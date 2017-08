Defendamos DACA: Nuestra comunidad depende de ella

Por Camila Bortolleto,

CT Students for a DREAM

DANBURY. Estos son tiempos difíciles para nuestra comunidad inmigrante y muchos se sienten ansiosos con las deportaciones cada vez mayores que suceden en CT y en todo el país. Cada semana pareciera haber una nueva política destinada a atacar a nuestra comunidad de inmigrantes y hacer nuestras vidas más difíciles.

Una causa de estrés para muchos jóvenes inmigrantes y sus familias es el futuro del Programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

DACA da a ciertos jóvenes inmigrantes indocumentados (o soñadores) la capacidad de obtener un permiso de trabajo, un número de seguridad social, y la seguridad contra la deportación por dos años, que se puede renovar. Ha cambiado la vida de miles de jóvenes indocumentados en CT.

El futuro de DACA corre peligro en el actual clima nacional. 10 Procuradores Generales de todo el país han pedido a la Administración de Trump y al Departamento de Seguridad Nacional que pongan fin al programa DACA para el 5 de septiembre. Si no se termina para entonces, los Procuradores Generales del Estado presentarán una demanda para detenerla, al igual que lo hicieron con el programa DAPA en 2014 (que habría dado a los padres indocumentados de niños ciudadanos de los Estados Unidos acceso a los mismos permisos de trabajo que los jóvenes inmigrantes tienen con DACA).

Sé que la posibilidad de perder DACA es muy aterradora para muchos jóvenes inmigrantes. Yo mismo tengo DACA y, aunque lo obtuve a mis veinte, recuerdo los tiempos sin DACA. Eran momentos diferentes y sé que será difícil volver a eso, especialmente para la generación más joven que nunca vivió sin DACA después de la escuela secundaria.

Aún no sabemos qué hará el DHS o la Administración Trump con el programa DACA. La primera opción es que la administración termine DACA para el 5 de septiembre, después no se aceptarán nuevas solicitudes ni renovaciones. La segunda opción es que la administración no adopte medidas contra DACA, y el archivo del Procurador General se convierta en una demanda, y en el transcurso de los próximos meses, mientras DACA pasa por los tribunales, DACA sea detenido por los tribunales y sufra el mismo destino como el programa DAPA en 2014. Opción 3 es que la administración decida mantener DACA y de alguna manera instruya al Departamento de Seguridad Nacional a defender DACA de los tribunales o instruya a DHS a emitir nuevas protecciones para los jóvenes inmigrantes. Todo es muy incierto en este momento y no hay un escenario probable.

Pero una cosa que sí sabemos es que DACA aún no está perdido, si luchamos por protegerlo podemos salvarlo. DACA fue una victoria del movimiento por los derechos de los inmigrantes. Se convirtió en una realidad porque los jóvenes inmigrantes y aliados lucharon por ello. No fue un regalo, fue ganado por la comunidad que lo defendió y lo exigió. Ese lado de la historia a menudo se pierde. ¡Juntos podemos luchar para proteger y defender DACA!

Más allá de DACA, hay también dos proyectos de ley que se han introducido en el congreso que dará un camino permanente a la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes, la Ley DREAM y la ley American Hope. Esta legislación es un paso adelante, son progresistas y en el caso del Dream Act, tienen apoyo bipartidista. Pero el camino hacia la legislación es largo e incierto, y no hay garantías de que estos proyectos de ley obtendrán un voto o serán aprobados, sobre todo teniendo en cuenta la nacionalidad climática política extremadamente partidista. Tenemos DACA ahora, debemos luchar para mantenerlo y protegerlo. No podemos poner todas nuestras esperanzas en la legislación.

Ahora es el momento de mostrar a este país cómo DACA ha sido una fuerza para el bien de nuestras comunidades. Ha permitido a los jóvenes inmigrantes trabajar y retribuir a sus comunidades, apoyar sus familias, y continuar su educación. América es un lugar mejor si estos jóvenes son miembros con pleno derecho en la sociedad.

Sabemos que nuestra comunidad tiene muchas preguntas, sobre lo que sucederá con DACA, cómo podemos protegernos a nosotros mismos y nuestras familias de la deportación, y cómo podemos luchar. Nuestra comunidad también tiene preguntas sobre cuáles son sus derechos como inmigrantes. Es por eso que CT Students for a Dream auspiciará una serie de reuniones de “Defend DACA Community” en CT. ¡Les invitamos a unirse!

La capacidad de vivir sin miedo a la deportación, obtener un permiso de trabajo, y un número de seguro social es DACA, una protección temporal dada por el Presidente Obama ahora en peligro de ser eliminado

“Sabemos que la gente está ansiosa”, dicen los Soñadores que durante esta semana ofrecieron talleres para buscar ayuda para la defensa de la Protección Temporal para jóvenes estudiantes indocumentados, firmada por el Presidente Obama.

En defensa de la comunidad de DACA se realizaron varios talleros para aprender sobre derechos y cómo se puede hacer una diferencia. bit.ly/CTdefendsDACA

New Britain

Martes, 22 de agosto, 6:30-8:30pm,

St Mark’s Episcopal Church, 147 W Main St, New Britain, CT

Bridgeport

Miercoles, 23 de agosto, 6-8pm,

Make the Road CT, 850 State St, Bridgeport, CT

Waterbury-

Jueves, 24 de agosto, 6-8pm,

Rivera Memorial Foundation , 186 Cherry St, Waterbury, CT

Stamford –

Viernes, 25 de agosto, 6:30-8pm,

Building One Community, 75 Selleck Street, Stamford, CT

Si usted desea apoyar a los Dreamers y que vayan a su comunidad para armar un grupo de apoyo, puede comunicarse directamente con CT4Dreamers a través de las redes sociales CT4Dreams