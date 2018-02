Connecticut se encuentra en la cúspide de una crisis fiscal sin precedentes

(CT MIRROR)El presupuesto que el gobernador Dannel P. Malloy presentará a la legislatura el 8 de febrero, en un intento de cerrar $ 3 mil millones en déficits en los próximos dos años, es solo un presagio de un desafío mucho mayor, a largo plazo que enfrenta el estado.

Simplemente, el proyecto de ley vence en cantidades cada vez mayores por el fracaso de 80 años de uno de los estados más ricos de la nación para ahorrar adecuadamente los beneficios de jubilación prometidos a los maestros y empleados estatales.

Molesto por las deudas acumuladas por generaciones de gobernadores y legisladores, Connecticut, por lo menos en los próximos 15 años, probablemente se enfrente a un menú de opciones desoladoras y políticamente peligrosas que podrían moldear la economía y la calidad de vida del estado.

El costo de pagar $ 50 mil millones en beneficios de jubilación no financiados, más otras deudas estatales, está consumiendo una porción creciente del presupuesto, exprimiendo los fondos para transporte, educación, servicios sociales y, tal vez, la ayuda estatal para los municipios.

Incluso si los legisladores ratifican un nuevo plan el miércoles para extender los crecientes pagos de las pensiones de los empleados estatales, los costos de las pensiones de los docentes y un programa de atención médica para jubilados masivamente sin fondos aún amenazan con consumir porciones sin precedentes del presupuesto estatal.

Y eso deja a los legisladores con opciones desagradables.

El desafío se ve agravado por la recuperación económica de Connecticut, que no solo está rezagada en el país, sino también en el pasado.

Los funcionarios estatales han aumentado los impuestos tres veces en los últimos ocho años, y están luchando para evitar otra ronda.

Los aumentos de impuestos son fuertemente opuestos por la comunidad comercial del estado y otros, que dicen que crean un clima de negocios deficiente y son un lastre para el crecimiento económico. Además, desde la última recesión, los aumentos en el impuesto a la renta, el único motor de ingresos lo suficientemente grande como para hacer una mella sustancial en el problema a largo plazo, no han generado el crecimiento de los ingresos que los funcionarios del estado esperaban.

Alternativamente, dada la gran parte del presupuesto estatal dedicado a los costos fijos, los recortes de gastos discrecionales grandes serán cada vez más dolorosos, amenazando los servicios de los que muchos residentes dependen y las inversiones en el futuro del estado.

Como parte de la solución, los líderes de ambos partidos piden concesiones a los trabajadores públicos de hoy en día para ayudar a compensar las malas decisiones del pasado. Esto ha puesto a los sindicatos, un electorado clave del Partido Demócrata, que ha dominado la Asamblea General por más de tres décadas, en desacuerdo con sus aliados. Los ricos, dicen los sindicatos, no están pagando la parte que les corresponde de impuestos y los funcionarios del estado deberían buscar ayuda allí, no a los miembros de clase media de los sindicatos.

“Hubiera sido muy divertido” no pagar las facturas

Malloy insiste en que su administración no tiene la culpa de las dolorosas decisiones que enfrenta Connecticut.

“La mayoría de la gente piensa que he aumentado drásticamente el gasto por lo que de otra manera considerarían gastos opcionales, y nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo Malloy a los periodistas del Capitolio a mediados de noviembre cuando comenzó a discutir el próximo presupuesto estatal de dos años.

“Tuvimos que pagar las facturas de otras administraciones”.

“En el transcurso de mi administración, hemos tenido que pagar las facturas de otras administraciones, y eso continúa impulsando nuestros gastos”, dijo. “No creo que las personas entiendan que la falta de pago de las facturas como deberían haber sido pagadas (en décadas anteriores) ha llevado a las actuales dificultades con las que vive el estado de Connecticut”.

“Hubiera sido muy divertido ser gobernador y no tener que pagar las facturas”, agregó, “y sé que otros gobernadores lo disfrutaron”.

La historia de Connecticut de no ahorrar para los beneficios de jubilación que prometió a los trabajadores del sector público -que data de 1939- ha recibido una atención creciente en los últimos dos años cuando Malloy, que hizo campaña por la reelección sobre las predicciones de un presupuesto equilibrado, se compromete a evitar aumentos de impuestos. Al mismo tiempo, los funcionarios comenzaron a enfocarse en el costo de arreglar un sistema de presupuesto que ha acumulado $ 74 mil millones en obligaciones de beneficios de jubilación no financiadas y deuda consolidada.

En otras palabras, ¿qué le tomaría a Connecticut pagar las facturas de generaciones pasadas, infladas mal con el tiempo, mientras ahorra para los beneficios de jubilación de los trabajadores actuales para que los contribuyentes futuros no tengan que cargar con ellos?

Esa pregunta se ha vuelto más apremiante a medida que el gobierno estatal se queda sin opciones para pasar los costos al futuro