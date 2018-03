Dania A. Torres, camina la extra milla para evitar deserción escolar en Fair Haven Middle School

En una visita extra-oficial que le hicimos a las instalaciones de Fair Haven Middle School pudimos enterarnos de la forma como trabaja la oficina que busca prevenir la deserción estudiantil en el popular centro educativo de New Haven.

Para empaparnos más de los alcances de este problema nos acercamos la señora Dania A. Torres, la Especialista en la Prevención de la Deserción Escolar de la mencionada escuela, que está situada en el 164 Grand Avenue, es decir, en el corazón de la comunidad. Ella nos entregó una radiografía de su trabajo y la forma como se trata de batallar contra ese problema en esa sección de la ciudad.

“Mi responsabilidad básicamente es tratar de evitar que los estudiantes del primero al octavo grado falten a la escuela, como también intervengo con los niños del kindergarten con la ayuda de otra persona con quien comparto responsabilidades,” nos comentaba. “Yo tengo que trabajar con los que tengo a mi cargo, monitoreándolos constantemente, haciendo llamadas o visitándolos en sus propios hogares.”

Además de esto, la señora Torres tiene en ocasiones tiene que reinventarse, caminar la extra milla, o trabajar fuera de su tiempo para poder cumplir con las funciones que se le han encomendado.

“Hay veces tengo que verme con los padres de familia en locales tales como el del Restaurante McDonald’s, Burger King, o en otro lugar para cumplir mi cometido. Es que en ocasiones ellos prefieren que no los visite en sus domicilios buscando con esto brindarles más flexibilidad, para así reunirnos y poder conversar de sus problemas y los de sus hijos, que es lo que más me interesa. En la mayoría de las ocasiones convoco a estas reuniones después del horario escolar, es decir, de las cuatro de la tarde en adelante porque la mayoría de los padres trabajan y no me pueden ver durante las horas de clase.”

Dania Torres nos cuenta que en muchas ocasiones, además de ir afuera para investigar los casos de deserción escolar de algunos de estos docentes, también tiene que asumir un papel misericordioso con las personas con las que se tiene que reunir, o con las que busca dialogar.

“Hay veces los invito a una taza de café cuando los veo tristes. En ocasiones rompen en llanto por las circunstancias por la que atraviesan, por lo cual me toca servirles como pañuelo de lágrimas. Es que la vida para muchos de ellos es dura, y muchos se enfrentan a situaciones difíciles. Eso lo entiendo yo. Sé –primero que todo-, que cuando un estudiante tiene un problema de asistencia es porque hay problema en su casa. En otras palabras, el niño que no viene a clase es porque está pasando por una situación. Y es mi deber y mi compromiso con esta ciudad y con esta institución el encontrar la raíz del problema, para luego proceder a ayudarles con las diferentes agencias o auxilios que hay para la comunidad.”

Subraya la señora Torres que en muchas circunstancias las señoras lloran porque son madres solteras o porque la presencia del padres es poca o es nula. “Lamentablemente en la comunidad hispana se ve mucho esto, por los divorcios, las separaciones, o la violencia familiar, que dejan a algunas parejas bien marcadas. Con decirle que hay mujeres que quedan en estados tan deplorables, que no son capaces de ver que hay algo más de esas cuatro paredes de depresión y de amargura. A eso agréguele el alcoholismo, la drogadicción y otros ambientes pesados. Yo tengo que lidiar con esa realidad, y por mi trabajo es buscarle una alternativa a toda esa problemática”

Una de las entidades con las cuales la señora Torres trabaja estrechamente en su batalla contra la deserción escolar es el Departamento de Niños y Familias(Department of Childrens and Families). “”Yo apoyo la intervención del Departamento de Padres y Familias, porque en algunos casos es favorable y positivo. En otros casos, no es que sea negativo, pero sí muy doloroso porque remueven a los niños del seno familiar,” explicaba. “En ciertas circunstancias, yo trato de ayudarles de otras formas a los padres de familia para que no los separen de sus retoños. Claro que si el niño está en una situación de peligro como son los abusos, por supuesto que estoy obligada a reportarlos sin que me tiemble la mano”.

