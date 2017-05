Danbury no necesita ser una “Ciudad Santuario”, dice alcalde Mark Boughton

Alzando la Copa Alcalde de Danbury, Mark Boughton entregó al Club Gañansol, el galardón deportivo por ser el equipo ganador del Campeonato Deportivo de la temporada cesante. Luego, se retrató con las madrinas y en español dijo: ¡Viva el Ecuador! Posteriormente fue abordado por este semanario y a manera de broma dijo: “Llame a mi oficina para darle una entrevista. Usted siempre me hace quedar mal ante los hispanos, pero ellos me quieren a mí. Se toman fotos conmigo, van a mi oficina, me obsequiaron esta chaqueta (mostrándola la chamarra del tri-color ecuatoriano).