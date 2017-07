Conviértete en el “Inspector Gadget” de tus competidores, por Caroline Soto, MBA

Un área, en donde muchos emprendedores se desmotivan, es con el mercadeo en línea. Lo ven complicado, es un hecho. Desde la creación de perfiles sociales hasta una estrategia de contenido social puede ser agotar. Te tengo una noticia, no tienes que reinventar la rueda. Lo más probable es que puedas obtener una idea de cómo hacerlo, simplemente revisando la estrategia de tu competidor. Analiza el el alcance de sus competidores y haz exactamente lo contrario. Si, así como lo escuchas. Tu modelo de negocio debe de tener tu ADN y eso es justamente lo que vas a proyectar a través de todos los medios sociales.

Consejo # 1: Identifique a tus competidores

Tu primer paso en la creación de una estrategia de medios sociales es la selección de tus competidores que vas analizar. Busca negocios similares al tuyo. Comienza por ver en que redes sociales se encuentran. Cada cuanto publican, horas y demás detalles como que exactamente es lo que ofrecen. ¿Cuál es su producto estrella? Todo lo mas que puedas.

Consejo # 2: Analiza los perfiles sociales de tus competidores

Asegúrate primero que el tuyo este sólido. Que toda la información este actualizada y completa. Este el principio básico. Yo le llamaría “estrategia 101”. Ahora, aquí te dejo una lista de algunas cosas que querrás analizar para ver cómo tus competidores han establecido su presencia social.

-¿Qué lenguaje usan?

– Tienes menos de 200 caracteres para describir tu negocio a un visitante que pasa por primera vez a tu página, así que deberás capturar su atención (enamorar) y a la misma vez dejarle saber claramente que haces. Ahora, haz lo mismo con tus competidores para ver si pasan la prueba.

– Ve lo que tus competidores tienen que decir acerca de su negocio, en particular las palabras clave que incluyen.

– Verifica si los enlaces son correctos y si los tuyos también lo son.

¿Qué imágenes utilizan sus competidores?

Sabemos que lo que más genera tráfico en las páginas web y en tus redes sociales es el video y luego las imágenes. Observa con cuanto cuidado trabajan esta área.

Las imágenes pueden darte una idea de la estrategia que utilizan tus competidores y de cuan fuerte es su marca personal. Por cuanto la sostienen, y hasta si las personas la apoyan. Ve si tus competidores usan imágenes en alta resolución, si son bien realizadas y si lo hacen de manera creativa.

Consejo # 3: Define tu voz de autor y la de tu competidor.

He aquí algunos ejemplos:

Informal

Casual

Divertido

Serio

Profesional

Experto

Inspirador

Consejo # 4: Analiza el contenido de tu competidor

Una vez hayas invertido tiempo en crear un poderoso perfil, hayas identificado como se expresa tu competidor, tendrás que crear contenido para tus actualizaciones en los medios sociales. Estas son algunas cosas a tener en cuenta sobre la estrategia de contenido social para verificar en tus competidores.

¿Tus competidores comparten su propio contenido? ¿O contenido de otros sitios y blogs de noticias de la industria? ¿O ambos?

Las empresas utilizan las redes sociales de diversas maneras. Algunos las usan como una forma de compartir las últimas noticias y actualizaciones de la industria con su público. Para compartir eventos, anuncios, etc. El contenido puede ser una mezcla de sus propios artículos y de otros lugares. Si esto es así, o sea que comparten de otros sitios y también sus propios artículos, fíjate cuales actualizaciones están recibiendo el mayor compromiso (respuestas, gustos, acciones, etc.).

Analiza en cuando tiempo contesta a los comentarios de las personas. Esto te dará una idea de cuán importante es su servicio al cliente.

Bueno espero que te ayuden estos consejos. Sé que comenzar a crear una estrategia no es sencillo y hasta agotador pero bien vale la pena. A mí me encanta y sobre todo cuando recibo las llamadas de mis clientes y me dicen que están teniendo extraordinarios resultados.