrayó el ex consejero electoral.



La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez, precisó que la banca de desarrollo también está en posibilidades de otorgar apoyos a los migrantes que quieran abrir un negocio o, bien, otorgar un crédito para el campo. Indicó que el monto a otorgar varía si se trata de un crédito individual o grupal y “dependiendo de la institución, no es lo mismo que se acerque uno a Nafin o Agroasemex”, aunque Bansefi es en estos momento “su puerta de entrada” para poder abrir una cuenta.



El comisionado del INM, Ardelio Vargas, dio la bienvenida a un grupo de 71 mexicanos repatriados en alguno de los tres vuelos que semanalmente aterrizan en el aeropuerto capitalino, entre ellas cerca de 10 mujeres. Vargas Fosado les informó el apoyo que otorga el INM, a través del Programa “Somos Mexicanos”, cuyo objetivo es brindarles una atención integral mediante un modelo interinstitucional y coordinado, que contribuya en el corto plazo a su reintegración social.



Los Módulos de Bansefi estarán abiertos de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y de 9:00 a 15:00 horas los sábados. A la fecha, se han instalado 11 módulos en los puntos fronterizos de Tijuana y Mexicali, Baja California; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez Y Ojinaga, Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.