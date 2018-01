Connecticut Voices for Children: Persisten disparidades entre blancos y afroamericanos en educación

NEW HAVEN.- Un nuevo estudio de Connecticut Voices for Children concluye en que la brecha en términos de rendimiento entre negros y blancos en el estado, se debe a una brecha en la oferta de oportunidades y que el futuro del estado está en riesgo si no se producen cambios.

El estudio, “The Black-White Education Gap in Connecticut: Indicators of Inequality in Access and Outcomes” (“La brecha educativa entre negros y blancos en Connecticut: indicadores de desigualdad en el acceso y en los resultados”), de Camara Stokes Hudson, experta en política asociada de Connecticut Voices for Children, dice que la información disponible desde el Departamento de Educación, muestra que los estudiantes afroamericanos de Connecticut, tienen menos acceso y oportunidades que sus contrapartes blancos.

Stokes Hudson cree que la causa principal de que haya poco acceso a maestros de la misma raza, ausentismo crónico, acceso a clases intelectualmente probatorias y una disciplina excluyente, proviene esencialmente de “falta de atención”.

En el 2016, el sistema de escuelas públicas de New Haven (NHPS) realizó una reunión de reclutamiento con decanos de universidades históricamente afroamericanas. Southern Connecticut State University (SCSU) se asoció al esfuerzo de NHPS, para tratar de atraer a más profesores de color para su programa educativo del 2017.

Stephen Hegedus, decano de la escuela de educación de la SCSU dijo al Register en marzo de 2017, que estaba alarmado de que no hubiera candidatos varones negros aplicando para trabajar en esa escuela ese año.

Stokes Hudson dijo “el valor de los profesores negros está en la relación que pueden establecer con estudiantes afroamericanos, en su posibilidad de compartir una experiencia con estudiantes negros, que otros profesores quizás no tienen”.

En el año lectivo 2015-16, 1674 estudiantes desde pre kindergarten hasta el segundo grado, fueron suspendidos o expulsados en Connecticut. 1,188 eran afroamericanos o hispanos, dice el estudio. Sin embargo, no queda claro si es que los estudiantes negros o hispanos reciben un castigo mayor que sus pares blancos por la misma falta cometida.

“Traer armas a la escuela es muy diferente a violar el código de vestuario”, dijo ella.

Las chicas afroamericanas en particular, son a nivel nacional desproporcionadamente expulsadas de sus escuelas, “frecuentemente por faltas menores”, agregó.

Stokes Hudson también dijo que Connecticut debe cerrar esa brecha o tendría que enfrentar problemas económicos en el futuro. En el 2015, 48 por ciento de los niños de 3-4 años, eran negros o hispanos, lo que representa una porción significativa de la futura fuerza de trabajo.

“No permitir que los negros disfruten de una educación significativa solamente nos afectará a todos. Esos niños son nuestro futuro.

“La educación ser corregida con urgencia, porque los niños no disponen de tanto tiempo. Esa solución no se puede posponer”, dijo para concluir Roger Senserrich, director de comunicaciones de Connecticut Voices for Children.