Debate sobre asuntos hispanos refleja interés por captar el voto

NORWALK. El debate de los candidatos a la alcaldía de Norwalk celebrado en el South Norwalk Community Center tuvo sus de cal y sus de arena, puesto que Lisa Thomson (Independiente) y Bruce Morris (Demócrata), candidatos opositores, criticaron severamente al actual alcalde Harry Rilling (Demócrata), mientras que Andy Conroy, (Republicano), aprobó al burgomaestre aunque dijo que tiene un mejor equipo de trabajo. Todos apoyaron los ID municipales, Ciudad Santuario y NO quitar el Centro South Norwalk Community Center.

Rilling aceptó la falta de un Club de Niños y Niñas y la selección de un nuevo director de Planificación y Zonificación, dijo que la ciudad está tratando de comprar inmuebles para convertirlos en viviendas, y reveló que ha habido una polémica discusión por la adquisición del Centro Comunitario South Norwalk por parte de la Agencia de Reurbanización que está buscando apropiarse de este inmueble.

Sus oponentes se resistieron cuando Rilling mencionó que la Agencia de Reurbanización “tomaría el control”, ya que el edificio necesita aproximadamente medio millón de dólares. La objeción provino de Ernie Dumas, miembro del movimiento Ciudadanos por la Justicia del Norwalk.

LA EDUCACION

Cómo mejorar las Escuelas Públicas de Norwalk, cuyo rango es más bajo que las comunidades vecinas. Lisa Thomson destacó sus años como activista educativa, incluidos siete años en el equipo de administración del distrito, y puso los rankings escolares en perspectiva al señalar que Norwalk es una ciudad diversa con 50 por ciento de los niños que reciben almuerzos gratuitos Ella buscaría dinero de fundaciones. Morris dijo que como legislador estatal se aseguró de que Norwalk pusiera a prueba una iniciativa de lectoescritura de kindergarten a grado 3, y ahora está en todas las escuelas. Ese es un programa, uno importante, que está mejorando este distrito, dijo. Conroy apoya el plan operativo estratégico “reflexivo, exhaustivo y ya impactante”, y el plan para construir nuevas escuelas y reparar otras.Rilling, por su parte, dijo que Norwalk necesita un sistema escolar que atraiga a las familias en el aprendizaje por eso dotó a varios programas después de escuela 9 millones de dólares para que puedan operar. Morris, sostuvo que hay que volver a hablar sobre la construcción de las nuevas escuelas para que sea un plan inclusivo. Para finalizar el tema y los ataques el alcalde Rilling dijo a sus oponentes: “Todos se oponen a todo, pero nunca les he visto en ninguna sola reunión de la Junta de Educación”.

CIUDAD PLANIFICADA

Lisa pidió una y otra vez ver los planos y planes de la Planificación de la ciudad. El alcalde Rilling le respondió que desde hace más de un año estos estudios se vienen realizando y que están en franca mejoría.

TRANSITO Y JOVENES

Eneida “la Chama” preguntó cómo se está resolviendo el aumento de tráfico y la falta de lugares de esparcimiento para los jóvenes para que no caigan en las drogas ni en el alcohol. El alcade Rilling lamentó que Boys and Girls Club no esté funcionamiento ni el YCMA A esta respuesta, nuevamente Lisa picó a Rilling diciéndole que la pérdida de estos centros es porque la “ciudad no tiene planificación”.

CENTRO COMUNITARIO, South Norwalk Community Center

El talón de Aquiles de la Ciudad sin duda es el decir SI o NO a la presencia del South Norwalk Community Center, y el compartirlo entre el NEON (Norwalk Economic Opportunity Now); una pugna sobre diversidad. Mount Zion Baptist Church, la iglesia afroamericana de 95 años de al lado, “estaba dispuesta a pagar la mitad de este edificio y convertirse en un socio”, dijo Morris, explicando que la comunidad afroamericana y la comunidad latina son un grupo demográfico que atrae fondos. YMCA estaba dispuesta a trabajar con Mount Zion Church”, dijo Morris.

“Ahora estamos buscando que la Agencia de Reurbanización se haga cargo de este edificio que está en bancarota”, dijo Rilling, debiendo poner medio millón para trabajos en el techo y un nuevo ascensor.

“Estamos en un momento en el que tenemos que rendir cuentas, tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer en el futuro, dijo Morris.

“No creo que exista una forma republicana o demócrata de administrar un municipio. No soy política, soy una mamá”, dijo Lisa Thomson.

“El equipo republicano les proporcionará gente al Concejo. Creo que podría hacer un gran trabajo como alcalde. He tenido mucha experiencia durante casi 33 años y creo que he entendido la ciudad y sus complejidades, y dónde tenemos que arreglarla, sostuvo Conroy.

“Soy el único candidato de los tres que nació y se crió en Norwalk”, dijo Rilling. Norwalk es una ciudad en movimiento. Muchas cosas buenas están sucediendo. Solo hay que mirar alrededor”, indicó Rilling.

Los cuatro candidatos se mostraron a favor de las tarjetas de identificación municipal, aceptaron que la ley Trust Act declara a Connecticut y por ende a Norwalk como una Ciudad Santuario. “NO perseguimos a los inmigrantes”, dijeron.