¿De dónde tomo las fotos para colocarlas en mis medios sociales sin tener problemas de derecho de autor?, por Caroline Soto, MBA

Sigue siendo noticia para los emprendedores el hecho de dónde obtener las fotos para sus sitios web, sus blog y sus redes sociales sin tener problemas de derechos de autor, que luzcan de calidad y representen su marca personal o corporativa. No me voy a enfocar en las penalidades y en los problemas que pudieras tener al utilizarlas, porque varia de lugar en lugar, más bien te voy a dar soluciones en donde puedes obtenerlas en muchos casos de manera gratuita.

Lee este ejemplo:

Un grupo de mujeres con unas grandes historias que contar, decidieron unirse para crear esta página en un medio social que pudiera ser Facebook. Ellas súper emocionadas eligieron el nombre, el cual estaba disponible y establecieron cuando cada una de ellas haría las entradas. Una le tocaba todos los lunes, la otra los viernes y así sucesivamente. Hasta ahí todo estaba en orden. Una sola cosa, las fotos que utilizaban las habían bajado en su gran mayoría de Google y no sabían si tenían derechos de autor y lo que esto provocaría echando abajo este excelente proyecto.

Veo este caso muy a menudo y por eso me anime a compartirles:

“5 lugares en donde puedes conseguir imágenes que puedes utilizar y no tendrás ningún tipo de problema”.

1- Tú puedes ser esa principal fuente: Con nuestros teléfonos celulares inteligentes tenemos ante nosotros una gran oportunidad de mostrar nuestra singularidad y AUTOPROMOVERNOS como siempre menciono. Yo produzco el 80% de las fotos que tengo en mis diferentes plataformas. A todo le tomo foto, ¿será por eso que mi celular siempre le aparece en la pantalla “Storage full” todo el tiempo… DEFINITIVAMENTE. Aun así esta debe de ser nuestra primera opción. Las almaceno, muchas de las veces no las uso en el momento. Cuando voy hacer alguna entrada a mi blog o alguna red social me acuerdo de alguna que tire hace semanas y hasta meses, y la utilizo.

2- www.morguefile.com –Es un sitio en la web en donde puedes obtener fotos gratuitas. Con su frase “Millones de formas para crear algo increíble” tienes acceso a fotos en alta calidad para utilizar en tus proyectos.

3- www.shutterstock.com – “Grandes historias comienzan aquí – Descubra más de 125 millones de imágenes, videoclips y pistas de música libres de derechos.” Ese es su eslogan. En este sitio puedes adquirir fotos a precios módicos. Recordando que en ocasiones el autor solo te permite utilizarla tal y cual está y en otros casos puedes modificarlas. En este lugar te puedes registrar y tendrás acceso a contenido gratis cada semana. ¡Es una excelente opción!

4- Tus amigos, hijos y familiares: Te va a sonar curioso pero mi hija de 20 años de edad y como cada uno de nuestros jóvenes, produce unas fotos espectaculares. Así que le pido que las tire y me permita utilizarlas en mis diferentes plataformas. ¡Haz lo mismo!

5- Google – Regla número 1: Si no estás seguro que puedes copiar una gráfica, no la uses. Ahora cómo puedes bajar fotos.

Google posee el banco de imágenes más completo de la Internet gracias a su poderoso motor de búsqueda. Entonces, ¿qué puedes hacer para conseguir imágenes gratuitas y reutilizables? Cuando hagas la búsqueda, cambia las opciones para incluir sólo imágenes de licencia abierta siguiendo estos pasos:

– Inicia una búsqueda en https://images.google.com

– En los resultados, hazle clic a “Herramientas”

– Expande el menú “Los derechos de uso”

– Escoge la opción apropiada.

En esta entrada no toque el tema de las fotos que utilizamos para el perfil o para las promociones y publicidad a nivel profesional. En esas debes de invertir, para que tomen en serio tú producto o servicio. Es una realidad. Todo entra a través de los sentidos y la vista es el principal de ellos. Aún cuando nosotros consideremos que nuestro teléfono es el mejor del mundo jamás tendrá la calidad de una cámara profesional para lograr imprimir o emitir una fotografía de alta resolución que es tan importante para auto promovernos.

Si quieres saber más de cómo auto promoverte, escríbeme y te puedo dar más consejos.

Suscríbete a mi página www.carolinesoto.com y sígueme en las diferentes redes sociales. Juntos continuaremos desarrollando Tu IQ Empresarial.

Caroline Soto, MBA

Estratega de Negocios y Profesional de

Recursos Humanos

787-638-6382