Cruz Azul mantiene invicto pero pierde el subliderato, Pumas, Chivas y Puebla en el fondo

Se rebelan los ‘caídos’… Xolos, Santos y Veracruz ganan. En tanto la Máquina perdió la oportunidad de quitarle el invito al Monterrey en un interesante partido en el que definitivamente Chuy Corona marcó diferencia. Paco Jémez sigue enojándose en las conferencias, pero hay que reconocer que a su equipo le corre la sangre, no es un Cruz Azul tibio, simplemente le cuesta trabajo ganar los partidos. Ya son muchos empates, pero tampoco hay derrotas.

Rayados no suelta la cima y sigue despegándose, y parece que su acérrimo rival, Tigres, es el que está apretando el paso. Buena victoria sobre Lobos para acercarse a las Águilas, que cedieron mucho terreno al caer en Morelia. En tanto, durísimo golpe para el recién ascendido Lobos BUAP por este nuevo tropiezo. Ya son tres derrotas en los últimos cuatro partidos y el porcentaje empieza a bajar de manera alarmante.

MORELIA-AMÉRICA

Mucha fortuna de los michoacanos. Parece que la suerte empieza a cambiar en el equipo de Roberto Hernández. Los últimos dos triunfos han dado algo de tranquilidad al técnico de Monarcas. Su equipo ya está en zona de Liguilla, mientras que América extrañó horrores a Oribe Peralta. El portero Sosa fue figura, pero también Silvio Romero no estuvo nada atinado. No es normal que el equipo del “Piojo” se vaya en blanco, pero ya es la segunda vez que esto le ocurre en el torneo. Viene el receso en al fecha FIFA y Miguel Herrera deberá aprovechar este tiempo para ajustar lo que anda mal en su equipo.

CHIVAS-QUERÉTARO

Por el momento, el Rebaño deja el último lugar. Falta ver lo que haga el Puebla. Quedarse con un punto en casa es un mal resultado para el Guadalajara. El campeón no puede darse el lujo de perder puntos de esta manera, y también la pausa en el torneo le vendrá bien.

NECAXA-ATLAS

Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos para el Atlas ya es cosa alarmante. Algo le está pasando al equipo del profe Cruz. No es normal lo que estamos viendo porque se le apostó a la continuidad gracias al crecimiento que venían teniendo los rojinegros. Ahora, tras quince puntos disputados, no es fácil comprender que sólo hayan conseguido un punto. Necaxa al fin ganó después de cuatro fechas de no hacerlo. Había comenzado con dos triunfos y frente al Atlas se reencontró con la victoria.

LEÓN-SANTOS

Gran victoria lagunera que le permite al equipo del Chepo de la Torre alejarse un poco del fondo de la tabla. Parecía que La Fiera se recuperaba, pero los números hablan por sí solos.

Tiburones con dentadura, Pumas chimuelos

Villalva marcó el de la victoria con la cabeza que le dio oxigeno puro al Veracruz ante unos alicaídos Pumas de la UNAM.