Torres señalaba también que es muy importante comunicarles a los padres de familia que hay agencias y otras ayudas disponibles para asegurar que las madres solteras puedan enviar sus hijos a estudiar, en vez de dejarlos en la casa debido a sus problemas de depresión o tal vez porque física y anímicamente no tienen fuerzas para hacerlos levantar. “La comunidad está llena de muchas alternativas, como es el caso de JUNTA, donde les ofrecen clases a los padres de familia. De otro lado, aquí mismo en la escuela de Fair Haven que cuenta con 845 estudiantes-, está Family Resources, una organización que les ayuda a papá y mamá con clases de inglés y de computación, para su propia distracción y aprendizaje. De esa forma, no tienen que quedarse en casa llorando sobre lo mojado…”

La escuela de Fair Haven es un conglomerado compuesto de cientos de pupilos de diferentes países y culturas, al cual han estado arribando por estos días niños de hogares puertorriqueños que tuvieron que dejar su suelo como consecuencia de las devastaciones causadas por el Huracán María. “Como estas familias carecen de trabajos y lugares propios dónde vivir, yo me encargo de hacer el enlace entre esas familias y las agencias de la comunidad que les pueden ayudar a reubicarse y a buscar empleo.”

La especialista de “Dropout Prevention Office”, señaló que es en el nivel de “kindergarten” o jardín infantil de Fair Haven Middle School en donde se presenta más la deserción escolar, y nos expuso las razones. “La cuestión es que son niños pequeños, hijos de madres primerizas que no conocen las reglas. Aunque también por lo general entre las criaturas de 5 años, nace un bebé nuevo, que les hace más difícil su desplazamiento hacia las aulas de clase.”

Ella, además, quiso hacer hincapié también en el hecho de que algunas de estas jefas de hogar se resisten a enviar a sus hijos porque les duele separarse de ellos. Y ahí es donde cometen un error porque entorpecen el progreso académico de sus vástagos desde sus primeros años. “La base primordial para que un estudiante se gradúe es el jardín infantil. Un niño que te falte en kindergarten no te va a leer en segundo ni tercer grado. Va a estar siempre atrasado.”

Para tratar de lograr que los pequeñines no falten a la escuela, la especialista de Fair Haven Middle School se hace acompañar de oficiales del Departamento de la Policía de New Haven y del Cuerpo de Bomberos, para realizar actividades que concientizan a estos pequeños sobre lo importancia que es el reportarse regularmente a sus clases cada día.

Para solidificar el mensaje que se da en esos encuentros, Dania, se inventó la historia de un personaje singular y mágico –como en los cuentos de hadas-, quien es el que la acompaña en su lucha para evitar que ellos no caigan en las redes de la deserción escolar. “Yo tuve que crearles la historia de que yo era la asistente de un muñequito que a ellos les gusta, y al cual bauticé con el nombre de ‘Paw Patrol’. Éste es un perrito que salva a la gente, y el cual me envía al rescate de ellos,” explicaba la especialista de “Dropout Preventión”, en Fair Haven Middle School.

“Cuando converso con ellos en las actividades de ‘Paw Patrol’, les digo: ¡Sí! Él me envió porque ustedes están faltando mucho a la escuela. Ahí aprovecho para presentarles a los agentes de policía o del cuerpo de bomberos y hacemos monerías. Ahora, yo les traigo a estos niños todos esos recursos que tiene la ciudad porque son personas que éstos nenes admiran. ¿Quién cuando chiquito no quiere ser agente o no quiere ser un bombero? Y los oficiales aprovechan esos momentos para enfatizar en los niños aquel dicho que dice: “Missing school is not cool…”

Cuando llegan por la mañana, Dania los recibe con un afectuoso abrazo y les pregunta que por qué faltaron el día anterior o por qué llegaron tarde, y ahí es donde empieza su trabajo que de acuerdo a sus conceptos está dando resultados. “Gracias a Dios me he dado cuenta que por esa intervención, las cosas han cambiado mucho en Fair Haven Middle School. Ahora los niños no están llegando tarde como lo hacían antes. Verdaderamente hemos experimentado una gran mejoría en ese aspecto.”

Para finalizar expresó que su Supervisor, el señor Charles A. Blango, “me ha enseñado a escuchar más, a no tener límites en mi creatividad, y deja que me desarrolle cada día más…”