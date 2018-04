Cosas que pasan, por Waldemar Gracia

¡La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida! A la verdad es que hay gente que se la sabe toda. La historia de nuestra gente está llena de situaciones y experiencias en las que nos ha tocado demostrar que clase de personas somos. Muchos han tratado de sacar provecho de nuestra gente humilde, ya que según ellos, parecemos fáciles de engañar. Pero al final, quien sale engañado o perjudicado es aquel que ha pensado tomarnos el pelo.

A mi me han pasado muchas cosa y he tenido experiencia con el tema de hoy. A veces lo que mas nos afecta es que algunos Boricuas criados acá se crean mucho mejor que el Boricua que apenas viene de la Isla. Esa mancha de plátano está contigo aun que; como dice Roy Brown; hayas nacido en la Luna. Veamos y disfrutemos de las experiencias de estos dos personajes bien Aguzados.

Durante un Juicio

El fiscal de un pequeño pueblo en Puerto Rico llama a su primer testigo en el juicio: la mujer más anciana del pueblo, Doña Juanita Miranda. Después que, Doña Juanita Miranda sube al estrado, el abogado, muy conocido por ella, se acerca y le pregunta: “Señora Miranda, ¿usted me conoce?” “Claro que lo conozco, Sr. López. Desde que era usted un chiquillo. Y, francamente, me ha decepcionado. Usted miente; engaña a su esposa; manipula a la gente y habla a sus espaldas. Usted se cree la gran cosa cuando todo el mundo sabe que no tiene el cerebro para dejar de ser un pelagatos en toda su vida. ¡Claro que lo conozco!”

El fiscal se queda sin habla por la impresión y, como no se le ocurría otra cosa, apunta a través del salón e inquiere: “Señora Miranda, ¿usted conoce al abogado defensor?”

“Claro que sí. Conozco al Sr. Gutiérrez desde que era un bebé: yo solía servir de niñera para sus padres. Y él también ha sido una verdadera decepción para mí. Es un holgazán, un mañoso y tiene problemas con la bebida. No puede relacionarse con nadie y su bufete es uno de los peores de toda la Isla. ¡Vaya que si lo conozco!”

En ese momento, el juez pide silencio en la sala y llama a los dos abogados a su escritorio. Con voz muy baja, les advierte: “¡Si cualquiera de ustedes se atreve a preguntar a la testigo si me conoce: lo mando a la cárcel de inmediato!”

¡Lo que hizo Doña Juanita Miranda demuestra que también hay mujeres Boricuas muy Aguzadas!

Ser Boricua es cuestión de orgullo, y nadie se tiene que sentir avergonzado de lo que es. ¡Vive feliz, vive contento y sé tú también un Boricua Aguza’o!

Durante un Viaje

Un abogado Estadounidense está sentado junto a un Boricua en un vuelo largo. El abogado piensa que los Boricuas son tan tontos que podría abusar de él fácilmente. Así que le pregunta al Boricua que si le gustaría jugar un juego divertido.

El Boricua, cansado solo quería tomar una siesta y diplomáticamente se reusa y trata de mostrar sueño. El abogado insiste, que el juego es muy divertido. “Yo te hago una pregunta y si nos sabes la respuesta, me pagas $5.00; Tú me haces una pregunta, y si no se la respuesta, yo te pagaré $50.00”

Esto le llama la atención al Boricua y para callar al abogado acepta participar en el juego. El abogado hace la primera pregunta: “¿Cuál es la distancia desde la Tierra hasta la Luna?” El Boricua no dice nada, saca de su bolsa un billete de $5.00 y se lo entrega al abogado.

Ahora, es el turno del Boricua. El le pregunta al abogado: “Qué sube una loma con tres pies, y baja con cuatro?” El abogado usa su Laptop Computer, chequea todas las referencias en Google y en Wikipedia. Usa el audífono; entra a la red y a la librería del Congreso.

Manda un e-mail a todos los amigos listos que conoce, pero sin resultados.Después de una hora y media de estar buscando y buscando se da por vencido. Despierta al Boricua que se encontraba roncando hacia rato y con mucho disgusto y frustración le entrega los $50.00 según lo acordado.

El Boricua se embolsa los $50.00 más rápido que ligero y se vuelve a dormir. El abogado se desespera y está a punto de enloquecer por no haber encontrado la respuesta. En se desesperación decide despertar al Boricua y le pregunta: “Bueno, así que ¿qué es lo que sube una colina con tres pies y baja con cuatro?”El Boricua saca de su bolsillo un billete de$5.00 y se los entrega y se vuelve a dormir. ¿Cuál es la Moraleja? El Boricua ganó $45.00 sólo por entretener una pregunta necia de este tonto Abogado. Eso es ser un Boricua Aguza’o. ¡La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida!