David Martin, alcalde de Stamford, apuesta por la reelección

Desde su despacho en una entrevista que duró más de dos horas, David Martin, el alcalde de Stamford, expresó su deseo de ganar la alcaldía nuevamente porque considera que su trabajo puede continuar. Hace cuatro años ofreció un lugar gratuito para que la comunidad se reuna y dio el nombre y la calle de este Centro.

STAMFORD. El alcalde en funciones David Martin, del partido Demócrata, decidió correr por la re-elección y como parte de su campaña electoral prometió seguir 8 ejes que viene desarrollando durante estos últimos cuatro años en su administración: Trabajo, inversión, seguridad pública, diversidad, salud; son parte de su carta de presentación.

Hace meses atrás en el Centro del Gobierno Martin dijo a los jóvenes Soñadores en una de sus protestas defendiendo DACA: “Yo no trabajo para el Presidente Trump”, partiendo de esa respuesta, comenzamos un diálogo abierto que duró más de dos horas a propósito de sus deseos de ser nuevamente el alcalde de Stamford.

“¡Yo lo que sostengo es que la Policía NO trabaja para Donald Trump, por tanto, nosotros NO perseguimos a inmigrantes indocumentados. Perseguimos criminales y los inmigrantes están lejos de eso”, repuso.

Si el 27 por ciento de la población es hispana e inmigrante y el 40 por ciento de ellos están en las escuelas. ¿Porqué NO se les da una Tarjeta de Identificación Municipal debido a que tramitar la licencia de conducir para indocumentados en el DMV demora alrededor de un año?

“Yo no tengo problema de remitir la Tarjeta de Identificación Municipal para Residentes de Stamford, pero nadie me lo ha pedido”, dijo. Y puso enfásis en la Seguridad Pública, tanto en el transporte como en el trabajo policial y la protección de víctimas o testigos de crímenes.

“No importa si es que los 130 mil residentes nacieron en Stamford o vinieron hace años de otro país o si vienen a trabajar día a día en Stamford. Mi trabajo es protegerlos a todos los que están en la ciudad”, dijo. Y enseguida se refirió al 40 por ciento de estudiantes hispanos en las escuelas y el presupuesto extra que este año dio la Junta de Educación al programa de los Recién Llegados, diseñado para centroamericanos, principalmente, que cruzaron la frontera en el verano de hace dos años y que este momento está abarcando a los niños recién llegados de Puerto Rico a consecuencia del huracán María.

Sobre los niños puertorriqueños y sus familias dijo sentirse complacido que Stamford sea una ciudad familiar y que acoga a sus vecinos; pero indicó que NO tiene un plan de emergencia de vivienda a través de Housing Authority porque sabe que si llegaron desde Puerto Rico a Stamford es porque tienen familiares, amigos o allegado y ellos los están hospendando.

EL CAOS DEL TRAFICO

Cuando empezó su gestión Martin tuvo apenas un solo ingeniero encargado del Departamento de Tránsito, cuatro años después, ha logrado significativamente aumentar los puestos de trabajo y en este momento tienen un proyecto planificado de entregar para finales de la primavera del 2018, todos los semáforos alineados al orden vehicular. Trabajo que no se ha hecho desde hace 25 años en las 45 intersecciones”, dijo el burgomaestre.

“Estas dos últimas décadas lo único que se ha hecho con los semáfaros es darles mantenimiento y secuenciarlos para que las luces se prendan y se apaguen en un tiempo determinado. Ahora, con el nuevo proyecto de planificación estamos buscando re-ordenar todo el tráfico”, dijo y aceptó que el tráfico -aparentemente- es caótico porque se están remodelando y restaurando varias calles del centro, sur, este y oeste de la ciudad. En el centro Atlantic Street está siendo restaurada. En el sur, Henry y Pacific Street, también y lo mismo sucede en Courtland y Elm Street con los trabajos de reconstrucción de la Post Road del Estado. En el West Side, Greenwich y más arriba Strawberry Hill.

LOS LATINOS EN STAMFORD

“He celebrado con ustedes las fiestas del orgullo de sus países y también hemos apoyado a la Cámara de Comercio Hispana de Stamford”; pero reconoció que la comunidad hispana ha crecido enormente no solo en su mano de obra si no en la apertura de pequeños negocios y por eso la Municipalidad ha asesorada adecuadamente para que los trámites de salud, seguridad y de normativas de pequeños negocios estén en regla, para que sean abiertos lo más pronto posible. “Muchos negocios aun cuando son pequeños son muy exitosos”, dijo.

Sobre el apoyo a las organizaciones de inmigrantes manejadas por latinos, reconoció el trabajo de Building one Community (B1C) antes Neighbors Link, y aunque afirmó que ellos no reciben fondos públicos su presencia en la comunidad sirve de referente del desarrollo de los inmigrantes en la urbe. Además, reconoció a INTAKE organization, como una institución musical hispana dedicada a la promoción de las bellas artes y lo mismo a Music Projec, Boys and Girls y en forma particular le dio un agradecimiento especial al Yerwood Center que renació de las cenizas y está al servicio de sus vecinos inmigrantes.

¿LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS NO TIENEN DONDE REUNIRSE PORQUE SIEMPRE LES PIDEN UNA POLIZA DE SEGURIDAD?

Hace cuatro años este semanario le hizo la misma pregunta al alcalde, pero esta vez, el Director en Jefe de su Despacho, Michael Pollard, respondió por el burgomaestre: “Podemos facilitarlos para sus reuniones de Junta de Directorio en base a un horario establecido en el edificio del Lathon Widner Center de Henry Street.

EJES DE TRABAJO

Quiero dejar a las futuras generaciones un legado que les permita mejorar la alcaldía en base a: