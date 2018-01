Consulta Popular ecuatoriana, unos dicen ¡Sí! y otros ¡No!

Domingo, 4 de febrero,

Escuela Columbus Academy 255 Blatchley Ave, New Haven

NEW HAVEN.- La Sala de Lectura Judy Rivas, en honor a la primera mujer bibliotecaria hispana de Connecticut, fue el lugar para que ex militantes del partido de gobierno Alianza País, conversen sobre porqué votar NO en la Consulta Popular del Ecuador, particularmente las preguntas dos y tres que se refieren a la no reelección de un cargo público y sobre quienes califican para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

La respuesta por el ¡NO! está liderada por el ex presidente Rafael Correa, el principal opositor del presidente Lenin Moreno, que de acuerdo al sondeo de opinión de la encuestadora CEDATOS e posesiona en un 30 por ciento en algunas preguntas y en 25 por ciento en otras ; mientras que el ¡Sí! se ubica en el 75 por ciento del gusto popular en casi todas las preguntas, excepto en la dos y tres (re-elección y consejo ciudadano con el 82.7 por ciento).

Según María Isabel Egas, Pedro Maldonado, Raul Isidro Aguilar Contreras y Carlos Espinosa, ex militantes y ex simpatizantes de Alianza País, residentes en West Haven, Bridgeport y Norwalk en su orden, argumentaron que la convocatoria a la Consulta Popular es en su fondo y forma inconstitucional porque el Presidente Lenin Moreno se adelantó anunciarla antes de que la Corte Superior de Justicia del Ecuador diera su veredicto de que si se debía o no convocarla y lo hizo por Decreto Ejecutivo sin esperar la instancia jurídica de la Corte. “Entonces de por sí ya es ilegal e inconstitucional”, dijo Espinosa.

Pero acorde con el anuncio de la Cancillería, “la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesántez, entregó los Decretos Ejecutivos Número: 229 y 230 sobre convocatoria a Referéndum y Consulta Popular al Secretario General del CNE, Fausto Holguín. Los Decretos Ejecutivos 229 y 230 disponen al Consejo Nacional Electoral realizar la convocatoria a consulta popular y referéndum, al amparo del Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, es decir, NO necesitaba de la orden de la Corte para que

El artículo 184 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia establece que: “El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el Decreto Ejecutivo con la decisión de la Presidenta o Presidente de la República, de la Asamblea Nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, en los casos que amerite, convocará en el plazo de quince días a referéndum o consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

A este anuncio, Pedro Maldonado, residente de Bridgeport, indicó que el Presidente NO está por encima de la Consitución y debió esperar el visto bueno de la Corte Constitucional por su aprobación y no llamar a Consulta.

La pregunta a la que los ex militantes se refieren en decirle: ¡NO! reza: ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establece el Anexo 2?

Según Pedro Maldonado, la alternatividad no debe venirse en esta pregunta porque ya está demostrado que la ciudanía es la que elige o castiga en las urnas y lo único que es simplemente una “dedicatoria personal al ex presidente Correa para que NO se presente a las elecciones próximas”.

La pregunta tres, que el grupo de defensores del NO, dice: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos, de acuerdo al Anexo 3? A esta pregunta Maldonado y Egas respondieron que de ganar el sí, Lenín Moreno enviará a la Asamblea una lista de sus “amigos” con el fin de exterminar a sus opositores.

PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR

1 ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sanciones a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

2 ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establece el Anexo 2?

3 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos, de acuerdo al Anexo 3?

4 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según Anexo 4?

5 ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

6 ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocido como “Ley de Plusvalía”, según Anexo 1?

7 ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?